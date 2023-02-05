Mai là cô con dâu út của bà Hoa và cũng là cô con dâu mà bà quý nhất. Bởi khác với tính lầm lì ít nói của chị dâu cả, lại rất biết lấy lòng mẹ chồng. Mỗi lần cùng con dâu đi đâu bà Hoa cũng mát lòng mát dạ về những lời khen ngợi của người ngoài về con dâu bà. Có thể nói hai mẹ con hợp nhau vô cùng.

Vậy là bà quyết định mang ít đồ hầm sang nhà cho con dâu, nhưng đứng cửa cả nửa tiếng vẫn không thấy Mai về, mỏi chân bà sang quán nước đối diện ngồi đợi. Chị ta mồm năm miệng mười chào hỏi lại còn ra sức khen cô con dâu của bà:

Một lần ngẫu hứng bà Hoa đi chợ nấu bao nhiêu món vào cuối tuần và gọi con cái về ăn. Tuy nhiên đến phút cuối thì Mai lại báo không sang được vì có việc đột xuất ở công ty còn chồng cô lúc đó đang đi công tác. Bà Hoa giận lắm, suốt bữa ăn không biết ngon là gì. Ăn xong còn cái gì bà sẽ đổ đi hết không có phần phò gì nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại con dâu út đang mang bầu, lại tham công tiếc việc thế thì bà lo cho đứa cháu trong bụng lắm.

“Bà có cô con dâu xinh quá lại còn biết ăn mặc nữa. Có bầu mà ăn mặc cứ như là chưa có gì ấy, vẫn váy bó giày cao gót, ra đường khối trai chưa vợ vẫn muốn xếp hàng dài. Thỉnh thoảng cháu thấy cô ấy dẫn về nhà 1 người đàn ông đẹp trai lắm, đi ô tô vào buổi trưa không biết làm gì nhưng thấy khoảng 1 giờ sau lại đi ra, có vẻ lén lút lắm”.

Nghe chị ta nói mà bà Hoa nóng hết cả mắt. Ngày trước còn ở cùng bà Mai có ăn diện thế này đâu. Giờ vừa mới chuyển ra ở riêng, chồng lại đang đi công tác mà con dâu đã thay đổi chóng mặt thế sao? Lại còn dám công khai đưa trai về nhà nữa chứ, thật là không coi ai ra gì. Bực mình bà Hoa đứng dậy về luôn chẳng thèm đợi con dâu nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Suốt đêm ấy bà Hoa trằn trọc không thể nào ngủ nổi. Bà không ngờ đứa con dâu mà trước đây bà thương yêu ca ngợi hết lời lại đổ đốn thế này sao. Chợt nhớ ra chùm chìa khóa con trai để quên ở nhà mình trước khi đi công tác, bà Hoa tìm lại và quyết định làm một việc bất ngờ vào hôm sau. Khoảng 11 giờ trưa bà sang nhà con dâu út, mở cửa vào nhà rồi nhanh chóng lên phòng ngủ của hai vợ chồng con và chui xuống gầm giường. Chắc chắn hôm nay bà phải bắt được quả tang thì Mai mới không chối cãi được. Lần này thì bà tống cổ ra khỏi nhà luôn, biết đâu cái thai trong bụng kia cũng chẳng phải m.áu mủ nhà bà.

Bà Mai nằm im thin thít chờ đợi, và bà cũng đã không uổng công khi nửa tiếng sau thấy có tiếng lạch cạch mở cửa đi vào. Hóa ra trưa nào con dâu bà cũng đưa nhân tình về nhà đây. Máu trong người bà sôi lên nhưng vẫn phải cố gắng trấn tĩnh, bà sẽ phải bắt quả tang chúng trên giường không quần áo rồi quay clip lại thì con dâu bà mới không chối cãi được và con trai bà mới tin hoàn toàn, vì xưa nay nó tin tưởng vợ nó lắm.

Những tiếng động và âm thanh phát ra từ trên giường khiến bà nhiều lần định chui ra nhưng rồi lại thôi. Và chỉ cho tới khi chiếc váy ngủ mà bà nghĩ là của hôm trước của con gái để quên ở nhà mình rơi xuống thì bà mới há hốc mồm ngạc nhiên, sao con dâu bà lại có cái váy giống y như của em chồng nó như thế. Lúc này thi thoảng thấy con dâu nói vài từ bà nghe giật bắn mình. Bà Hoa vội vàng chui ra.

Ảnh minh họa: Internet

Và cảnh tượng trên giường khiến bà ngã quỵ. Cô gái trên giường kia không phải con dâu út mà lại chính là con gái bà. Đi rình bắt quả tang con dâu ngoại tình ngờ đâu bà lại bắt gặp ngay con gái. Cả 2 mẹ con c.hết lặng nhìn nhau, hóa ra vì không muốn để chuyện ngoại tình của mình bại lộ con gái bà đã mượn chìa khóa nhà chị dậu và nhân lúc anh trai đi vắng, chị dâu bận làm đã đưa nhân tình về đây hú hí.

Bà Hoa không nói được câu nào đành lủi thủi đi về. Con rể bà biết được chuyện này thì sao. Trước giờ nhìn bề ngoài con gái bà vẫn sống hạnh phúc lắm cơ mà, tại sao lại xảy ra cơ sự này cơ chứ. Hay là vợ chồng con đang có chuyện gì mà bà không biết? Giờ bà phải làm sao đây?