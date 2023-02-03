Nhiều năm ấm ức vì bị chèn ép, mãi sau hơn nửa năm, mẹ chồng mắc ung thư qua đời, tôi kinh hãi tột cùng vì lời nhắn trong bức thư ở tủ

Tâm sự 03/02/2023 15:24

Sau khoảng thời gian ấy, tôi tìm được mảnh giấy bà để trong hộc tủ, có lẽ bà đã biết trước nên viết sẵn để lại trong đây.

Tôi lấy chồng và ở nhà chồng được 5 năm, quãng thời gian ấy đối với tôi buồn nhiều hơn vui. Chồng tôi là người hiền lành, làm ăn chăm chỉ và yêu thương vợ con. Trong nhà duy chỉ có mẹ chồng là không ưa tôi, bà sống rất có nguyên tắc và không bao giờ thay đổi những nguyên tắc có phần xưa cũ.

Mẹ chồng tôi kỹ tính, có phần soi mói như vậy nên làm gì tôi cũng phải ngó trước, ngó sau, làm thật cẩn thận không lại bị la mắng. Ấy vậy mà rất ít khi thấy mẹ chồng tôi vừa lòng, khen ngợi con dâu lấy một câu. Việc nhà bị mẹ chồng quán xuyến đã đành, việc vợ chồng, chăm sóc con cũng bị bà can thiệp một cách khắt khe.

Tôi phải chăm chút cho chồng con từng chút một, chồng tôi đi làm là phải quần áo phẳng phiu, giầy bóng loáng… Con tôi lúc nào cũng phải sạch sẽ, thơm tho, ăn uống toàn những đồ ăn, thức uống đảm bảo dinh dưỡng, hợp vệ sinh. Có lần tôi bị mẹ chồng mắng cả buổi vì pha sữa quá nóng cho con, nhiều lần khác nữa dù lỗi nhỏ cũng bị mẹ chồng tôi nhắc đi, nhắc lại, nâng tầm vấn đề kiểu: "Làm cẩu thả như thế này định hại chồng, hại con à?"…

Nhiều năm ấm ức vì bị chèn ép, mãi sau hơn nửa năm, mẹ chồng mắc ung thư qua đời, tôi kinh hãi tột cùng vì lời nhắn trong bức thư ở tủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng tôi dư dả, nhưng lúc nào cũng bắt ép vợ chồng tôi phải thực hiện nghĩa vụ đóng góp hàng tháng. Hai vợ chồng tôi phải báo cáo tài chính cho mẹ chồng, muốn chi tiêu khoản lớn phải được sự cho phép của mẹ chồng. Tôi nhớ như in lần bị mẹ chồng làm tôi bẽ mặt trước mấy đứa bạn thân khi tụi nó rủ tôi hùn vốn làm ăn, mẹ chồng tôi còn mắng nhiếc mấy đứa bạn tôi là đừng có rủ rê tôi làm ăn.

Cách đây 1 tháng, mẹ chồng tôi không may qua đời sau hơn nửa năm chống chọi với trọng bệnh. Mẹ chồng mất, tôi cũng buồn lắm mặc dù sống với nhau mà tôi chưa nhận được bất kỳ ân huệ, khen ngợi nào từ mẹ chồng. Trước đây tôi hay thầm trách mẹ chồng, bây giờ cuộc sống của tôi có phần dễ chịu hơn trước, song tôi vẫn tiếc nuối trước sự ra đi của mẹ chồng.

Cuối tuần vừa rồi, nhà chồng tôi họp gia đình, công khai những ước nguyện của mẹ chồng tôi và chia những kỷ vật có giá trị của mẹ chồng. Trước khi mất, mẹ chồng tôi có viết thư để lại ở ngăn tủ, giờ mới được tìm thấy, chắc mẹ chồng tôi viết từ lúc mới biết bệnh.

Nhiều năm ấm ức vì bị chèn ép, mãi sau hơn nửa năm, mẹ chồng mắc ung thư qua đời, tôi kinh hãi tột cùng vì lời nhắn trong bức thư ở tủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đọc thư mà tôi không khỏi xúc động khi bà nhắn gửi con dâu: "Mẹ biết, trong thời gian qua con ấm ức lắm. Mẹ rất quý trọng con nhưng cố tỏ ra nghiêm khắc để con biết chăm lo cho cả gia đình thay mẹ sau này. Mẹ khắt khe trong quản lý chi tiêu để vợ chồng con có tiền sau này ra ở riêng, có tiền ăn học cho các con. Toàn bộ số tiền mẹ tiết kiệm được hàng tháng đã để riêng cho con cùng số vàng của mẹ có. Bây giờ mẹ hoàn toàn yên tâm khi giao cho con".

Đọc xong thư, nước mắt tôi trào ra, tôi chỉ biết nhìn về phía di ảnh của mẹ trên bàn thờ và nói lời xin lỗi, lâu nay tôi đã thầm trách nhầm mẹ chồng. Những điều tưởng như khắt khe, soi mói ấy là để giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi thấy mình có lỗi chưa hiểu và báo hiếu được mẹ chồng.

Tôi chỉ biết thầm cảm ơn mẹ chồng suốt 5 năm qua đã giúp tôi luôn hoàn thành trách nhiệm của mình và sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong chặng đường sắp tới. Thật may là tôi chỉ có ấm ức ở trong lòng mà chưa lần nào hỗn hào, cãi lại mẹ chồng, nếu không giờ đây tôi ân hận lắm.

 

Hẹn hò chồng đi du lịch nhưng nửa đêm lại thấy anh lén ra ngoài dùng điện thoại, rình theo dõi, tôi sốc tận óc sau khi đọc lời nhắn nhủ ấy

Hẹn hò chồng đi du lịch nhưng nửa đêm lại thấy anh lén ra ngoài dùng điện thoại, rình theo dõi, tôi sốc tận óc sau khi đọc lời nhắn nhủ ấy

Ngay thời điểm ấy, tôi sinh nghi nên để ý hành động của anh, nhân lúc anh vừa ngủ say, tôi cầm điện thoại lên đọc và...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 6 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 7 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống