Nấu cháo chăm vợ ốm quên không bỏ muối, mở hé cánh cửa nghe cuộc nói chuyện của vợ, tôi hóa đá khi biết sự thật vì sao cưới 3 năm nhưng lại bị sảy thai đến 2 lần

Mấy lần ngỏ lời anh đều bị Liên từ chối với lý do chưa sẵn sàng đón nhận mối quan hệ mới. Hùng đành chấp nhận lặng lẽ đi bên bảo vệ cho Liên. Anh có mặt mọi lúc mọi nơi mỗi khi Liên cần. Có những lần Liên nhớ tình cũ uống rượu khóc cả đêm ngoài quán, Hùng cũng lặng lẽ ngồi yên cho cô dựa vai.

Hùng kể, ngày được Liên nhận lời cầu hôn, anh đã mừng rơi nước mắt bởi anh đã theo đuổi cô 3 năm có lẻ. Thậm chí không ít lần anh định chấp nhận bỏ cuộc vì biết Liên đã có người đàn ông khác trong lòng dù rằng người đó đã quay lựng lại với cô, kết hôn cả năm trời rồi.

3 năm làm chồng Liên, anh luôn gắng hết sức vun đắp cho mái ấm của hai người. Không một lần nhắc lại chuyện quá khứ của vợ. Đổi lại, Liên cũng luôn hết lòng hết dạ với chồng. Hai người lúc nào cũng quấn quýt như sam, đến bạn bè Hùng nhìn vào còn phải xuýt xoa ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân của họ.

Rồi tình cảm chân thành của anh cuối cùng cũng được báo đáp. Khi anh quyết định sẽ lấy hết can đảm tỏ tình lần cuối, ngờ đâu lại được Liên vui vẻ nhận lời. Hôm cùng Liên sánh bước lên lễ đường, Hùng đã tự hứa với lòng mình sẽ dành cả đời để chăm sóc cho cô.

Ảnh minh họa: Internet

Có điều sau cưới Liên cũng mang thai 2 lần nhưng thật tiếc cả 2 lần cô đều bị sẩy. Chuyện này khiến Hùng luôn dằn vặt bản thân bởi do tính chất công việc, anh thường xuyên phải công tác xa nhà, không được ở bên chăm sóc, đỡ đần vợ. Anh nghĩ đó cũng là 1 phần lý do khiến vợ mang thai mà khó giữ.

Cách đây hơn tháng, Liên lại có bầu. Khỏi phải nói biết tin ấy Hùng đã mừng tới mức nào. Lần này anh quyết định sẽ không đi công tác mà ở nhà chăm vợ. Sáng anh dậy sớm đưa Liên đi làm, chiều lại bấm đúng giờ đứng trước cửa cơ quan đón cô. Mọi dự định công việc anh đều gác lại tính tới khi nào Liên sinh mẹ tròn con vuông mới tiếp tục triển khai.

Vậy mà chiều ấy đi làm về Hùng lại chết điếng thấy vợ nhăn nhó nằm ôm bụng trên tấm ga giường thấm máu. Anh vội vàng bắt taxi đưa Liên tới phòng khám gần nhà để rồi một lần nữa lại hóa đá nghe bác sỹ thông báo cái thai đã mất.

Nuốt nước mắt vào trong, Hùng vẫn cố tỏ ra vui vẻ để ở bên động viên an ủi vợ. Anh sợ nếu nhìn thấy chồng đau khổ, suy sụp Liên sẽ tự dằn vặt mình. Đưa vợ về, Hùng ra sức nấu nướng tẩm bổ để vợ lấy lại sức.

Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau ngủ dậy, Hùng vội vàng xuống bếp nấu cháo gà cho Liên. Song khi cháo lên phòng cho cô rồi, lúc quay xuống bếp định ăn nốt phần thừa lại trong nồi Hùng mới ngớ người nhận ra mình quên chưa cho gia vị.

Lập tức chạy lên phòng tính mang cháo xuống nấu lại, ai ngờ vừa tới cửa phòng ngủ Hùng đã chết điếng nghe tiếng vợ thậm thụt nói chuyện điện thoại bên trong: "Nếu không phải bạn em làm bác sĩ thì làm sao có thể giấu nổi chuyện em uống thuốc bỏ thai. Đây sẽ là lần cuối cùng em làm như vậy. Em không còn sức đợi chờ anh quay lại như những gì anh hứa. Hơn nữa Hùng yêu em thật lòng nên em không muốn tiếp tục lừa dối anh ấy. Mình dừng lại ở đây thôi".

Hùng kể, tai anh khi ấy gần như ù đặc trước những gì mình vừa nghe thấy. Đến tận giờ phút đó anh mới hiểu thì ra ngần ấy thời gian sống bên anh, Liên vẫn nhớ nhung chờ đợi tình cũ của cô quay về. Kinh khủng hơn, 2 lần sẩy thai trước và cả lần này đều là do Liên cố tình uống thuốc phá thai bởi cô vẫn mong có ngày tái hợp với người đàn ông đó.

Nghĩ tới đây, Hùng như nổi điên. Không kiềm chế được hơn anh đỏ mặt xông vào la hét đập phá. Liên biết mình quá sai nên chỉ biết ngồi im nhận tội. Không cho vợ cô hội lên tiếng, Hùng một mạch viết đơn ly hôn rồi gửi trả vợ về ngoại. Anh nói chuyện Liên nặng lòng với tình cũ anh có thể hiểu nhưng việc cô lừa dối anh mà đang tâm uống thuốc bỏ thai thì cả đời anh không thể tha thứ nên ly hôn là gải pháp tốt nhất cho hoàn cảnh của anh lúc này.