Nhìn thân hình trắng nõn nà của vợ, đêm tân hôn tôi không kìm được lao vào bế thốc em lên giường, ai ngờ vừa cởi áo tôi choáng váng khi thấy thứ này

Tâm sự 27/12/2022 06:32

Tôi tím mặt đẩy vợ ra và tra hỏi. Ban đầu cô ấy từ chối nhưng sau tôi làm căng em mới khai thật. Rằng ngày đó do gia đình túng thiếu nên mới phải đi làm gái rót bia để trang trải. Nhưng chỉ làm 1 tháng, đủ tiền thì vợ tôi nghỉ.

Em là em gái họ của thằng bạn chí cốt ở công ty với tôi. Ngày đầu gặp em là trong tiệc sinh nhật bạn. Thực sự lúc đó tôi vô cùng ấn tượng vì khả năng khuấy động đám đông cũng như giọng hát của em. Thằng bạn tôi nói, bình thường em vậy chứ em hiền lành và ngây thơ lắm.

Tôi vội vàng xin số làm quen, dĩ nhiên tôi cũng phải xem xét em có đối tượng nào vây quanh hay không. Vì em xinh xắn, ngoại hình cân đối nên ngoài tôi, em cũng có không ít anh chàng tán tỉnh. Có lẽ do được thằng bạn thân hậu thuẫn mà chỉ sau 3 tháng miệt mài tán em, em đã đồng ý làm người yêu tôi.

Nhiều lúc hẹn hò với em, được ôm ấp, cầm tay rồi ôm hôn mà tôi không sao kìm lòng được. Nhưng vì chữ tín của bản thân, lại thấy em hiền lành, dễ thương nên tôi cố gắng giữ gìn cho em. Nhất định đêm tân hôn sẽ khiến em thuộc về tôi trọn vẹn.

Sau khoảng 6 tháng tìm hiểu. Qua lại hai nhà cũng rất ưng ý, tôi ngỏ lời cưới em làm vợ. Hạnh phúc nhân đôi khi em nhận lời yêu tôi luôn. Ngày cưới, tôi cười như ma làm, bạn bè ai cũng khen tôi tốt số cưới được cô vợ hiền ngoan lại xinh đẹp như em.

Nhìn thân hình trắng nõn nà của vợ, đêm tân hôn tôi không kìm được lao vào bế thốc em lên giường, ai ngờ vừa cởi áo tôi choáng váng khi thấy thứ này - Ảnh 1
Sau khoảng 6 tháng tìm hiểu, qua lại hai nhà cũng rất ưng ý, tôi ngỏ lời cưới em làm vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn, tôi hồi hộp chờ đợi em từ nhà tắm. Lúc em bước ra trong bộ váy ngủ nóng bỏng, thân hình trắng nõn nà tôi đã không kìm lòng được mà lao đến bế thốc em lên giường. Nhưng vừa cởi chiếc váy trên người em ra, tôi choáng váng thấy hình xăm con đại bàng rất lớn ngay chỗ thắt lưng.

Tôi mang máng nhớ lại rằng mình đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Sau 1 hồi, tôi nhanh chóng nhớ ra, hình xăm này tôi từng gặp tại một quán bia ôm cách đây 2 năm. Lần đó đi liên hoan tất niên với sếp, được sếp dẫn đi ca 3. Tôi chỉ uống chứ không chơi bất cứ cô gái nào và cô gái có hình xăm này khá thu hút tôi.

Sở dĩ tôi không nhận ra vì các cô gái ở đó đều đeo mặt nạ, họ ăn mặc cực kỳ gợi cảm và thoải mái để cho khách động chạm, trong đó cũng có cả cô vợ của tôi. Tôi tím mặt đẩy vợ ra và tra hỏi. Ban đầu cô ấy từ chối nhưng sau tôi làm căng em mới khai thật. Rằng ngày đó do gia đình túng thiếu nên mới phải đi làm gái rót bia để trang trải. Nhưng chỉ làm 1 tháng, đủ tiền thì vợ tôi nghỉ.

Nhìn thân hình trắng nõn nà của vợ, đêm tân hôn tôi không kìm được lao vào bế thốc em lên giường, ai ngờ vừa cởi áo tôi choáng váng khi thấy thứ này - Ảnh 2
Tôi gần như rụng rời khi nghe những lời đó, trái tim tôi vụn vỡ, không còn tha thiết gì tân hôn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Hình xăm này bị bà chủ bắt xăm để tạo thêm quyến rũ mà kích thích khách hàng bo thêm tiền. Tôi gần như rụng rời khi nghe những lời đó. Trái tim tôi vụn vỡ, không còn tha thiết gì tân hôn nữa. Tôi ôm gối ra phòng khách ngủ mặc vợ có xin lỗi và giải thích cô ấy chưa từng ngủ với ai.

Làm sao tôi tin được cơ chứ, không ngủ thì cái thân hình kia cũng đã bao gã chạm vào. Tự nhiên tôi thấy mình thật ngu xuẩn không thử trước. Giờ tôi phải làm sao đây, cứ nghĩ đến cảnh đó tôi lại không thể nào gần gũi và tha thứ cho vợ được....

Vừa thông báo có bầu bạn trai đã chối bỏ, tôi quỳ xuống xin làm đám cưới nào ngờ anh ném 50 ngàn vào mặt và tuyên bố 1 tin nghe như sét đánh ngang tai

Vừa thông báo có bầu bạn trai đã chối bỏ, tôi quỳ xuống xin làm đám cưới nào ngờ anh ném 50 ngàn vào mặt và tuyên bố 1 tin nghe như sét đánh ngang tai

Tìm đến anh hớn hở khoe mình có bầu anh thờ ơ không thèm để tâm gì cả. Thế rồi anh nói chia tay mặc cho tôi vừa thông báo tin có bầu với anh. Dứt lời tôi quỳ xuống xin anh làm đám cưới. Thế nhưng không, anh ném vào mặt tôi 50 ngàn rồi thẳng thừng tuyên bố..

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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