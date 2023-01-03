Cuộc sống sau đám cưới của vợ chồng Hương diễn ra đúng như Hương mong đợi, tưởng tượng trước đó. Hạnh phúc với sự chiều chuộng, nâng niu của Dũng, Hương thực sự mãn nguyện với những gì đang có. Hương nóng tính nhưng lại luôn được sự nhẹ nhàng của Dũng xoa dịu. Dũng bận rộn với công việc nhưng vẫn sắp xếp thời gian về nhà dùng cơm cùng Hương, giúp đỡ Hương công việc gia đình. Tuổi của cả hai vợ chồng đều không còn nhỏ nên Hương bàn Dũng sẽ không kế hoạch nữa. Dũng đồng ý.

Cuộc tình đẹp kéo dài suốt 3 năm của Hương và Dũng đã có một cái kết đẹp, viên mãn. Một đám cưới rình rang, hoành tráng được tổ chức với rất đông khách mời đến dự. Dũng vừa đẹp trai, vừa phong độ, lại giỏi kiếm tiền, nhất mực yêu thương Hương. Được về làm vợ một người chồng như Dũng, Hương chẳng còn gì phải hối tiếc.

- Anh nói đi, tại sao anh lại đi với cô ta. – Hương hét lên như điên dại

- Vì cô ta đẹp, đơn giản thế mà cũng phải hỏi. – Dũng đáp tỉnh bơ.

Hương sốc nặng trước câu trả lời của Dũng. Chính mắt Hương đã nhìn thấy Dũng đèo đằng sau một cô gái, trông hai người vô cùng tình tứ. Hương giận Dũng vì Dũng không chịu giải thích rõ lý do cho Hương hiểu. Mọi chuyện không thể đơn giản là vì cô ta đẹp được. Mấy ngày sau đó, không khí trong gia đình Hương nặng nề khủng khiếp. Dũng với Hương chẳng nói với nhau bất cứ câu nào. Rồi…

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- Anh không có gì để giải thích ư? – Hương nói bằng giọng như sắp khóc đến nơi

- Giải thích gì chứ. Cô không có mắt nhìn hay sao mà còn yêu cầu tôi giải thích. Nói thẳng ra nhé. Cô, tôi cứ tưởng thế nào. Lấy về rồi tôi mới phát hiện cô thật nhạt nhẽo và vô vị. Cô tưởng cái sự trong trắng của cô có giá trị sao? Nó với tôi chẳng đáng giá một xu lẻ nào hết. Nếu cô còn muốn làm vợ tôi thì ngậm miệng lại và đừng có kêu ca nữa. Còn nếu không thì… Chia tay đi. – Dũng lạnh lùng

Tới lúc này thì Hương bật khóc thực sự. Bản thân cô không thể ngờ mới kết hôn có 3 tháng mà Dũng đã đổ đốn đến như vậy. Cảm giác hối hận xâm chiếm, Hương từng tự hào hãnh diện về cuộc hôn nhân ngỡ như mơ này bao nhiêu thì bây giờ thất vọng, mơ mộng bấy nhiêu. Hương đau đớn chứng kiến người chồng từng tuyên bố yêu vợ hơn tất thảy giờ lại thay đổi, ruồng rẫy vợ để vui vẻ bên nhân tình.

Cuộc hôn nhân của Hương chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ai cũng khuyên Hương nên cho Dũng một cơ hội, đón nhận Dũng quay trở về. Hương cũng muốn lắm chứ nhưng bản thân Dũng lại không chịu thay đổi. Dũng vẫn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân nhưng vẫn phải có nhân tình bên cạnh. Cố gắng níu kéo thì người bị tổn thương, bất hạnh cũng chỉ là Hương mà thôi.

Hương kí vào lá đơn ly hôn mà không hề rơi lấy một giọt nước mắt. Chẳng có gì đáng để tiếc nuối cho cuộc hôn nhân này cả. Có chăng, Hương chỉ thấy xót xa khi niềm tin của mình đã đặt nhầm chỗ, trao nhầm nơi mà thôi.

Tròn 5 tháng kể từ ngày Hương và Dũng chính thức đường ai nấy đi. Cả hai gần như không còn liên lạc gì với nhau nữa nhưng vết thương sâu thẳm trong lòng Hương dường như vẫn chưa hề phai tàn. Rồi một ngày Hương nhận được một lá thư nặc danh. Hương đã định vứt nó đi nhưng bìa thư lại đề dòng chữ: “Không đọc, chị sẽ thấy hối hận cả một đời”. Còn điều gì khiến Hương hối hận hơn chuyện Hương đã trao nhầm tình yêu cho Dũng đây?

“Chào chị, vợ của anh! Chị hãy quay về và cứu lấy cuộc đời anh đi. Từ ngày chia tay chị, anh sống như một cái xác không hồn vậy. Em chính là người đã được anh ấy nhờ đóng giả là nhân tình, khiến cho cuộc hôn nhân của anh chị tan vỡ. Thật ra, thì anh ấy vô tình phát hiện mình vô sinh trong một lần đi kiểm tra sức khỏe. Không muốn làm khổ chị nên anh ấy mới tạo nên kế hoạch phản bội này. Em không đành lòng nhìn anh ấy bị giày vò. Về với anh chị nhé!”.

Lá thư nặc danh trên tay Hương rơi xuống, mắt đã ướt đẫm lệ từ lúc nào. Tại sao Dũng lại có thể đối xử tàn nhẫn với Hương như vậy. Lẽ nào Dũng không tin vào tình yêu của Hương, không tin rằng Hương có thể cùng Dũng vượt qua mọi sóng gió. Hương nhanh chóng lao như điên dại về căn nhà cũ để đòi nợ. Đòi nợ một mối ân tình.