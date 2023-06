Đêm tân hôn đang nồng nàn thì bỗng giật mình bởi tiếng đùng đùng, khi cánh cửa bật mở anh chồng tôi xông vào đòi giật chăn ra để 'kiểm tra sự trong trắng'

Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó anh mời bạn bè thân thiết đến liên hoan 1 bữa no say nữa, 11 giờ khi khách đã về hết. Tôi lên tầng đi tắm rồi hồi hộp chờ chồng. Dù không phải là lần đầu nhưng đây là ngày đầu tiên chúng tôi làm vợ chồng nên tôi vẫn thấy hồi hộp như bao cô dâu mới khác. Tôi muốn có 1 đêm tân hôn trọn vẹn bên anh.

Khi tôi nghe tiếng gõ cửa thì trống ngực đ.ánh liên hồi. Tôi hí hửng chạy lại mở cửa vì nghĩ đó là người chồng yêu dấu của mình… Nhưng không đó là anh trai chồng. Anh ấy có vẻ hơn ngà rượu, dù vậy tôi vẫn bình tĩnh hỏi:

- Dạ có việc gì không anh, hôm nay anh vất vả vì bọn em quá, em cảm ơn anh nhiều lắm.

Anh trai chồng nhìn tôi chằm chằm rồi đẩy cửa vào với dáng vẻ không được tỉnh táo:

- Hôm nay là tân hôn phải không? cô chú cứ động phòng vui vẻ nhé.

- Dạ vâng, anh về nghỉ đi em thấy anh có vẻ mệt rồi đấy.

Anh trai chồng đứng dậy đi về còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau chồng lên, ôm lấy tôi rồi hôn 1 nụ hôn ngọt ngào. Chúng tôi đã có những giây phút tuyệt vời bên nhau. Khi tôi đang gối đầu lên ngực chồng vuốt ve cơ thể anh ấy thì bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập.

Tôi khoác vội chiếc váy ngủ vào còn chồng mặc quần đùi rồi ra mở cửa… là anh chồng. Khi chồng tôi chưa kịp hỏi han gì thì anh chồng đã xông vào rồi nói: “Anh vào để kiểm tra sự trong trắng của em dâu, người ta bảo con gái xinh thường không ngoan. Anh muốn xem em dâu thế nào, có giống vậy không?”.

Tôi lặng người, còn chồng tôi hét lên:

- Anh đang nói vớ vẩn cái gì vậy, anh về ngủ đi. Vợ em thế nào em tự biết, anh biết cô ấy trong trắng hay không để làm gì. Có phải vợ anh đâu mà anh lo?

- Chú đang mắng anh đấy à? Anh chỉ muốn tốt cho chú thôi.

- Em không mắng anh nhưng anh làm em thất vọng đấy. Anh đang làm cô ấy sợ. Anh về ngủ đi, anh say quá rồi.

- Anh không say, chú cứ để anh kiểm tra giường.

Tôi kéo chăn ngồi co rúm lại nước mắt cứ thế rơi lã chã. Nghe anh em to tiếng, cả nhà thức dậy chạy sang kéo anh chồng tôi về phòng. Mẹ chồng và em chồng hết lời thông cảm với tôi. Chồng tôi khép cửa rồi ôm lấy tôi: “Anh xin lỗi, em đừng để ý nhé, anh ấy say quá rồi. Bình thường anh ấy rất đàn ông và cư xử đúng mực lắm hôm nay uống vào lại nói linh tinh như vậy thật mất mặt quá. Anh xin lỗi”. Tôi nằm co rúm trong lòng chồng cố gắng nói: “Em không sao” dù lòng thấy tổn thương rất nhiều.

Trưa mai anh chồng mới tỉnh, cả nhà nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Ai cũng ngại ngùng với tôi, còn anh chồng ban đầu hình như vẫn chưa nhớ ra chuyện tối qua nên tỏ ra tỉnh bơ, đến khi mẹ tôi kể lại anh ấy mới xấu hổ. Anh chồng thông cảm với tôi, nhưng thực sự tôi vẫn còn sốc lắm. Tôi không trách không ghét bỏ anh ấy, nhưng dường như thiện cảm trong tôi dành cho anh chồng đã bị vơi đi rất nhiều. Ôi kỷ niệm đêm tân hôn chẳng mấy tốt đẹp này chắc sẽ khiến tôi phải nhớ mãi.