Người yêu đi công tác rồi dở thói trăng hoa nhưng vẫn cầu xin tha thứ, đến khi gặp mặt tiểu tam tôi mới vỡ lẽ, đau đớn khôn nguôi khi cô ả nói câu này

Tâm sự 03/01/2023 19:39

Nghe lời cầu xin của người yêu mà tôi mủi lòng, quyết tâm cho anh ta thêm một cơ hội nữa. Tuy nhiên, những gì mà nhân tình của anh nói đã làm cho tôi phải thức tỉnh.

Tôi tự nhận rằng mình là người kém duyên trong chuyện tình cảm. Đó là lý do giờ tôi đã 29 tuổi nhưng vẫn đi lẻ về loi. Đôi khi, tôi cũng thấy chạnh lòng khi các bạn tôi đều đã có gia đình và đã có con. Còn tôi thì vẫn đang loay hoay với chuyện tình cảm dở dang, dang dở của mình.

Bạn trai hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được gần 3 năm. Đạt - bạn trai tôi làm giám đốc một công ty về giáo dục ở TPHCM. Còn tôi làm nghề phiên dịch ở Hà Nội. Ban đầu, chúng tôi gặp  và yêu nhau ở Hà Nội.

Sau đó 1 năm, anh chuyển công tác vào TPHCM. Từ đó chúng tôi yêu xa. Cả hai đều bận rộn công việc nên chủ yếu chỉ liên lạc qua điện thoại, Facetime. Khoảng 2-3 tháng, tôi lại bay vào thăm anh hoặc anh ra ngoài Hà Nội thăm tôi.

Dù vậy tôi vẫn rất tin tưởng và yêu anh, chưa bao giờ nghi ngờ gì. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông hiền lành, chân thành, thật thà và hay giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, sau khi anh vào TPHCM, tôi và anh đều quá bận rộn, ít quan tâm đến nhau hơn. Tôi vẫn yêu anh rất yêu và luôn giữ trọn lòng chung thủy. Dù tôi ở Hà Nội cũng có vài người hỏi han, tán tỉnh.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng trong chuyện tình cảm này, tôi là người yêu anh nhiều hơn. Mỗi ngày, tôi đều là người chủ động liên lạc, hỏi han anh. Nếu có giận hờn, cãi vã, tôi đều là người làm lành và xin lỗi trước. 

Cứ như vậy, chúng tôi yêu nhau đã 2 năm trời. Anh nói với tôi rằng trong năm nay, anh sẽ xin chuyển ra Hà Nội làm việc và làm đám cưới với tôi. Tôi mù quáng trong tình yêu nên tin anh vô điều kiện.

Chỉ đến khi anh bị tai nạn, tôi đi từ Hà Nội vào TPHCM để thăm anh. Vừa vào đến giường bệnh, tôi sững người khi thấy một cô gái khác đang chăm sóc anh. 

Người yêu đi công tác rồi dở thói trăng hoa nhưng vẫn cầu xin tha thứ, đến khi gặp mặt tiểu tam tôi mới vỡ lẽ, đau đớn khôn nguôi khi cô ả nói câu này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hỏi ra mới biết, hai người đã yêu nhau được hơn 1 năm và đã chia tay. Hóa ra ngay sau khi vào TPHCM làm việc, anh cũng đã kiếm cho mình một người tình.

Tôi thật sự rất sốc và đau khổ khi biết mình bị lừa dối và phản bội bấy lâu nay. Tôi hỏi thì anh nói rằng vì cô đơn nên anh tìm người để bầu bạn, tâm sự chứ không yêu thương gì. Anh và Mai- cô nàng "tiểu tam" cũng đã chia tay nhau được 2 tháng rồi. 

Giờ cô ấy đến chăm sóc anh vì còn chút tình xưa nghĩa cũ thôi. Anh mong tôi thông cảm và hiểu cho nỗi khổ của người đàn ông yêu xa, thiếu thốn tình cảm. 

 

Sau khi nghe anh giải thích, tôi lại mủi lòng, quyết định tha thứ cho anh. Tôi đến gặp cô nàng "tiểu tam" kia để khẳng định rằng tôi là người được anh lựa chọn và mong cô ấy sẽ rút lui. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, cô ấy không hề bất ngờ hay đau khổ khi biết anh bắt cá hai tay. 

Mai nói rằng sau khi biết chuyện anh Đạt có người yêu là tôi thì đã chủ động chia tay và không còn liên quan gì nữa.  Trước khi rời đi, Mai nói với tôi một câu đầy ẩn ý: "Nếu chị muốn nên duyên với anh Đạt, em mong chị hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Em tin rằng anh ấy không chỉ có mình em đâu."

Sau khi nghe câu nói của "tiểu tam", tôi vừa chưng hửng, vừa hoang mang. Phải chăng cô ấy đang ám chỉ rằng ngoài tôi và cô ấy, anh Đạt còn cặp kè với người con gái khác. Giờ tôi phải làm gì đây? Phải chăng tôi đã yêu lầm người?

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