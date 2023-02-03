Hẹn hò chồng đi du lịch nhưng nửa đêm lại thấy anh lén ra ngoài dùng điện thoại, rình theo dõi, tôi sốc tận óc sau khi đọc lời nhắn nhủ ấy

Tâm sự 03/02/2023 15:14

Ngay thời điểm ấy, tôi sinh nghi nên để ý hành động của anh, nhân lúc anh vừa ngủ say, tôi cầm điện thoại lên đọc và...

Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn được 8 năm. Nhìn gia đình tôi hiện nay, bạn bè, người thân ai cũng tấm tắc khen ngợi, một gia đình nhỏ hạnh phúc với hai con trai, gái đủ cả. Công việc của hai vợ chồng thuận lợi, có nhà cửa đàng hoàng, có xe ô tô… Căn nhà vợ chồng tôi có được rất đáng tự hào sau nhiều năm tích góp. Còn chiếc xe ô tô mới mua được gần nửa năm, làm phương tiện để chồng đi làm, đi chơi và về quê.

Chồng tôi là dân kinh doanh, nên công việc khá bận bịu. Anh ấy cũng rất quan tâm tới vợ con, hàng tháng đều đưa tiền cho tôi tiêu pha thoải mái, lúc rảnh là anh đưa vợ con đi chơi, mua sắm… Tuy nhiên, thời gian gần đây, chồng tôi đã có sự thay đổi so với trước. Chồng tôi đi sớm về khuya, hay cáu gắt với vợ con. Chuyện gần gũi vợ chồng ngày càng nhạt dần. Tôi chỉ nghĩ là anh ấy bận việc công ty, nên áp lực và thay đổi tính nết.

Cảm thấy nếu kéo dài sẽ không ổn. Tôi hay rủ chồng đưa cả nhà đi ăn nhà hàng, xem phim, đi chơi xa nhưng chồng tôi đều lấy lý do mệt, bận để từ chối. Dịp hè này, tôi bất ngờ được công ty thưởng cho chuyến du lịch hạng sang ở một khách sạn 5 sao bên bờ biển. Tôi vui lắm, sẵn việc con nghỉ hè tôi gửi về nhà ngoại chơi, hai vợ chồng tôi thoải mái cho chuyến "tuần trăng mật" thứ hai.

Hẹn hò chồng đi du lịch nhưng nửa đêm lại thấy anh lén ra ngoài dùng điện thoại, rình theo dõi, tôi sốc tận óc sau khi đọc lời nhắn nhủ ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, trái ngược với sự yêu chiều, vui sướng của tôi lại là bản mặt khó chịu của chồng tôi. Bình thường anh ấy đâu đến nỗi nào, vậy mà đi du lịch với tôi mặt lúc nào cũng hằm hằm như đang bực tức chuyện gì đó, hở chút là nổi cáu. Cả ngày nằm ườn trên ghế sofa trong phòng, không muốn đi đâu. Tôi rủ đi tắm biển cũng không đi, rủ đi dạo mát cũng từ chối.

Phũ phàng với tôi là vậy, chồng tôi lại chúi mặt vào cái điện thoại, nói là bận xử lý công việc. Lúc ngồi ăn tối, chồng còn giả vờ đi vệ sinh để gọi điện thoại cho ai đó, cười nói như thể ai đó đặc biệt lắm. Điện thoại của chồng thì tin nhắn tới tấp, khi tôi tới gần liền dừng sử dụng ngay.

Biết chồng đang có gì mờ ám, tôi tìm cách để biết sự thật. Nửa đêm, chồng tôi lẻn ra ngoài ghế để dùng điện thoại. Tôi giả vờ ngủ để lén quan sát chồng, lúc đó anh ấy rất vui và phấn kích khi nhắn tin, còn chụp ảnh để gửi đi… Khoảng 3 giờ sáng, chồng tôi mới chịu đi ngủ, lúc này đã ngủ rất say, tôi nhẹ nhàng lẻn dậy và mở điện thoại của chồng ra xem.

Hẹn hò chồng đi du lịch nhưng nửa đêm lại thấy anh lén ra ngoài dùng điện thoại, rình theo dõi, tôi sốc tận óc sau khi đọc lời nhắn nhủ ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi mở được điện thoại vì mấy hôm trước vô tình nghe được chồng nói mật khẩu cho con xem phần giao bài tập của cô giáo gửi. Đọc tin nhắn qua lại của chồng với một người phụ nữ khác, tôi không khỏi choáng váng vì họ đang cặp với nhau. Chồng tôi nhắn tin kể lể, phân trần chuyến đi với vợ là bất đắc dĩ, chứ rất nhớ nhung ả bồ. Còn ả bồ thì giận dỗi, bắt chồng tôi khi đi về phải bù đắp sau…

Chồng tôi miễn cưỡng đi du lịch với tôi, mong chờ từng phút để trở về hóa ra là gặp gỡ bồ nhí. Tôi đau khổ đến tuyệt vọng, nhưng cố tỏ ra bình thường hoàn thành chuyến đi cùng chồng. Từ hôm đó đến nay, tôi vẫn còn sốc và chưa biết phải nên làm gì khi đã biết phản bội. Tôi có nên đánh ghen cho chồng và ả bồ một phen mất mặt với thiên hạ? Hay cứ thẳng thừng ly hôn?

 

Vợ lén lút cặp bồ với đồng nghiệp nhưng kiên quyết không nhận, hôm có được bằng chứng, anh làm một điều khiến cô kinh hãi tột cùng

Vợ lén lút cặp bồ với đồng nghiệp nhưng kiên quyết không nhận, hôm có được bằng chứng, anh làm một điều khiến cô kinh hãi tột cùng

Dù mọi chuyện rõ như ban ngày, thế nhưng cô nhất quyết không thừa nhận. Không lâu sau, cảnh tượng ấy khiến cô choáng váng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 6 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 7 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống