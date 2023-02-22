Ai cũng mong Linh và Thắng sớm nên duyên vợ chồng thực sự, vậy mà đùng một cái, ai cũng sững sờ khi hay tin Linh chia tay với Thắng. Chuyện yêu lâu chia tay thường chủ động là ở người con trai, nhưng trong cuộc tình này, người chủ động lại là Linh. Yêu sâu đậm như vậy mà lúc chia tay Linh không hề chút do dự, không hề có chút luyến tiếc. Lý do cũng bởi Thắng mà ra.

Linh làm vợ hờ của Thắng đã hơn 1 năm nay. Sống xa gia đình, lại có một thời gian dài quen biết, Thắng cũng đã về ra mắt nhà Linh, nghĩ rằng chắc chắn cuộc đời mình sau này thuộc về Thắng nên Linh đã dọn về chung sống với Thắng, coi như làm quen với cuộc sống trước hôn nhân.

Thắng lười biếng, luộm thuộm, bạ đâu vứt đó bởi tất cả đã có Linh lo dọn dẹp. Nếu Linh mà lên tiếng phàn nàn là Thắng lôi ngay cái quyền chủ gia đình ra để hống hách:

Khi yêu nhau, Thắng lịch sự, đàng hoàng, chững chạc lắm. Ở bên Linh, Thắng luôn thể hiện mình là người đàn ông cao lớn, sẵn sàng che chở cho Linh bất cứ lúc nào, bên Linh bất cứ khi nào Linh cần. Yêu đẹp là thế, thơ mộng là thế, lãng mạn là thế, vậy mà khi về sống thử với Thắng, Linh mới vỡ mộng vì có quá nhiều thứ không đẹp như những gì Linh từng nghĩ.

- Nhà này là của anh, anh muốn làm gì là việc của anh. Sau này em làm vợ anh, phải quen dần với những điều này đi.

Không những thế, cũng đi làm như Linh nhưng tiền lương Thắng giữ tiêu một mình, không bao giờ có ý định đóng góp cho cuộc sống chung. Đi làm mệt mỏi mà Linh về nhà vẫn phải cáng đáng đủ thứ công việc khiến cô khủng hoảng và stress trầm trọng. Nhiều lúc Linh cũng muốn buông cái cuộc sống thử này lắm, nhưng đã trót đ.âm lao thì đành phải theo lao vậy. Vì giờ có ai là không biết chuyện của Linh với Thắng đâu cơ chứ. Bây giờ mà chia tay thì cũng chưa chắc Linh đã tìm được người nào hơn Thắng. Chuyện gì thì Linh còn có thể nhịn được chứ riêng chuyện Thắng lén lút cặp kè với cô gái khác, phản bội Linh thì là điều không thể.

Trên đường đi làm về, trời xui đất khiến thế nào, Linh lại bắt gặp Thắng đèo sau xe một cô nàng nóng bỏng mà chỉ cần nhìn cái cách họ ôm nhau cũng biết mối quan hệ của họ là gì. Tức giận, tối đó đợi Thắng về, Linh xả luôn cơ uất hận:

- Anh có tôi rồi sao còn lén lút với người khác hả.

- Cô chưa là vợ tôi, lấy quyền gì mà đòi hỏi tôi phải giữ gìn với cô. Mà cô cũng đâu có giữ gìn được trọn vẹn khi đến với tôi.

Thắng cười đắc ý khi sắc mặt Linh tái dần đi. Thắng nói không sai, Linh đã còn trong trắng khi đến với Thắng. Nhưng bao năm qua, tình yêu của Linh, những gì Linh làm cho Thắng không lẽ vẫn không đủ để chứng minh sự chân thành của Linh dành cho Thắng hay sao?

Được nước lấn tới, Thắng liên tiếp có những hành động khiến Linh tổn thương sâu sắc. Mỗi lần làm sai chuyện gì, Thắng cũng đều mang chuyện Linh không còn trong trắng ra làm cái cớ để ngụy biện cho hành động của mình. Không chịu nổi được nữa, Linh đòi chia tay thì Thắng khiến Linh choáng váng:

- Chia tay ư, cũng được thôi. Nhưng muốn chia tay thì trước tiên cô phải đền bù trinh tiết cho tôi đã!

Linh nghe mà tim gan như muốn nổ tung vì điên loạn. Sao trên đời lại có gã đàn ông trơ trẽn như Thắng cơ chứ. Từng lời Thắng nói như thách thức Phương, Thắng lấy cờ đòi đền trinh tiết để buộc Phương phải cam chịu, phải nhẫn nhịn, phục vụ Thắng ư?

- Anh đưa ra bằng chứng chứng minh anh còn trinh tiết khi đến với tôi đi. Tôi sẽ đền bù cho anh ngay.

Với một kẻ trơ tráo như Thắng thì Linh buộc phải lật mặt như thế. Dù cho Linh có không còn trinh trắng như tình yêu, tình cảm, con người Linh vẫn đáng được trân trọng chứ không phải bị chà đạp như thế.