Nhìn những con số quen thuộc trên chiếc ô tô, tôi nghẹn đắng nuốt cay khi nhìn người đàn ông mình yêu thương đang cặp kè với nhân tình hạnh phúc tay trong tay

Tâm sự 22/02/2023 09:36

Hải cứ nhìn chồng mình đăm đăm, chẳng nói một lời nào, nhưng anh ta có lẽ chưa đủ phũ phàng để đi tới nói: “Xin lỗi em, tránh đường anh nhờ chút. Anh còn phải đưa bạn gái về quê ăn Tết!”.

Công ty Hải có một cô em trẻ trung mới vào làm việc. Ngay từ ngày đầu, Hải đã thấy mình hợp cạ với Nhung – tên em ấy, nên 2 chị em thường xuyên chuyện trò, rồi hẹn hò đi shopping với nhau. Thứ 7, Hải và Nhung có hẹn nhau đi mua sắm ít đồ để diện Tết, hôm sau chủ nhật cũng là ngày Nhung lên đường về quê.

Gần tới giờ hẹn, Hải phi xe tới đón Nhung tại xóm trọ của em ấy. Lần đầu tiên tới một xóm trọ sinh viên, nhìn căn phòng xơ xác chẳng có gì nhiều của Nhung, Hải cứ cám cảnh mãi: “Nhanh lấy chồng đi cô ạ, rồi tậu nhà mà ở cho đàng hoàng”. “Ôi, có phải ai cũng khổ sở như em đâu. Như bạn hàng xóm tầng dưới ấy, có người yêu giàu có, phòng bạn ấy tiện nghi chẳng thiếu thứ gì, còn được người yêu chu cấp tiền chi tiêu nhé, sống sung sướng lắm!” – Nhung cười cười.

Rồi Nhung bắt đầu kể lể cô nàng kia may mắn và hạnh phúc ra sao khi có anh người yêu vừa đẹp trai vừa chiều chuộng, muốn gì là được nấy, nghe đâu sắp không thèm ở xóm trọ bình dân này nữa đâu mà chuyển vào chung cư cơ. Hải cũng cười phụ họa, xuýt xoa cho cô nàng kia tốt số. Cả hai còn bật cười rinh rích khi nghe Nhung kể chuyện những lúc anh chàng kia tới ngủ qua đêm, 2 người ấy hú hí trong phòng mà bên ngoài còn nghe rõ riếng động, khiến cả xóm trọ này không ai là không ấn tượng với anh chàng đi chiếc xế hộp màu trắng ấy.

Nhìn những con số quen thuộc trên chiếc ô tô, tôi nghẹn đắng nuốt cay khi nhìn người đàn ông mình yêu thương đang cặp kè với nhân tình hạnh phúc tay trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đợi Nhung sửa soạn xong, 2 người khoác tay nhau vừa nói chuyện vừa đi xuống cầu thang. Đây là một xóm trọ sinh viên bình dân, xây lên 3 tầng. Lúc đi qua tầng 2, Nhung còn chỉ vào phòng cô nàng kia. Hải ngó thấy đồ đạc đề ngoài cửa lỉnh kỉnh, Nhung giải thích, chắc cô nàng ấy đang dọn đồ để về quê ăn Tết. Nhung còn hào hứng: “Thế thể nào anh chàng kia cũng tới đấy! Tí nữa xuống sân chị em mình đợi bằng được lúc anh ta bê đồ xuống cho bạn gái để nhìn mặt nhé!”.

Xuống tới sân, quả nhiên thấy chiếc xe ô tô 4 chỗ màu trắng đỗ bên dưới. Hải hơi giật mình, vì nhìn chiếc xe này quen quá, đặc biệt là con gấu bông nhỏ treo bên trong mà cô có thể nhìn thấy rõ mồn một qua tấm kính, giống hệt con gấu bông năm ngoái cô mua treo vào xe của chồng. Bước tới gần chiếc xe, Hải làm như vô tình vòng qua nhìn biển số của nó. Nghẹn đắng cả cổ họng khi đ.ập vào mắt cô là những con số quen thuộc mà cô đã nằm lòng.

Thấy Hải cứ đứng chôn chân tại chỗ, Nhung cười trêu: “Chị cũng muốn xem mặt anh chàng ấy hả?”. “Ừ” – Hải cố nặn ra nụ cười. Hai người đứng một tí thì quả nhiên thấy “anh chàng ấy” xách 2 tay 2 túi đồ lớn bước xuống. Theo sau anh ta là một cô nàng cao dong dỏng, khá xinh đẹp, đeo một chiếc túi sành điệu. Khi anh ta nhìn thấy Hải đang đứng cạnh ô tô thì khựng lại, khiến cô nàng phía sau phải tiến lên hỏi han: “Sao thế anh?” – giọng ngọt ngào hơn mật.

Hải cứ nhìn chồng mình đăm đăm, chẳng nói một lời nào, nhưng anh ta có lẽ chưa đủ phũ phàng để đi tới nói: “Xin lỗi em, tránh đường anh nhờ chút. Anh còn phải đưa bạn gái về quê ăn Tết!”. Vì thế mà Hải và chồng cứ đứng tại chỗ nhìn nhau như thế, người thì chẳng còn gì để nói, người thì không biết phải nói gì để biện minh, xin lỗi đây. Nhung và cô nàng kia giờ này hẳn đã nhận ra sự khác thường, vì thế cũng im lặng.

Mãi một lúc sau, chồng Hải mới lên tiếng với bồ: “Đây là vợ anh!”. Cô nàng kia há hốc miệng, không thốt nên lời. Chắc giờ trong lòng đang sợ hãi Hải tới đ.ánh g.hen cũng nên. Vì thế mà cô ta vội đỡ lấy túi đồ trên tay chồng Hải, nhanh nhẩu: “Anh chị cứ nói chuyện đi, em tự ra bến xe bắt xe được!”, rồi dợm bước định ra ngoài bắt xe ôm. “Cứ để nó đi thế à chị?” – Nhung giờ này đã hiểu ra mọi chuyện, nhỏ giọng hỏi Hải.

“Ừ, kệ nó em ạ. Mà chắc hôm nay chị không đi mua sắm với em được rồi. Chị với anh về nhà trước đây!” – Hải đáp lời. Nói rồi cô mở cửa xe chồng mình ngồi lên hàng ghế sau. Chồng cô cũng biết điều lên lái xe đưa vợ về, kệ mặc bồ tự ra bến xe về quê. Thực lòng, Hải không muốn làm to chuyện ở đó. Xấu mặt tất cả mà chẳng giải quyết được gì. Cái vấn đề cốt lõi là ở chồng cô kia kìa!

Thật oái oăm, đi tới nhà trọ của bạn lại gặp ngay chồng mình đang dọn đồ cho nhân tình về quê ăn Tết! Thì ra nhân vật nam chính trong câu chuyện tình yêu đáng ngưỡng mộ mà Nhung kể lại chính là chồng mình! Nhìn sang người chồng đang im lặng lái xe, lại nhìn dòng người tấp nập qua cửa kính, họ đang háo hức chuẩn bị mọi thứ đón Tết mà lòng cô nặng trĩu. Tết này đối với cô đã đìu hiu ngay từ khi chưa bắt đầu rồi…

Nuốt nước mắt trao thân cho gã công tử nhà giàu, nhìn vệt máu trên giường anh ta liền nở nụ cười khiến tôi rợn người

Nuốt nước mắt trao thân cho gã công tử nhà giàu, nhìn vệt máu trên giường anh ta liền nở nụ cười khiến tôi rợn người

Đêm hôm ấy Thắm đã trao thân cho Hải. Lần đầu tiên khiến cô sợ hãi và đau đớn vô cùng. Nước mắt cô ứa ra nghĩ mình không khác gì đứa đi bán thân để đổi lấy tiền bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 2 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường