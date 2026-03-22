Ngày tái hôn, nghe tiếng con khóc nức nở kèm tiếng đập cửa xé lòng, tôi chỉ muốn cởi ngay váy cưới để chạy về

Tâm sự 22/03/2026 18:59

5 năm sau đó, tôi gặp Tùng. Tùng không nề hà chuyện tôi có con riêng, anh lúc nào cũng dịu dàng quan tâm tôi. Anh cũng đối xử với con gái của tôi rất tốt. Tôi cảm nhận được anh sẽ là người chồng, người cha tốt trong tương lai.

Tôi sinh ra đã không hạnh phúc được như người khác. Bố mẹ tôi qua đời, tôi sống cùng người dì ở một thân một mình đã lâu. Sống thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, tôi lộ ra yếu điểm khiến gã đàn ông bội bạc kia lợi dụng. Anh ta vịn vào tình cảm tôi trao đi, chơi chán rồi quất ngựa truy phong.

Lúc biết mình có thai, đồng thời bị phản bội, tôi đã muốn bỏ thai. Dì tôi nói bỏ thai là có tội, chẳng khác gì là giết người. Khi đến bệnh viện phá thai, không nỡ nên tôi quay về. Dù sao đó cũng là con của tôi, nó chẳng có tội tình gì. Tôi quyết định trở thành mẹ đơn thân. Vì mang thai, tôi bỏ lỡ việc học đại học, quyết định đi làm để có tiền nuôi con.

Sau khi quen nhau được nửa năm thì tôi có thai với Tùng. Tôi biết mình lại vội vàng nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi và Tùng nhanh chóng tổ chức đám cưới.

Nhưng tôi không ngờ khi đang lên kế hoạch đám cưới thì Tùng lên tiếng:

“Sau khi anh lấy em thì em đem con gái cho dì nuôi đi. Anh sợ sau này con em với con anh sống không hòa thuận. Em cứ để con sống với dì, em nhớ con thì về thăm lúc nào cũng được”.

Tôi nghe anh nói mà ngỡ ngàng. Dù tôi biết anh nói cũng chẳng sai, nhưng tôi vẫn thấy đau lòng lắm, nó là con của tôi, giờ để nó sống xa mình thì tôi cũng khổ tâm. Nhưng giờ tôi đã mang thai, ngày cưới cũng đã định, tôi chỉ còn cách xuôi theo mong muốn của chồng. Tôi không muốn lại mang tiếng chửa hoang, con mình sinh ra lại không có cha.

Tôi cắn răng nghe theo lời chồng. Đến ngày đám cưới, con gái tôi không chịu rời khỏi mẹ nửa bước, lúc nào cũng nói: “Mẹ đừng bỏ con lại một mình, mẹ đi lấy chồng cho con theo với”.

Tôi nuốt nước mắt vào trong, cứ ôm lấy con mà lòng đau đớn không ngừng. Tới lúc làm rước dâu, chồng tôi bất ngờ bế con gái tôi vào phòng rồi khóa cửa lại. Tôi hoảng hốt níu tay chồng, không biết anh làm vậy có ý gì. Chồng tôi nói:

“Anh đưa mẹ giữ con một lúc. Người ta nói rước dâu mà có tiếng con khóc thì không may mắn đâu”.

Tôi nghe chồng nói thế mà nước mắt không kiềm được nữa. Tôi nhìn theo hướng cửa phòng, vừa nghe tiếng con đập cửa liên hồi, vừa nghe tiếng khóc của con. Tôi giận chồng lắm nhưng lại không làm được gì.

Giờ tôi đã về nhà chồng, đã hai tuần rồi chẳng được nhìn thấy con gái. Mỗi lần tôi nói muốn về thăm con thì chồng lại nói tôi đừng đi vì đang mang thai. Tôi bất lực quá, phải làm sao đây?

Đêm cuối trước khi ra tòa, ngỡ vợ đã ngủ say, chồng quỳ xuống thì thầm một câu khiến tôi khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Đêm cuối trước khi ra tòa, ngỡ vợ đã ngủ say, chồng quỳ xuống thì thầm một câu khiến tôi khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Tôi cũng không ngồi cạnh nữa, vội đi vào bếp dọn dẹp. Tôi không biết cậu bạn kia có quan hệ tốt thế nào với Bình, nhưng rõ ràng anh ta chẳng giúp ích được gì cho công việc của anh hiện tại. Nghĩ vậy tôi càng thấy không vui, chồng tôi rảnh rỗi đến thế sao?

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài 'đại giá quang lâm' sau ngày 23//3/2026, 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Thần Tài 'đại giá quang lâm' sau ngày 23//3/2026, 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Vô tình quay lại được bí mật động trời của mẹ chồng lúc nửa đêm, tôi run rẩy xóa đi vì sợ chồng không chịu nổi cú sốc

Vô tình quay lại được bí mật động trời của mẹ chồng lúc nửa đêm, tôi run rẩy xóa đi vì sợ chồng không chịu nổi cú sốc

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Giúp việc đột ngột mất tích, để lại 30 cây vàng cùng bức thư thú nhận bất ngờ khiến tôi "hóa đá" ngay tại chỗ

Giúp việc đột ngột mất tích, để lại 30 cây vàng cùng bức thư thú nhận bất ngờ khiến tôi "hóa đá" ngay tại chỗ

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Vận đỏ như son sau ngày 23/3/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Vận đỏ như son sau ngày 23/3/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Hậm hực vì vợ cũ có tình mới, tôi đi uống rượu giải sầu rồi "hóa đá" khi thấy người phụ nữ nằm cạnh lúc tỉnh dậy

Hậm hực vì vợ cũ có tình mới, tôi đi uống rượu giải sầu rồi "hóa đá" khi thấy người phụ nữ nằm cạnh lúc tỉnh dậy

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn treo ảnh cưới sau 3 năm ly hôn, chồng cũ "mừng thầm" định nối lại tình xưa thì nghe câu trả lời làm anh hổ thẹn

Thấy vợ cũ vẫn treo ảnh cưới sau 3 năm ly hôn, chồng cũ "mừng thầm" định nối lại tình xưa thì nghe câu trả lời làm anh hổ thẹn

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại màn ảnh cổ trang, phim đóng với Trần Phi Vũ chốt lịch phát sóng

Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại màn ảnh cổ trang, phim đóng với Trần Phi Vũ chốt lịch phát sóng

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Đang ngồi ăn cơm, chị dâu bỗng lăn ra ôm bụng đau đớn, biết được sự thật mẹ tôi sốc ngất

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu bỗng lăn ra ôm bụng đau đớn, biết được sự thật mẹ tôi sốc ngất

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Thấy vợ đêm nào cũng "cố thủ" trong nhà tắm hàng giờ, tôi lén nhìn qua khe cửa rồi sốc trước hành động của em

Thấy vợ đêm nào cũng "cố thủ" trong nhà tắm hàng giờ, tôi lén nhìn qua khe cửa rồi sốc trước hành động của em

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Xuất hiện giông lốc, mưa đá dữ dội ở Phú Thọ

Xuất hiện giông lốc, mưa đá dữ dội ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 22/3/2026: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 20 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/3/2026: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 20 triệu đồng/lượng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 22/3/2026, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 22/3/2026, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/3/2026), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/3/2026), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị chồng tống ra khỏi nhà giữa đêm mưa, anh hàng xóm bất ngờ chạy sang làm việc này khiến tôi kinh ngạc

Bị chồng tống ra khỏi nhà giữa đêm mưa, anh hàng xóm bất ngờ chạy sang làm việc này khiến tôi kinh ngạc

Hậm hực vì vợ cũ có tình mới, tôi đi uống rượu giải sầu rồi "hóa đá" khi thấy người phụ nữ nằm cạnh lúc tỉnh dậy

Hậm hực vì vợ cũ có tình mới, tôi đi uống rượu giải sầu rồi "hóa đá" khi thấy người phụ nữ nằm cạnh lúc tỉnh dậy

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu bỗng lăn ra ôm bụng đau đớn, biết được sự thật mẹ tôi sốc ngất

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu bỗng lăn ra ôm bụng đau đớn, biết được sự thật mẹ tôi sốc ngất

Thấy vợ đêm nào cũng "cố thủ" trong nhà tắm hàng giờ, tôi lén nhìn qua khe cửa rồi sốc trước hành động của em

Thấy vợ đêm nào cũng "cố thủ" trong nhà tắm hàng giờ, tôi lén nhìn qua khe cửa rồi sốc trước hành động của em

Thấy mẹ chồng lén lút ra ngoài lúc 0 giờ, tôi âm thầm bám theo rồi "hóa đá" trước cảnh tượng trong căn phòng bà bước vào

Thấy mẹ chồng lén lút ra ngoài lúc 0 giờ, tôi âm thầm bám theo rồi "hóa đá" trước cảnh tượng trong căn phòng bà bước vào

Tình cờ gặp lại "kẻ thứ ba" phá nát gia đình 3 năm trước, tôi bí mật bám theo rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Tình cờ gặp lại "kẻ thứ ba" phá nát gia đình 3 năm trước, tôi bí mật bám theo rồi phát hiện bí mật bất ngờ