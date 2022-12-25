Nhậu xuyên đêm với anh trai thân thiết, bạn trai góp ý liền bị dằn mặt trước câu nói này

Lúc độc thân thế nào, chẳng ai hay. Nhưng cái tình cảm nhập nhằng "trên tình bạn dưới tình yêu" ấy sẽ ảnh hưởng lớn khi cả hai bước chân vào mối quan hệ yêu đương.

Trong mối quan hệ yêu đương, "anh trai mưa" của đối phương được xem như "vùng đất" chẳng ai muốn dây dưa. Lúc độc thân thế nào, chẳng ai hay. Nhưng cái tình cảm nhập nhằng "trên tình bạn dưới tình yêu" ấy sẽ ảnh hưởng lớn khi cả hai bước chân vào mối quan hệ yêu đương.

Chẳng biết chén chú chén anh thế nào mà say quên trời đất. Thay vì thông báo cho bạn trai, cô nàng "hồn nhiên" qua đêm tại nhà anh trai mưa. Trong khi đó, bạn trai nhắn tin hay gọi điện thoại cả buổi không nghe máy.

Đến khi chất vấn, bạn gái giải thích bị ngất ngay sáng hôm sau nên phải nhập viện cấp cứu. Vậy nên cô nói rõ luôn một lần để dịp khác hai người khỏi phải cãi nhau vì chuyện này: "Em không thường xuyên đi chơi qua đêm, trừ khi em với T với 2 ông ý gặp nhau mới ngủ lại. Anh em quý nhau thì đến chơi với nhau thôi, cùng đâu có làm gì quá đáng hay có lỗi với anh đâu ạ.

Ảnh minh họa: Internet

Em rất thoải mái trong tất cả các mối quan hệ của anh. Cho nên em cũng muốn em nhận lại được sự thoải mái và đồng thuận từ anh".

Tin nhắn chắc như đinh đóng cột của bạn gái khiến thanh niên có phần chột dạ. Ai cũng biết cụm từ "anh trai mưa" được sử dụng để ám chỉ những "người anh" không hề có quan hệ ruột thịt, họ hàng nhưng lại thân thiết hơn cả bạn bè. Đương nhiên những "người anh" ấy cũng chẳng phải là anh bạn trai, người yêu thật sự. Là kiểu "Em trót vô tình coi anh như là anh trai" ấy mà.

Thôi nào! Em gái xịn của anh ở nhà còn đang đói mốc mồm kia kìa...

Với câu chuyện trên, thanh niên được dân tình khuyên rằng trước hết nên nhìn nhận lại bản thân. Nếu bạn gái thực sự thoải mái với các mối quan hệ riêng của bạn trai, anh cũng cần công bằng với người ta, chứ đừng "anh có quyền, còn em thì không".

Bên cạnh đó, nếu cảm thấy khó chấp nhận mối quan hệ "anh trai mưa", "friendzone" của đối phương, anh và bạn gái nên giao hẹn ngay từ đầu. "Bởi đa phần người bình thường chẳng ai chấp nhận người yêu đi qua đêm với người khác giới - không phải ruột thịt".

Bỏ vợ không biết sinh con, bất ngờ gặp lại, tôi điếng người khi nhìn thấy thứ này trên tay cô ấy Sau kết hôn, dù rất mong ngóng có con bế bồng nhưng không hiểu sao chúng tôi mãi vẫn không có tin vui. Hơn 1 năm sau vợ chồng dắt nhau đi khám hiếm muộn. Hôm ấy không biết bác sĩ nói gì với em mà cô ấy còn rủ tôi lưu trữ tinh trùng nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhau-xuyen-dem-voi-anh-trai-than-thiet-ban-trai-gop-y-lien-bi-dan-mat-truoc-cau-noi-nay-538904.html