Ngày xưa tôi yêu 1 người nhưng vì hoàn cảnh 2 bên gia đình khác nhau mà đám cưới không thành. Có những lúc tôi đã nghĩ rồi bản thân sẽ chẳng yêu thêm được ai nữa, sẽ chẳng còn ai hiểu tôi như người yêu cũ. Để chạy trốn những tháng ngày sau chia tay tôi quyết định xin chuyển công tác, ở đây tôi gặp Phương, chồng sắp cưới hiện tại.

Tôi và Phương yêu nhau 2 năm thì đi tới quyết định kết hôn. Vốn dĩ 2 đứa nghĩ cứ từ từ rồi lấy nhưng bố mẹ gia đình giục cưới từ lâu, tuổi cũng không còn trẻ nên đành tặc lưỡi chấp nhận. Bản thân tôi cũng không yêu Phương nhiều lắm, anh là người tới sau lấp chỗ trống sau cuộc tình 10 năm của tôi.

Sau này lúc yêu rồi xác định cưới tôi Phương bán đi căn nhà đó, mua thành 1 căn hộ gần chỗ tôi đi làm hơn... để tôi bất ngờ Phương ghi tên tôi vào sổ đỏ để làm quà cầu hôn. Đứng trước chàng trai chân tình như vậy tôi chẳng có lời nào khác ngoài việc gật đầu, chuẩn bị đám cưới.

Phương là người miền Trung, anh theo gia đình vào Sài Gòn từ 20 năm trước, bố mẹ Phương cũng thuộc dạng nhà có điều kiện, tôi không biết giàu có tới đâu nhưng xe anh đi thuộc dạng xịn nhất, căn nhà đang ở cũng là bố mẹ cho.

Bố mẹ tôi rất ưng Phương, bởi lẽ anh cũng hiền lành, đẹp trai lại công ăn việc làm ổn định, nhà có cơ... Ngoài việc hơi nghe lời bố mẹ Phương chẳng có điểm nào để chê.

Thế nhưng trước ngày cưới chỉ còn đúng 2 tuần bố mẹ Phương kéo nhau tìm tới nhà tôi quyết đòi lại quả lễ ăn hỏi đồng thời tuyên bố hủy hôn, bất ngờ hơn là bố mẹ anh đòi thêm 2 tỷ tiền bồi thường vì cho rằng tôi lừa con trai bà. Trong khi cả tôi và Phương đều đang đi du lịch ở xa, 2 đứa nhìn nhau không hiểu có chuyện gì thì bố tôi gọi nói đã có kết quả khám tiền hôn nhân của tôi, thì ra đó là lý do khiến nhà anh trở mặt.

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Trước đó, yêu nhau cũng lâu, quan hệ cũng đã quan hệ rồi nên tôi không muốn đi khám tiền hôn nhân nhưng bố mẹ Phương thì nhất quyết bắt đi cho bằng được. Tôi cũng chiều lòng 2 bác vì tôi chắc chắn bản thân không lăng nhăng cũng chẳng làm gì để sinh bệnh.

Kết quả đi khám về khiến tôi và Phương ngã ngửa, Phương bình thường còn tôi bị "lỗi" 1 chút, khó có bầu. Ban đầu 2 đứa cũng stress nghĩ xem nên làm thế nào. Tôi cũng nói rõ với Phương, kết quả như vậy, anh muốn sao tôi cũng chấp nhận. Nghe tôi nói, Phương cũng suy nghĩ 2 ngày rồi thông báo, anh chấp nhận lấy tôi kể cả tôi không thể có con anh vẫn yêu và chung thủy.

Tôi tin lời Phương, kể từ hôm đó 2 đứa xem như chưa có tờ giấy kia, cũng không đả đụng gì tới việc đi khám thế nào. Bẵng đi vài tuần, bố mẹ Phương cũng không hỏi, chẳng hiểu sao tự nhiên lại tìm ra tờ giấy đó rôi um xùm làm loạn, còn kéo ra tận nhà tôi đòi bồi thương 2 tỷ - nửa cái nhà 2 đứa đang ở.

Từ đầu dây bên kia tiếng bố tôi vọng lại: "Anh chị muốn làm gì thì làm, phải giữ lại chút thể diện. Thứ 1, nhà tôi không lừa lọc gì, anh chị muốn mắng chửi thì tìm con anh chị hỏi cho rõ ràng. Thứ 2, số tiền 2 tỷ, nếu cần tôi sẽ mua lại cả căn nhà 2 đứa đang ở xem như hồi môn cho con gái. Thứ 3: Bây giờ giải tán, không cưới xin gì nữa. Thứ 4: Con gái tôi có thai rồi, cháu tôi, tôi nuôi, không thèm nhà nội vô phúc như thế này. Giờ thì biến, đừng để tôi phải gọi người".

Tiếng nhà anh hoang mang, tiếng bố mẹ tôi lớn tiếng khiến tôi choáng váng. Tôi đã sai khi không nói trước với bố mẹ chồng việc tôi vừa có thai, nhưng việc bố mẹ anh tìm tới nhà như vậy cũng không thể chấp nhận được. Bây giờ tôi không biết nên giải quyết thế nào với Phương nhưng cũng không thể bỏ con chỉ vì mâu thuẫn 2 gia đình.

Tôi phải làm sao đây?