Cắn răng lấy chồng U50, đêm tân hôn bố mẹ chồng phải đập cửa liên tục, sự thật bên trong khiến cả nhà 'đỏ mặt' ngượng ngùng

Tâm sự 22/03/2026 23:30

Đến đêm tân hôn, tôi cũng có chút mong đợi. Dù sao cũng là đêm đầu tiên thành vợ chồng, cả hai từng có kinh nghiệm thì vẫn có chút vừa xa lạ vừa gần gũi.

Tôi 30 tuổi vẫn chưa tìm được người ưng ý. Tôi không quá xinh đẹp, chỉ trung bình ưa nhìn, cũng không tài giỏi hơn người. Trước đó tôi cũng có yêu đương nhưng chẳng đi tới đi, đều kết thúc giữa chừng. Tới tuổi này, tôi mơ màng không biết mình có thể lập gia đình được không. Vậy là tôi nghe theo lời người quen giới thiệu, tôi biết chồng mình.

Chồng tôi 48 tuổi, anh cũng chậm trễ chuyện lập gia đình như tôi. Anh từng yêu đương nhưng chẳng tới đâu, chán chường nên cứ ở một mình. Đến tuổi 48, anh gặp tôi, cả hai cùng muốn có một gia đình để nương tựa vào nhau. Quả thật tôi không nghĩ sẽ lấy chồng lớn tuổi như vậy. Nhưng quen biết dần, tôi thấy mình và chồng khá hợp nhau nên nghĩ đến chuyện kết hôn. Bố mẹ tôi cũng chẳng để ý, chắc ông bà chỉ mong có người rước tôi.

Cắn răng lấy chồng U50, đêm tân hôn bố mẹ chồng phải đập cửa liên tục, sự thật bên trong khiến cả nhà 'đỏ mặt' ngượng ngùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến đêm tân hôn, tôi cũng có chút mong đợi. Dù sao cũng là đêm đầu tiên thành vợ chồng, cả hai từng có kinh nghiệm thì vẫn có chút vừa xa lạ vừa gần gũi. Trước đó, tôi từng nghe bạn kể đàn ông U50 thì chắc không nồng nhiệt như đàn ông cỡ tuổi tôi. Tôi nghe thế cũng có chút băn khoăn. Nhưng nghĩ lại tôi chỉ cần chồng thương mình thật lòng, đủ sức sinh con cái là mừng rồi.

Đêm tân hôn của chồng chắc sẽ vẫn suôn sẻ và trơn tru nếu không phải giữa chừng bỗng vang lên một tiếng động thật lớn, khiến bố mẹ chồng phải chạy sang đập cửa phòng chúng tôi. Khi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời. Chiếc giường ngủ bị sập rớt từng mảnh giữa phòng, trông rất thảm thương. Tôi cúi gằm mặt không dám nhìn bố mẹ chồng.

Sau đó, tôi gặng hỏi chồng một hồi mới biết anh mua lại chiếc giường cũ này của người khác, vì ngại tốn tiền mua giường mới. Tôi nghe mà giận lắm, chồng keo kiệt đến mức không mua được cái giường tân hôn cho vợ hay sao? Chồng tôi sau đó cũng chẳng nói một lời xin lỗi, ậm ừ dắt tôi đi mua giường mới. Ôi tôi mất mặt quá, lại tức cái tính keo kiệt quá đáng này của chồng!

Ngỡ đời lên tiên khi lấy chồng lương 80 triệu, đêm tân hôn tôi "hóa đá" trước hành động của anh trong phòng kín

Ngỡ đời lên tiên khi lấy chồng lương 80 triệu, đêm tân hôn tôi "hóa đá" trước hành động của anh trong phòng kín

Vinh nói rằng anh không yên tâm để người khác giữ tiền của mình, dù là cha mẹ hay vợ con. Sau đêm đó, tôi bắt đầu sống trong địa ngục. Tiền lương của tôi kiếm được mỗi tháng Vinh giữ hết, mỗi ngày anh chỉ phát cho tôi 50 ngàn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Cắn răng lấy chồng U50, đêm tân hôn bố mẹ chồng phải đập cửa liên tục, sự thật bên trong khiến cả nhà "đỏ mặt" ngượng ngùng

Cắn răng lấy chồng U50, đêm tân hôn bố mẹ chồng phải đập cửa liên tục, sự thật bên trong khiến cả nhà "đỏ mặt" ngượng ngùng

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Nghe chồng thú nhận bí mật động trời giữa cơn mưa lớn, tôi rụng rời tay chân rồi bỏ nhà đi lặp tức

Nghe chồng thú nhận bí mật động trời giữa cơn mưa lớn, tôi rụng rời tay chân rồi bỏ nhà đi lặp tức

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Dương Tử tuyên bố sẽ khởi kiện khi bị giả mạo khuôn mặt bằng AI

Dương Tử tuyên bố sẽ khởi kiện khi bị giả mạo khuôn mặt bằng AI

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Bác sĩ cảnh báo 3 tác hại trước trào lưu ẩm thực 'ăn hoa như ăn rau'

Bác sĩ cảnh báo 3 tác hại trước trào lưu ẩm thực 'ăn hoa như ăn rau'

Sức khỏe 1 giờ 48 phút trước
Sản phụ 60 tuổi sinh bé trai nặng 2,8kg

Sản phụ 60 tuổi sinh bé trai nặng 2,8kg

Sức khỏe 1 giờ 51 phút trước
Cứu 3 trẻ nhập viện sau khi ăn cá ủ chua, thuốc giải độc đắt tới 200 triệu đồng

Cứu 3 trẻ nhập viện sau khi ăn cá ủ chua, thuốc giải độc đắt tới 200 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 22/3/2026: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 20 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/3/2026: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 20 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghe chồng thú nhận bí mật động trời giữa cơn mưa lớn, tôi rụng rời tay chân rồi bỏ nhà đi lặp tức

Nghe chồng thú nhận bí mật động trời giữa cơn mưa lớn, tôi rụng rời tay chân rồi bỏ nhà đi lặp tức

Bị chồng tống ra khỏi nhà giữa đêm mưa, anh hàng xóm bất ngờ chạy sang làm việc này khiến tôi kinh ngạc

Bị chồng tống ra khỏi nhà giữa đêm mưa, anh hàng xóm bất ngờ chạy sang làm việc này khiến tôi kinh ngạc

Hậm hực vì vợ cũ có tình mới, tôi đi uống rượu giải sầu rồi "hóa đá" khi thấy người phụ nữ nằm cạnh lúc tỉnh dậy

Hậm hực vì vợ cũ có tình mới, tôi đi uống rượu giải sầu rồi "hóa đá" khi thấy người phụ nữ nằm cạnh lúc tỉnh dậy

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu bỗng lăn ra ôm bụng đau đớn, biết được sự thật mẹ tôi sốc ngất

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu bỗng lăn ra ôm bụng đau đớn, biết được sự thật mẹ tôi sốc ngất

Thấy vợ đêm nào cũng "cố thủ" trong nhà tắm hàng giờ, tôi lén nhìn qua khe cửa rồi sốc trước hành động của em

Thấy vợ đêm nào cũng "cố thủ" trong nhà tắm hàng giờ, tôi lén nhìn qua khe cửa rồi sốc trước hành động của em

Thấy mẹ chồng lén lút ra ngoài lúc 0 giờ, tôi âm thầm bám theo rồi "hóa đá" trước cảnh tượng trong căn phòng bà bước vào

Thấy mẹ chồng lén lút ra ngoài lúc 0 giờ, tôi âm thầm bám theo rồi "hóa đá" trước cảnh tượng trong căn phòng bà bước vào