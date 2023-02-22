Nhìn những con số quen thuộc trên chiếc ô tô, tôi nghẹn đắng nuốt cay khi nhìn người đàn ông mình yêu thương đang cặp kè với nhân tình hạnh phúc tay trong tay

Gần tới giờ hẹn, Hải phi xe tới đón Nhung tại xóm trọ của em ấy. Lần đầu tiên tới một xóm trọ sinh viên, nhìn căn phòng xơ xác chẳng có gì nhiều của Nhung, Hải cứ cám cảnh mãi: “Nhanh lấy chồng đi cô ạ, rồi tậu nhà mà ở cho đàng hoàng”. “Ôi, có phải ai cũng khổ sở như em đâu. Như bạn hàng xóm tầng dưới ấy, có người yêu giàu có, phòng bạn ấy tiện nghi chẳng thiếu thứ gì, còn được người yêu chu cấp tiền chi tiêu nhé, sống sung sướng lắm!” – Nhung cười cười.

Công ty Hải có một cô em trẻ trung mới vào làm việc. Ngay từ ngày đầu, Hải đã thấy mình hợp cạ với Nhung – tên em ấy, nên 2 chị em thường xuyên chuyện trò, rồi hẹn hò đi shopping với nhau. Thứ 7, Hải và Nhung có hẹn nhau đi mua sắm ít đồ để diện Tết, hôm sau chủ nhật cũng là ngày Nhung lên đường về quê.

Đợi Nhung sửa soạn xong, 2 người khoác tay nhau vừa nói chuyện vừa đi xuống cầu thang. Đây là một xóm trọ sinh viên bình dân, xây lên 3 tầng. Lúc đi qua tầng 2, Nhung còn chỉ vào phòng cô nàng kia. Hải ngó thấy đồ đạc đề ngoài cửa lỉnh kỉnh, Nhung giải thích, chắc cô nàng ấy đang dọn đồ để về quê ăn Tết. Nhung còn hào hứng: “Thế thể nào anh chàng kia cũng tới đấy! Tí nữa xuống sân chị em mình đợi bằng được lúc anh ta bê đồ xuống cho bạn gái để nhìn mặt nhé!”.

Rồi Nhung bắt đầu kể lể cô nàng kia may mắn và hạnh phúc ra sao khi có anh người yêu vừa đẹp trai vừa chiều chuộng, muốn gì là được nấy, nghe đâu sắp không thèm ở xóm trọ bình dân này nữa đâu mà chuyển vào chung cư cơ. Hải cũng cười phụ họa, xuýt xoa cho cô nàng kia tốt số. Cả hai còn bật cười rinh rích khi nghe Nhung kể chuyện những lúc anh chàng kia tới ngủ qua đêm, 2 người ấy hú hí trong phòng mà bên ngoài còn nghe rõ riếng động, khiến cả xóm trọ này không ai là không ấn tượng với anh chàng đi chiếc xế hộp màu trắng ấy.

Xuống tới sân, quả nhiên thấy chiếc xe ô tô 4 chỗ màu trắng đỗ bên dưới. Hải hơi giật mình, vì nhìn chiếc xe này quen quá, đặc biệt là con gấu bông nhỏ treo bên trong mà cô có thể nhìn thấy rõ mồn một qua tấm kính, giống hệt con gấu bông năm ngoái cô mua treo vào xe của chồng. Bước tới gần chiếc xe, Hải làm như vô tình vòng qua nhìn biển số của nó. Nghẹn đắng cả cổ họng khi đ.ập vào mắt cô là những con số quen thuộc mà cô đã nằm lòng.

Thấy Hải cứ đứng chôn chân tại chỗ, Nhung cười trêu: “Chị cũng muốn xem mặt anh chàng ấy hả?”. “Ừ” – Hải cố nặn ra nụ cười. Hai người đứng một tí thì quả nhiên thấy “anh chàng ấy” xách 2 tay 2 túi đồ lớn bước xuống. Theo sau anh ta là một cô nàng cao dong dỏng, khá xinh đẹp, đeo một chiếc túi sành điệu. Khi anh ta nhìn thấy Hải đang đứng cạnh ô tô thì khựng lại, khiến cô nàng phía sau phải tiến lên hỏi han: “Sao thế anh?” – giọng ngọt ngào hơn mật.

Hải cứ nhìn chồng mình đăm đăm, chẳng nói một lời nào, nhưng anh ta có lẽ chưa đủ phũ phàng để đi tới nói: “Xin lỗi em, tránh đường anh nhờ chút. Anh còn phải đưa bạn gái về quê ăn Tết!”. Vì thế mà Hải và chồng cứ đứng tại chỗ nhìn nhau như thế, người thì chẳng còn gì để nói, người thì không biết phải nói gì để biện minh, xin lỗi đây. Nhung và cô nàng kia giờ này hẳn đã nhận ra sự khác thường, vì thế cũng im lặng.

Mãi một lúc sau, chồng Hải mới lên tiếng với bồ: “Đây là vợ anh!”. Cô nàng kia há hốc miệng, không thốt nên lời. Chắc giờ trong lòng đang sợ hãi Hải tới đ.ánh g.hen cũng nên. Vì thế mà cô ta vội đỡ lấy túi đồ trên tay chồng Hải, nhanh nhẩu: “Anh chị cứ nói chuyện đi, em tự ra bến xe bắt xe được!”, rồi dợm bước định ra ngoài bắt xe ôm. “Cứ để nó đi thế à chị?” – Nhung giờ này đã hiểu ra mọi chuyện, nhỏ giọng hỏi Hải.

“Ừ, kệ nó em ạ. Mà chắc hôm nay chị không đi mua sắm với em được rồi. Chị với anh về nhà trước đây!” – Hải đáp lời. Nói rồi cô mở cửa xe chồng mình ngồi lên hàng ghế sau. Chồng cô cũng biết điều lên lái xe đưa vợ về, kệ mặc bồ tự ra bến xe về quê. Thực lòng, Hải không muốn làm to chuyện ở đó. Xấu mặt tất cả mà chẳng giải quyết được gì. Cái vấn đề cốt lõi là ở chồng cô kia kìa!

Thật oái oăm, đi tới nhà trọ của bạn lại gặp ngay chồng mình đang dọn đồ cho nhân tình về quê ăn Tết! Thì ra nhân vật nam chính trong câu chuyện tình yêu đáng ngưỡng mộ mà Nhung kể lại chính là chồng mình! Nhìn sang người chồng đang im lặng lái xe, lại nhìn dòng người tấp nập qua cửa kính, họ đang háo hức chuẩn bị mọi thứ đón Tết mà lòng cô nặng trĩu. Tết này đối với cô đã đìu hiu ngay từ khi chưa bắt đầu rồi…