Ngỡ chồng là "người đàn ông của gia đình", tôi hóa đá phát hiện bí mật "cắm sừng" suốt 2 năm chỉ qua một dấu vết nhỏ

Tâm sự 23/03/2026 13:13

Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học. Khác với gia cảnh khá giả của tôi, gia đình của Lâm thuộc diện khó khăn. Anh phải vừa đi học vừa đi làm thêm kiếm tiền xoay sở cuộc sống. Từ khi quyết định yêu Lâm, tôi không sợ nghèo khó, luôn cố gắng giúp đỡ người yêu. Tôi không đòi hỏi anh phải mua đồ hiệu, dẫn tôi đi ăn chỗ đắt tiền, tôi chỉ cần anh yêu thương tôi thật lòng, chung thủy.

Gia đình tôi không chấp nhận Lâm, bố mẹ tôi cho rằng anh không đủ điều kiện lo cho tôi sau này. Nhưng từ khi đi học tôi đã muốn gắn bó cả đời với anh. Tôi còn giúp anh tiền học, tiền phòng trọ. Không phụ lòng tôi, 5 năm sau khi tốt nghiệp, Lâm ngày một kiếm nhiều tiền. Chúng tôi có một đám cưới rình rang, khiến tôi và gia đình nở mày nở mặt.

Nhưng tính tôi từ khi yêu Lâm đã tiết kiệm, tính toán tiền bạc cẩn thận, nên khi trở thành vợ anh tôi vẫn như thế. Tôi sợ chồng làm cực khổ còn mình thì tiêu xài hoang phí. Đến khi sinh cho anh hai đứa con, tôi vẫn không dám mua đồ mắc tiền cho mình. Bạn bè của tôi hay bảo tôi sướng không biết hưởng, chỉ biết tự chuốc khổ vào người.

 

Ngỡ chồng là 'người đàn ông của gia đình', tôi hóa đá phát hiện bí mật 'cắm sừng' suốt 2 năm chỉ qua một dấu vết nhỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một lần, tôi nghe cô bạn của tôi hăm he chồng ra ngoài thành đạt mà vợ không biết xài hàng hiệu thì có ngày mất chồng như chơi. Cô ấy liền kéo tôi vào những hội nhóm mua đồ hiệu, chỉ tôi cách xài mỹ phẩm, quần áo đắt tiền. Tôi cũng học hỏi theo, nghĩ bụng mình biết ăn diện, xinh đẹp hơn thì cũng làm chồng hãnh diện. 

 

Đến một hôm, khi tôi đang xem một bài viết về bộ mỹ phẩm đắt tiền thì bất ngờ thấy chồng bình luận bên dưới. Anh hỏi giá bao nhiêu. Anh chỉ mới bình luận cách đây vài ngày, tôi chợt nghĩ hay là anh mua cho vợ? Nhưng khi tôi vào những bài viết của cửa hàng đó thì phát hiện chồng là khách quen, thường xuyên mua hàng 2 năm gần đây. Tôi lặng người, chồng chưa từng mua cho tôi một món mỹ phẩm nào.

Tôi bắt đầu điều tra hành tung của chồng trên mạng xã hội. Sau đó tôi phát hiện một tài khoản thường xuyên tương tác với anh. Khi vào xem thông tin thì tôi choáng váng nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp khoe hình bóng lưng bạn trai, nhìn qua tôi đã biết đó là chồng của mình.

Hóa ra tôi đã bị chồng phản bội suốt 2 năm nay mà không hề hay biết. Chỉ vì tình cờ thấy một dòng bình luận của anh tôi mới biết anh có nhân tình bên ngoài. Giờ tôi phải làm sao đây?

 

Con trai thừa nhận ngoại tình còn đòi dắt "cháu đích tôn" về nhà, mẹ chồng tôi bỗng nở nụ cười lạ cùng lời tuyên bố khiến anh ta lặng người

Con trai thừa nhận ngoại tình còn đòi dắt "cháu đích tôn" về nhà, mẹ chồng tôi bỗng nở nụ cười lạ cùng lời tuyên bố khiến anh ta lặng người

Sau khi kết hôn, mối quan hệ của tôi với mẹ chồng rất tốt. Một năm sau đó thì em chồng kết hôn, mẹ chồng tôi nói tôi không cần phải tốn kém gì cho em ấy. Mẹ chồng tôi cũng chỉ chuẩn bị chút ít của hồi môn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Thuê giúp việc mang thai hộ, vợ trẻ "hóa đá" khi đứa trẻ chào đời vạch trần bí mật của người giúp việc

Thuê giúp việc mang thai hộ, vợ trẻ "hóa đá" khi đứa trẻ chào đời vạch trần bí mật của người giúp việc

Tâm sự Eva 12 phút trước
Chê vợ hay càm ràm để chạy theo "tình trẻ" ngọt ngào, tôi nhận cái kết đau đớn

Chê vợ hay càm ràm để chạy theo "tình trẻ" ngọt ngào, tôi nhận cái kết đau đớn

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Đang ốm thập tử nhất sinh, mẹ chồng bỗng dúi vào tay tôi 3 tỷ đồng cùng lời đề nghị khiến tôi sững sờ, câm nín

Đang ốm thập tử nhất sinh, mẹ chồng bỗng dúi vào tay tôi 3 tỷ đồng cùng lời đề nghị khiến tôi sững sờ, câm nín

Tâm sự 26 phút trước
Xộc thẳng vào mũi mùi khai nồng nặc, tôi đẩy cửa phòng bố chồng thì thấy cảnh tượng sốc

Xộc thẳng vào mũi mùi khai nồng nặc, tôi đẩy cửa phòng bố chồng thì thấy cảnh tượng sốc

Tâm sự 29 phút trước
Ép mình lấy chồng để xóa nợ 600 triệu cho gia đình, đêm tân hôn tôi ngớ người trước chiêu "hạ màn" của chú rể

Ép mình lấy chồng để xóa nợ 600 triệu cho gia đình, đêm tân hôn tôi ngớ người trước chiêu "hạ màn" của chú rể

Tâm sự Eva 34 phút trước
Nhân tình vác bụng bầu đến tận nhà đòi 500 triệu, tôi bình thản đáp một câu khiến cả hai quỳ sụp

Nhân tình vác bụng bầu đến tận nhà đòi 500 triệu, tôi bình thản đáp một câu khiến cả hai quỳ sụp

Tâm sự 45 phút trước
Con trai ngoại tình còn vênh váo, mẹ chồng tôi dắt tay con dâu đi đánh ghen khiến cô nhân tình phải thấy sợ

Con trai ngoại tình còn vênh váo, mẹ chồng tôi dắt tay con dâu đi đánh ghen khiến cô nhân tình phải thấy sợ

Tâm sự 49 phút trước
Chờ đợi 4 năm mới có mụn con, khi con tròn 1 tuổi tôi "hóa đá" nhìn tờ kết quả xét nghiệm không cùng nhóm máu

Chờ đợi 4 năm mới có mụn con, khi con tròn 1 tuổi tôi "hóa đá" nhìn tờ kết quả xét nghiệm không cùng nhóm máu

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Danh tính người phụ nữ tạo 'vỏ bọc' thành đạt để lừa đảo hơn 14 tỷ đồng

Danh tính người phụ nữ tạo 'vỏ bọc' thành đạt để lừa đảo hơn 14 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
MỚI: Nắng nóng gia tăng tại Nam Bộ, TPHCM có thể chạm 36 độ C

MỚI: Nắng nóng gia tăng tại Nam Bộ, TPHCM có thể chạm 36 độ C

Đời sống 1 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xót xa bé trai 7 tuổi suy gan cấp vì thói quen đến từ cha mẹ

Xót xa bé trai 7 tuổi suy gan cấp vì thói quen đến từ cha mẹ

Đúng ngày mai, thứ Hai 23/3/2026, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Đúng ngày mai, thứ Hai 23/3/2026, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Giá vàng hôm nay, ngày 23/3/2026: Thủng mốc 4.400 USD/ounce, vàng SJC về dưới 17 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/3/2026: Thủng mốc 4.400 USD/ounce, vàng SJC về dưới 17 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang ốm thập tử nhất sinh, mẹ chồng bỗng dúi vào tay tôi 3 tỷ đồng cùng lời đề nghị khiến tôi sững sờ, câm nín

Đang ốm thập tử nhất sinh, mẹ chồng bỗng dúi vào tay tôi 3 tỷ đồng cùng lời đề nghị khiến tôi sững sờ, câm nín

Xộc thẳng vào mũi mùi khai nồng nặc, tôi đẩy cửa phòng bố chồng thì thấy cảnh tượng sốc

Xộc thẳng vào mũi mùi khai nồng nặc, tôi đẩy cửa phòng bố chồng thì thấy cảnh tượng sốc

Nhân tình vác bụng bầu đến tận nhà đòi 500 triệu, tôi bình thản đáp một câu khiến cả hai quỳ sụp

Nhân tình vác bụng bầu đến tận nhà đòi 500 triệu, tôi bình thản đáp một câu khiến cả hai quỳ sụp

Con trai ngoại tình còn vênh váo, mẹ chồng tôi dắt tay con dâu đi đánh ghen khiến cô nhân tình phải thấy sợ

Con trai ngoại tình còn vênh váo, mẹ chồng tôi dắt tay con dâu đi đánh ghen khiến cô nhân tình phải thấy sợ

Cú sốc sau khi bị phản bội: Thấy chồng quỳ sụp cầu xin tha thứ, tôi chỉ thấy nực cười cho một kẻ đến muộn

Cú sốc sau khi bị phản bội: Thấy chồng quỳ sụp cầu xin tha thứ, tôi chỉ thấy nực cười cho một kẻ đến muộn

Người yêu cũ xông vào lễ đường đòi tái hợp, tôi chỉ cười khẩy đáp một câu khiến anh ta "hóa đá", cả hội trường vỗ tay rần rần

Người yêu cũ xông vào lễ đường đòi tái hợp, tôi chỉ cười khẩy đáp một câu khiến anh ta "hóa đá", cả hội trường vỗ tay rần rần