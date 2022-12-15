Nhận tin nhắn lạ nói 'nhớ thương' lúc nửa đêm, chồng không hỏi rõ mà nổi máu ghen lao vào đánh tôi tới tấp, hành động của bố mẹ chồng khi chứng kiến cảnh tượng ấy mới là điều khiến tôi sững người

Tâm sự 15/12/2022 19:19

Sau đêm kinh hoàng đó, tôi chắc chắn sẽ ly hôn anh ta ngay lập tức...

Ngày xưa bạn bè cứ bảo S dại vì chỉ yêu 1 lần rồi cưới luôn người đó, đến bây giờ S mới thấm thía sự ngốc nghếch của mình. Tính từ lúc mới quen đến bây giờ có 2 mặt con rồi là 15 năm, cái gì của chồng S cũng cho là nhất. Từ tính tốt đến tính xấu S đều khen, ai chê gì anh S đều bênh bằng được. Nhưng tới hôm qua thì S đã thực sự tỉnh ngộ, không còn tin bất kỳ điều gì vào chồng mình nữa. Chỉ sau một tiếng chuông tin nhắn, gia đình S đã tan vỡ chẳng thể níu kéo được.

Nhận tin nhắn lạ nói 'nhớ thương' lúc nửa đêm, chồng không hỏi rõ mà nổi máu ghen lao vào đánh tôi tới tấp, hành động của bố mẹ chồng khi chứng kiến cảnh tượng ấy mới là điều khiến tôi sững người - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Chồng S là một người đàn ông vô cùng bản lĩnh, ngày xưa khi tán S anh mới 17 tuổi nhưng đã tuyên bố sau này mua cả nhà lẫn xe cho S. Năm 24 tuổi anh cưới S làm vợ, 27 tuổi chúng S xây được căn nhà đầu tiên, 30 tuổi chồng S lên làm sếp và đồng thời mua được chiếc ô tô hơn 1 tỷ, S cũng mang thai con gái thứ 2 khiến gia đình vui không tả xiết.

Có tiền rồi cuộc sống cũng ổn định, S nghỉ làm hẳn ở nhà chăm con cho chồng yên tâm phát triển sự nghiệp. Anh dần vắng nhà nhiều hơn, đi công tác suốt, tiền gửi về cho vợ hàng tháng cũng nhiều nhưng S chẳng còn thấy hạnh phúc như xưa nữa. Suốt ngày S chỉ ở nhà không đi đâu, quanh quẩn cơm nước cho con và bố mẹ chồng. Ấy thế mà chồng S lại sinh thêm thói đa nghi, ghen tuông đủ kiểu làm S phát mệt. Cứ về đến nhà là tra hỏi xem S đi đâu làm gì, nhắn tin nói chuyện với ai. Thậm chí anh còn hỏi mẹ xem S có lén lút gặp gỡ ai hay có biểu hiện gì lạ không, kiểm tra điện thoại của S liên tục. Hôm S mua chiếc váy mới đi ăn cưới bạn cũ, chồng S còn lấy kéo cắt tan nát ra vì cho rằng S đi hẹn hò...

Hôm qua S cho 2 đứa nhỏ về ngoại chơi, 10h đêm chồng mới đi nhậu về. Anh đòi S "trả bài", S cũng nhắm mắt cho xong chuyện rồi đi ngủ. Đến khoảng 1h sáng bỗng dưng có tiếng chuông tin nhắn, S quờ quạng bật điện thoại lên thì thấy màn hình hiện lên tin nhắn: "Miss you, nhớ cưng lắm, bảo gọi điện mà chẳng gọi gì cả". Nhìn số lạ chẳng biết là ai, S dụi mắt định mở lên xem cho kỹ thì chồng bỗng quay sang giật điện thoại.

Vừa liếc qua tin nhắn xong S biết ngay đại họa tới, chồng không nói câu nào liền nổi cơn ghen xông vào đấm đá, S chỉ biết giơ tay lên ôm đầu rồi gào lên gọi bố mẹ chồng đến cứu cứu. Bị đạp mấy phát rơi xuống giường, S vội vàng bò dậy thì chồng túm tóc lại định đánh tiếp, liên tục tra hỏi xem thằng nào nhắn tin tình tứ vào lúc 1h sáng. Kèm theo đó là những lời chửi bới thậm tệ, S chưa từng nghĩ chồng mình lại có thể xúc phạm vợ kinh tởm như thế! Anh ta còn gọi S là thứ lăng loàn, "ra đường thích mặc váy hơn quần"... và đủ loại ngôn từ bẩn thỉu.

S van xin chồng bỏ ra mà gã không buông, đúng lúc S đau quá không đỡ nổi nữa thì bố mẹ chồng bật cửa vào cứu kịp. Một lúc sau chồng S mới bình tĩnh lại được, anh ta chỉ vào mặt S rồi nói lý do đánh vợ bởi S cặp bồ, quan hệ với trai lạ bên ngoài. Mẹ chồng sửng sốt hỏi lại S rằng có đúng vậy không, S vừa khóc vừa đưa cho ông bà xem tin nhắn tận mắt.

Chồng S lúc ấy mới sốc nặng, vội lao tới giật chiếc điện thoại lại. Vâng, cái tin nhắn ngọt ngào bảo nhớ nhung ấy S không phải là người được nhận, chồng S mới chính là kẻ phản bội sau lưng vợ! Nhìn gã lắp bắp nói không nên lời, còn bị bố gã tát cho 2 nhát nổ đom đóm mắt, S chỉ tiếc không quay video lại được để gửi cho bạn bè họ hàng cùng xem, chứng kiến bộ mặt thật của người chồng lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo.

Gã quỳ xuống xin lỗi S, van vỉ mong S nghe giải thích nhưng S vừa mệt vừa đau nên xin phép bố mẹ chồng về nhà ngoại để ngủ. Ông bà cũng bối rối lắm, chắc muốn giữ con dâu nhưng tình cảnh lúc ấy không tiện. Sáng sớm hôm sau chồng S đã mò tới nhà, nhưng bố S xách xô nước ra hất thẳng từ trên sân thượng xuống, S nghe mẹ kể lại mà không nhịn được cười.

Nhận tin nhắn lạ nói 'nhớ thương' lúc nửa đêm, chồng không hỏi rõ mà nổi máu ghen lao vào đánh tôi tới tấp, hành động của bố mẹ chồng khi chứng kiến cảnh tượng ấy mới là điều khiến tôi sững người - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Cuối cùng S đồng ý họp mặt gia đình, bắt chồng khai ra toàn bộ sự thật rồi cam kết không tái phạm nữa. Cũng may anh ta bảo mới quen con bé kia qua mạng, chưa gặp gỡ nhau lần nào nên S có thể tha thứ. Chỉ riêng chuyện đánh vợ thì bố mẹ 2 bên đều không bỏ qua, bắt chồng S phải quỳ xuống xin lỗi vợ suốt mấy tiếng liền! Bố mẹ chồng còn kiên quyết đuổi anh ta đi, nếu S không mượn lũ trẻ để xin ông bà thì chắc giờ này chồng S đang ở đâu không rõ. S bảo bố mẹ 2 bên rằng cần thời gian để trấn tĩnh lại, nhưng chắc chắn S sẽ ly hôn...

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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