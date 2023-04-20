Ngủ 1 mình 1 giường nhưng con gái 9 tuổi luôn miệng kêu chật, vội vàng kiểm tra camera tôi khóc không thành tiếng trước cảnh trượng trên màn hình

Tâm sự 20/04/2023 14:50

"Con ơi, con ngủ một mình trên giường 2m, làm sao còn chật được? Có gì khác trên giường không? Con chỉ cần bỏ búp bê và truyện tranh của con ra ngoài cho đỡ chật là được".

Thật không thể hiểu nổi, gần đây gia đình Ly xảy ra một chuyện rất kỳ lạ. Ly có một cô con gái hiện đã 9 tuổi.

Vì vợ chồng Ly chỉ muốn sinh một con nên cả gia đình đều rất yêu quý cô con gái duy nhất. Nhưng để con gái học cách tự lập sớm, nên ngay từ ngày bé khi còn nhỏ, Ly đã cho con đi nhà trẻ và ngủ riêng phòng với bố mẹ.

Chuyện cũng chẳng có gì to tát cho đến một buổi sáng, cô con gái nói với Ly: "Mẹ ơi, buổi tối giường chật chội quá, con ngủ cảm giác rất khó chịu".

 

Ngủ 1 mình 1 giường nhưng con gái 9 tuổi luôn miệng kêu chật, vội vàng kiểm tra camera tôi khóc không thành tiếng trước cảnh trượng trên màn hình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ly cười nói: "Con ơi, con ngủ một mình trên giường 2m, làm sao còn chật được? Có gì khác trên giường không? Con chỉ cần bỏ búp bê và truyện tranh của con ra ngoài cho đỡ chật là được".

Ly nghĩ rằng đó là câu nói đùa của cô con gái và có thể mình đã chiều con gái quá. Nhưng kể từ đó, con gái cô luôn ca thán, phàn nàn với mẹ về việc ngủ quá chật mỗi sáng và cô bắt đầu quan tâm đến điều đó. Cuối cùng, cô ấy đã lắp camera trong phòng của con gái mình.

Ngay ngày đầu tiên lắp camera, đến gần sáng, Ly dùng điện thoại di động kết nối để theo dõi thì thấy cảnh tượng này. Con gái đang say giấc nồng trên giường thì bất ngờ từ cửa có một bóng người bước vào phòng, người này không phải ai khác mà là mẹ chồng cô, Ly cảm thấy sợ hãi.

Ly thấy mẹ chồng lặng lẽ đi đến bên giường, rồi nhẹ nhàng nằm bên cạnh sau đó đắp chăn cho cháu gái xong thì bà ngủ thiếp đi bên cạnh. Khi nhìn thấy hình ảnh đó qua camera giám sát, Ly đã bật khóc.

Ba năm trước, mẹ chồng Ly bắt đầu bị bệnh Alzheimer – hội chứng suy giảm trí nhớ. Bà thậm chí không nhận ra ai trong gia đình, người duy nhất giữ cho bà tỉnh táo và nhớ đó chính là cháu gái của bà- con gái của Ly.

Quả thật, tình thương của ông bà đối với các cháu là không thể tưởng tượng nổi. Tuổi càng cao, dù trí nhớ không còn tốt như xưa thì tình yêu thương con cháu cũng chỉ ngày càng sâu đậm chứ không giảm bớt.

Ngủ 1 mình 1 giường nhưng con gái 9 tuổi luôn miệng kêu chật, vội vàng kiểm tra camera tôi khóc không thành tiếng trước cảnh trượng trên màn hình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một số người già còn yêu thương cháu nội hơn cả con ruột. Họ quan tâm đến những đứa trẻ bằng cả trái tim.

Sự nuông chiều của người già đối với con cháu khác xa với những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Vì họ đã già và con cái đã lớn, không thể thân mật như xưa. Chính vì vậy, ông bà dành hết tình yêu thương cho các cháu, làm tất cả để vun vén hạnh phúc gia đình.

Bà có thể quên mọi thứ chứ chẳng bao giờ quên những đứa cháu của mình, thứ bà cần có gì to tát đâu, chỉ là một quãng thời gian con cháu quây quần ấm cúng.

Ngày bé chúng ta lọt thỏm trong vòng tay ông bà, vậy mà nhoáng một cái, chúng ta đã cao vượt, đã có thể cõng ông, cõng bà trên lưng như những ngày xưa ông bà từng làm thế.

Có những đứa trẻ không lớn lên trong vòng tay cha mẹ mà được chở che, yêu thương bằng ánh mắt hiền từ của ông, bằng tiếng hát ru êm đềm của bà.

Ừ thì cũng đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, ai bảo bà cứ yêu chúng ta nhiều đến như thế cơ chứ.

Dù ngoài kia bạn là ai, thì về đến nhà với ông với bà, bạn cũng vẫn chỉ là một đứa bé cần được yêu thương, vỗ về mà thôi

Bà cũng như mẹ, chỉ là những người phụ nữ bình thường nhưng đồng thời cũng là người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời mỗi chúng ta.

Đừng để yêu thương tới quá muộn màng, hãy dành nhiều thời gian cho ông bà hơn vì biết đâu mai này, họ sẽ không còn ở bên bạn nữa.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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