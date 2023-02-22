Nuốt nước mắt trao thân cho gã công tử nhà giàu, nhìn vệt máu trên giường anh ta liền nở nụ cười khiến tôi rợn người

Tâm sự 22/02/2023 07:20

Đêm hôm ấy Thắm đã trao thân cho Hải. Lần đầu tiên khiến cô sợ hãi và đau đớn vô cùng. Nước mắt cô ứa ra nghĩ mình không khác gì đứa đi bán thân để đổi lấy tiền bạc.

Vốn xuất thân từ một gia đình thuần nông, cuộc sống của gia đình Thắm rất khó khăn. Cô là chị cả của 3 đứa em nhỏ, mọi việc lớn bé trong nhà cô đều phải thay mẹ gánh vác hết. Bố mẹ cô vì nghèo mà cũng phải gửi con ông bà trông nom hộ đi làm ăn xa, từ ngày đấy Thắm thay mẹ chăm các em.

Ngày đỗ đại học, Thắm rớt nước mắt giấu tờ giấy báo trúng tuyển đó đi. Bố mẹ Thắm biết chuyện, họ bắt cô đi học bằng được. Nhưng nghĩ đến cảnh gia đình và 3 đứa em nhỏ, bố mẹ xoay đâu ra tiền cho cô đi học chứ. Trước sự thúc ép của bố mẹ cô cũng đi nhập học.

Khoảng thời gian 4 năm đại học, Thắm tất bật với những công việc làm thêm để khỏi xin tiền bố mẹ. Thi thoảng cô vẫn dành dụm ít gửi về quê cho các em. Thời gian thấm thoát cũng trôi qua, Thắm ra trường và đứng ở ngã rẽ cuộc đời. Cô không biết xin vào đâu làm khi không có thứ gì trong tay.

Xin đi làm lễ tân ở một khách sạn 3 sao , Thắm gặp Hải. Nhìn thấy Thắm, chàng công tử nhà giàu đã muốn bắt cặp với cô. Thắm luôn né tránh Hải và cô sợ quen với người giàu có vì mình với họ không cùng đẳng cấp.

Nuốt nước mắt trao thân cho gã công tử nhà giàu, nhìn vệt máu trên giường anh ta liền nở nụ cười khiến tôi rợn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Số phận run rủi thế nào, thời gian sau Thắm lại hẹn hò với Hải. Biết Thắm là gái quê nên Hải thích lắm, nhiều lần cô dụ cô vào nhà nghỉ nhưng bất thành. Thắm biết người như Hải không nên yêu. Nhưng chỉ sau một cuộc điện thoại của mẹ cô than khổ, và dặn dò Thúy.

- Con có lấy chồng thì lấy nhà nào giàu có một chút. Nhà mình đã nghèo lấy phải người đồng cảnh ngộ thì không biết bao giờ mới ngẩng được mặt lên. Bố mẹ đi làm quanh năm cũng không đủ nuôi các con, người ngoài khinh nhà ta lắm con ạ.

Gạt nước mắt sau cuộc nói chuyện điện thoại với mẹ, Thắm đã quyết định hi sinh tất cả để đổi lấy cuộc sống mới cho cả nhà cô. Tình yêu chân chính, đích thực là thứ cô luôn thầm mơ nhưng có lẽ ngày hôm nay cô sẽ gạt bỏ nó đi. Cô sẽ lấy người giàu có, dù biết cuộc sống hôn nhân đó ngang với địa ngục.

Hôm sau đi chơi với Hải, Thắm chủ động gần anh hơn. Thấy thái độ của Thắm tiến triển rõ rệt, anh lại gạ cô vào nhà nghỉ. Thắm đồng ý, nhưng ra một điều kiện với Hải làm anh bất ngờ và bối rối.

- Em sẽ đồng ý làm “chuyện ấy” với anh. Nhưng đổi lại anh phải cho em một cái…đám cưới.

- Em làm anh bất ngờ đấy. Được thôi, nếu như em còn trinh và là người con gái của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm về tất cả.

- Anh giữ lời đó nhé.

- Tất nhiên rồi. Nhìn anh chơi bời vậy thôi, nhưng cực kỳ có trách nhiệm đó.

Đêm hôm ấy Thắm đã trao thân cho Hải. Lần đầu tiên khiến cô sợ hãi và đau đớn vô cùng. Nước mắt cô ứa ra nghĩ mình không khác gì đứa đi bán thân để đổi lấy tiền bạc. Hải thấy Thắm khóc, anh hiểu cô làm điều này là vì chuyện gì. Anh chẳng quát nạt hay chỉ chích Thắm, Hải cứ thế nhẹ nhàng lấy đi trinh tiết của cô. Xong việc, Hải nhìn ga giường loang nổ vết m.áu, anh mỉm cười hài lòng hôn nhẹ Thắm một cái rồi ôm cô ngủ.

Một tuần sau đúng như lời Hải hứa, anh xin ba mẹ cưới Thắm. Cả chục chiếc xe hơi xịn về quê Thắm ăn hỏi khiến mọi người ai cũng xì xào. Mẹ Thắm cười ra nước mắt, cuối cùng nhà bà cũng đổi đời nhờ sự hi sinh của con gái.

Đám cưới diễn ra sau đó 1 tháng. Nhà trai đặt lễ cưới cả trăm triệu khiến bố mẹ Thắm mừng đến phát khóc. Ngồi trên xe sang về nhà chồng mà lòng Thắm đau nhói, cô đã mường tượng ra viễn cảnh nhà chồng khinh ghét gái quê như cô thế nào. Thôi thì chấp nhận lấy Hải, coi như cô trả nợ tất cả cho anh.

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