Cô gái đó tâm sự: "Đúng là đời không như mơ các chị ạ. Đến ngày cưới, tưởng như hạnh phúc đã nắm trong tay thế mà cuối cùng em lại cay đắng nhận ra, hạnh phúc đó không có thật.

Bên cạnh những đêm tân hôn ngọt ngào, hạnh phúc cũng có vô số những cô dâu phải rơi nước mắt cay đắng vào đúng giờ khắc thiêng liêng nhất đó. Giống như tâm sự của cô gái trong câu chuyện mới được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây. Ngày cưới, cô đã nghĩ mình là người phụ nữ may mắn nhất khi được sánh bước cùng người đàn ông mình yêu bước lên lễ đường. Vậy mà đêm tân hôn, cô lại cay đắng nhận ra, tất cả mọi thứ chỉ là giả tạo.

Cho tới tháng 6 năm ngoái em gặp N. trong một lần đi dự sinh nhật một cô bạn đồng nghiệp cùng công ty. Ngồi bên em, N. làm quen, bắt chuyện trước.

26 tuổi, em từng yêu 2 lần mà không đi tới đâu vì nhiều lý do. Mấy năm nay em lẻ bóng 1 mình, không người đưa đón. Cảm giác như tình cảm của em bị chai sạn nên khó mở lòng với một ai.

Lối kể chuyện của N. hóm hỉnh thoải mái nên rất nhanh sau đó em đã bị lôi cuốn vào những câu chuyện của anh. Từ đấy hai đứa cho nhau số điện thoại, kết bạn facebook, zalo. Ngay sau buổi làm quen, N. đã tỏ ra rất nhiệt tình theo đuổi em. Thậm chí anh còn nói luôn là thích em từ cái nhìn đầu tiên nên nhất quyết sẽ 'hạ gục' em bằng được.

N. tấn công dồn dập khiến em thật sự không thể cứng lòng được mãi. Hai tháng sau, em chính thức nhận lời làm bạn gái anh. N. nói anh đã đứng tuổi (N. 29 tuổi), xác định chuyện tình cảm với em là nghiêm túc, trước sau gì hai đứa cũng sẽ về chung một nhà nên hẹn hò được 4 tháng thì tụi em vượt rào. 2 tháng sau em phát hiện có bầu. Biết tin, anh lập tức dẫn em về gặp bố mẹ hai bên xin cưới.

Được cái bố mẹ N. dễ tính, nghe thấy tin có cháu nội họ mừng lắm. Nhất là mẹ anh không ngày nào là không gọi điện nhắc em ăn uống tẩm bổ. Thi thoảng còn bắt N. đèo bà mang bao nhiêu đồ ăn sang cho em. Đến bố mẹ em nhìn còn bảo số em may mới rơi vớ được gia đình nhà chồng tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Vì em bầu bí rồi nên mọi khâu chuẩn bị đám cưới cũng làm mau lẹ, nói chung không quá cầu kỳ. N. nói muốn cho em nghỉ ngơi, dưỡng thai, sinh xong anh sẽ bù đắp lại cho em. Nghe được những lời nói ấy của N., em hạnh phúc lắm.

Rồi ngày cưới của em cũng đến. Đứng bên, N. chăm sóc em ân cần từng chút. Đặc biệt đêm hôm cưới, N. đã thuê 1 phòng khách sạn hạng sang với giá gần chục triệu để chúng em tổ chức tân hôn ở đó. Anh nói vì em bầu bí không đi trăng mật xa được nên tân hôn anh muốn mang lại cho em cảm giác thật ngọt ngào cho đỡ thiệt.

Tối ấy, trong lúc đợi anh tắm, em xuống sảnh nhờ lễ tân mua cho mấy món để đêm nhấm nháp ăn vặt. Ngờ đâu lúc lên phòng, vừa tới cửa em đã nghe thấy tiếng chồng nói chuyện điện thoại: 'Khổ quá, em gọi nhiều thế. Anh đã bảo không nghe máy được, em chịu khó chờ 1 thời gian nữa, cô ta sinh xong là mình sẽ được tự do ở bên nhau. Giờ cứ coi như anh thuê cô ta đẻ thay em chả hay à. Đứa nhỏ chào đời, anh ly hôn dành quyền nuôi con. Lúc đó chẳng phải trọn vẹn đôi đường. Bố mẹ anh có cháu nội, hai đứa mình lại về bên nhau'.

Nghe tới đây em tái mặt, chân tay run lẩy bẩy đứng không vững. Lúc đó em mới ngã ngửa nhận ra N. lấy em là có tính toán. Anh ta hoàn toàn không có tình cảm gì với em. Thực ra anh ta yêu người khác, ăn ở với cô ta mấy năm trời nhưng cô gái đó không sinh được. Bố mẹ anh thấy thế mới không chấp nhận cho họ lấy nhau. Vậy nên N. đã cưới em về coi như thuê người đẻ. Xong việc sẽ vứt bỏ em.

Cay đắng quá, em đỏ mặt đi thẳng vào trong hạ thẳng cái tát vào mặt N., nghiến răng bảo: 'Không ngờ anh lại là người khốn nạn tới vậy. Đừng mơ sau này cướp được con của tôi'.

Nói rồi em một mạch xách túi chạy mặc cho N. đuổi theo van xin. Ngay sáng sau em gọi điện cho bố mẹ chồng thông báo sẽ ly hôn và nói rõ mọi lý do. Mẹ chồng em khóc bảo mong em suy nghĩ lại. Chuyện của N. bà chắc chắn sẽ đứng ra đòi công bằng cho em song chuyện đã tới nước này bảo rằng em làm sao chấp nhận được. Với em giờ đây chỉ có con mới là quan trọng. Em sẽ tự sinh, tự nuôi nó. Không 1 ai có quyền tách con xa em được".

Theo dõi hết câu chuyện của cô dâu kém may mắn này, hầu hết mọi người đều đồng cảm với hoàn cảnh của cô và trách chú rể tên N. kia sống quá bội bạc, ích kỷ. Việc cô quyết định ly hôn, xác định làm mẹ đơn thân mang bầu sinh con 1 mình là có thể hiểu. Gã N. kia, chắc chắn anh ta sẽ phải nhận báo ứng trước lối sống bội bạc, thiếu đạo đức của mình.