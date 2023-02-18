Nhận được tin nhắn từ số lạ, tôi bàng hoàng lén vợ mang con đi xét nghiệm ADN để rồi nhận được kết quả không tưởng

Tâm sự 18/02/2023 13:25

Thế rồi thời gian trôi qua, con trai tôi cũng đã lên 5 tuổi. Chưa khi nào gia đình tôi nghi ngờ về đứa bé này. Cũng đúng thôi, con giống hệt tôi cơ mà.

Trước nay tôi chưa từng suy nghĩ rằng vợ mình sẽ phản bội lại mình. Cũng đúng thôi, cô ấy không phản bội tôi mà lại âm thầm làm một điều khiến tôi vô cùng khổ sở đến thế. Chỉ vì tôi không thể nào mà ngờ được rằng vợ lại âm thầm làm điều đó và chịu đừng điều đó một mình.

Tôi với vợ kết hôn được gần 4 năm vợ tôi mới có bầu. Ngày đó khỏi phải nói tôi yêu háo hức mong chờ đứa con này đến thế nào. Cũng có thể vì không may mắn có duyên với con cái nên kết hôn đã lâu mà vợ chồng tôi vẫn may mắn chưa có con.

Thế nên khi biết tin vợ mang bầu tôi hạnh phúc lắm. Kể cũng lạ từ lúc ấy vợ tôi bắt đầu đề nghị ngủ riêng và cũng không cho tôi động vào bụng bầu của vợ. Nghe thì có thể vô lý, nhưng tính vợ hay nghĩ. Đã thế lại còn bằng đó lâu đến giờ mới có đứa con đầu lòng nên vợ nói gì tôi cũng nghe lời tất.

Cứ thế cho đến khi vợ sinh. Vào đến viện vợ đã hạ sinh rồi. Đừng trách tôi vô tâm, chẳng là tôi không thể lúc nào cũng ở bên vợ được. Đợt đó tôi còn đang đi công tác thì vợ hạ sinh. Dù về gấp nhưng cũng chỉ nhìn thấy con với vợ cùng nằm trong viện mà thôi. Vợ chồng tôi sống riêng từ khi cưới nhau về nên chỉ có đợt này bố mẹ mới qua thăm hai đứa.

Nhận được tin nhắn từ số lạ, tôi bàng hoàng lén vợ mang con đi xét nghiệm ADN để rồi nhận được kết quả không tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện cứ thế êm đẹp hơn. Mẹ tôi nhiều lần thắc mắc sao vợ tôi lấy lại vóc dáng nhanh đến thế. Vợ tôi chỉ cười còn tôi thì hãnh diện ôm lấy vợ tự hào. Vợ vừa sinh cho tôi cu cậu dễ thương thế cơ mà.

Cuộc sống của vợ chồng tôi khá bình yên cứ thế trôi qua. Không có quá nhiều vấn đề xảy ra. Vợ tôi cũng chăm con khéo lắm, thằng bé bụ bẫm đáng yêu và giống hệt tôi ngày bé. Cũng có thể con trai nên không giống mẹ lắm. Tôi nịnh vợ đẻ thêm 1 đứa nữa con gái cho xinh xắn giống vợ. Chẳng hiểu sao lúc ấy vợ lại lẳng lặng buồn. Tôi cũng không dám nói thêm vì sợ vợ nghĩ khó mà có thêm được nên cứ để tư tưởng của vợ thoải mái đã.

Thế rồi thời gian trôi qua, con trai tôi cũng đã lên 5 tuổi. Chưa khi nào gia đình tôi nghi ngờ về đứa bé này. Cũng đúng thôi, con giống hệt tôi cơ mà. Vậy mà không hiểu sao tôi lại nhận được một tin nhắn lạ. Tin nhắn chứa nội dung rằng: “Chắc chắn cậu không biết tôi là ai, nhưng cậu nên đi xét nghiệm ADN với con trai mình đi. Tôi tức giận pha lẫn cảm xúc đàn ông càng tức tiết hơn. Đoán chắc có kẻ ngầm phá hoại gia đình mình đây mà. Dù là vậy nhưng không hiểu điều gì cũng thúc ép tôi đi xét nghiệm con thật.

Cầm tờ xét nghiệm ADN trên tay tôi thật sự cảm thấy bế tắc đến tột độ. Đúng rồi, con trai chính là con trai của tôi. Thế nhưng tại sao, tại sao lại thế này khi kết quả thông báo rằng vợ với con trai tôi không hề cùng huyết thống.

Nhận được tin nhắn từ số lạ, tôi bàng hoàng lén vợ mang con đi xét nghiệm ADN để rồi nhận được kết quả không tưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chăm chú đọc đi đọc lại đến muốn thuộc làu những dòng chữ hiện trên tờ xét nghiệm đó rồi vẫn không thể nào khiến tôi tin nổi rằng con là con trai mình nhưng không phải con của vợ. Giờ tôi vẫn chưa thể nào tin nổi sự thật. Chỉ vì tôi không dám tin được chuyện đó. Tôi có thể lờ mờ đoán được rằng vợ tôi không có khả năng có con hoặc nói đúng hơn là bị vô sinh.

Chắc chắn cô ấy đã rất đau lòng khi giấu kín chuyện này suốt ngần ấy năm. Giờ biết sự thật rồi tôi là người thấy khổ tâm nhất. Chẳng nhẽ hỏi vợ hay nói cho cô ấy chuyện cô ấy đã giấu. Nhưng liệu cứ để vậy tôi có thể chịu được. Có lẽ, tôi sẽ dành một tối để nói chuyện với vợ về chuyện này. Dù gì tôi là chồng nên chia sẻ với vợ về điều đó bằng cách nào đó có thể khiến cô ấy cảm thấy đỡ tổn thương nhất.

Trải qua đêm say tình với cô bồ trẻ nóng bỏng, choàng tỉnh dậy tôi hoảng hồn khi nghe một đoạn ghi âm kinh hoàng

Trải qua đêm say tình với cô bồ trẻ nóng bỏng, choàng tỉnh dậy tôi hoảng hồn khi nghe một đoạn ghi âm kinh hoàng

Sau màn ân ái nồng nàn thì tôi lăn ra ngủ vì quá say không thể gắng gượng nổi nữa. Tôi đến nửa đêm thấy khát nước, tôi vòng tay ôm người tình, định bụng bảo cô ấy đi lấy hộ cốc nước. Vậy nhưng cạnh chỗ tôi nằm trống không chẳng có ai cả.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu góc tâm sự

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