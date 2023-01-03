Kết hôn với người chồng có 4 con riêng, đêm tân hôn đang định ân ái thì anh thỏ thẻ vào tai tôi một điều, nghe xong mà điêu đứng, uất hận khóc không thành tiếng

Vợ trước của Hùng qua đời trong một tai nạn cách đó 3 năm, để lại cho anh 4 đứa con! Suốt mấy năm sau đó anh một mình gà trống nuôi con, chăm chỉ làm ăn, không sa đà vào chơi bời phóng túng. Tôi cảm phục tấm lòng và tình cảm mà Hùng dành cho những đứa con thiệt thòi của mình. Hùng cũng là người đàn ông rất tâm lý và chu đáo, đồng thời am hiểu phụ nữ. Một đứa con gái non kinh nghiệm tình trường như tôi dễ dàng bị Hùng xoay như chong chóng, sẵn sàng dâng hiến trái tim mình cho anh.

Tôi là một người phụ nữ không quá tệ, điều kiện ngoại hình, công việc và gia đình đều ở mức tạm được. Cưới được một người đàn ông tốt tương xứng với mình là điều hoàn toàn nằm trong khả năng của tôi. Nhưng không hiểu tại sao cuối cùng tôi lại rơi vào lưới tình của Hùng - người chồng hiện tại.

Khi tôi công khai yêu và muốn cưới Hùng làm chồng, bố mẹ tôi ngất lên ngất xuống. Ông bà bảo đàn ông có con riêng không phải chuyện gì quá to tát nhưng chỉ 1,2 đứa con là cùng. Đằng này Hùng này có hẳn 4 đứa con, 2 bé đầu là con trai hai, lần mang thai thứ ba có lẽ vợ chồng Hùng muốn sinh thêm 1 cô con gái nhưng cuối cùng lại là cặp sinh đôi 2 bé gái, thành ra mới vượt kế hoạch có hẳn 4 đứa con.

Tôi nói với bố mẹ rằng tuy Hùng đông con nhưng bản thân anh làm ra kinh tế, bố mẹ anh cũng rất có điều kiện. Hiện tại ông bà đứng ra nuôi nấng cả 4 đứa cháu, thuê hẳn 2 người giúp việc chăm sóc lũ trẻ. Tôi về làm vợ anh cũng không cần bận tâm đến việc chăm con riêng của chồng hay phải bỏ tiền ra nuôi con của anh.

Như vậy thì đâu có gì khó khăn, vất vả? Bù lại tôi sẽ có được người đàn ông tuyệt vời, ga lăng, tâm lý và rất mực chiều chuộng mình. Kể cả tôi cưới một người đàn ông không vướng bận con riêng thì chắc gì cuộc sống chung với anh ta sẽ được sung sướng như lấy Hùng?

Bố mẹ thấy tôi phân tích cũng có lý, hơn nữa vì tôi quá say mê Hùng, khăng khăng lấy anh bằng được nên cuối cùng ông bà cũng đành nhượng bộ.

Đêm tân hôn nhìn căn phòng tân hôn cầu kỳ và sang trọng mà Hùng và nhà chồng chuẩn bị, tôi thầm mãn nguyện và hạnh phúc. Các con của Hùng đã sớm đi ngủ dưới sự giám sát của ông bà nội và người giúp việc, không hề làm phiền đến đêm tân hôn của vợ chồng tôi. Đấy, mọi người cứ lo lắng cho tôi đúng là thừa. Gia đình Hùng đối xử tốt với tôi tốt thế này, lấy anh là sự lựa chọn đúng đắn đấy chứ!

Sau màn ân ái nồng nàn, tôi mệt mỏi định ngủ thiếp đi thì chồng nắm chặt bàn tay vợ rồi thủ thỉ một đề nghị khiến tôi không thể tin nổi: “Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện làm thủ thuật thắt ống dẫn trứng nhé. Anh định đi thắt ống dẫn tinh để em không phải chịu đau đớn nhưng đàn ông mà thắt thì sợ ảnh hưởng đến phong độ chuyện ấy, không như phụ nữ. Nên em đành là người chịu thiệt thòi vậy nhé?".

Tôi đờ đẫn hỏi anh tại sao phải triệt sản? Hùng cười đáp như thể chuyện tất nhiên phải vậy: "Chẳng triệt sản thì để làm gì hả em? Mình có 4 đứa con rồi, chăm sóc nuôi nấng chúng đã đủ mệt, anh không muốn đẻ thêm nữa đâu! Anh đã có 2 đứa con trai và 2 đứa con gái, thế là quá mãn nguyện và đầy đủ rồi!".

Tôi run rẩy hỏi anh vậy còn con chung của chúng tôi thì sao, anh không muốn sinh thêm ư? Hùng nói con của chúng tôi hay con của anh với vợ trước cũng đều là con anh cả, 4 đứa con là quá nhiều rồi anh sẽ không sinh thêm nữa. "Nhưng em muốn có đứa con do chính mình sinh ra", tôi cố vớt vát thuyết phục chồng thì anh nghiêm mặt bảo tôi rằng chính tôi đã hứa sẽ coi con anh như con đẻ. Vậy mà bây giờ tôi lại phân biệt con anh và con tôi?

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Lúc bấy giờ tôi mới kinh hoàng nhận ra Hùng cưới tôi về nhưng chưa bao giờ có ý định sinh thêm con với tôi cả. Có thể Hùng không bắt tôi phải chịu trách nhiệm quá nhiều với con riêng của chồng nhưng thứ anh cần ở tôi cũng chỉ là vai trò một người vợ chứ không muốn cho tôi làm mẹ.

Tôi nài nỉ thêm nhưng Hùng khăng khăng từ chối. Anh bảo tôi chỉ được chọn 1 trong 2 phương án, nếu muốn làm vợ anh thì phải từ bỏ thiên chức làm mẹ. Còn nếu muốn sinh con thì hãy sinh với người đàn ông khác chứ không còn là vợ anh nữa. Nói xong anh lăn ra ngủ còn tôi cả đêm ấy thức trắng. Sự ích kỷ và độc ác của Hùng khiến tôi căm hận tới tận xương tủy. Tôi phải làm gì đây?