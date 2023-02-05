Nghi con dâu dắt nhân tình về hú hí khi chồng đi công tác, mẹ chồng trốn dưới giường để bắt quả tang thì chết đứng với cảnh trước mắt

Tâm sự 05/02/2023 13:33

Bà Mai nằm im thin thít chờ đợi, và bà cũng đã không uổng công khi nửa tiếng sau thấy có tiếng lạch cạch mở cửa đi vào. Hóa ra trưa nào con dâu bà cũng đưa nhân tình về nhà đây.

Mai là cô con dâu út của bà Hoa và cũng là cô con dâu mà bà quý nhất. Bởi khác với tính lầm lì ít nói của chị dâu cả, lại rất biết lấy lòng mẹ chồng. Mỗi lần cùng con dâu đi đâu bà Hoa cũng mát lòng mát dạ về những lời khen ngợi của người ngoài về con dâu bà. Có thể nói hai mẹ con hợp nhau vô cùng.

 

Một lần ngẫu hứng bà Hoa đi chợ nấu bao nhiêu món vào cuối tuần và gọi con cái về ăn. Tuy nhiên đến phút cuối thì Mai lại báo không sang được vì có việc đột xuất ở công ty còn chồng cô lúc đó đang đi công tác. Bà Hoa giận lắm, suốt bữa ăn không biết ngon là gì. Ăn xong còn cái gì bà sẽ đổ đi hết không có phần phò gì nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại con dâu út đang mang bầu, lại tham công tiếc việc thế thì bà lo cho đứa cháu trong bụng lắm.

Vậy là bà quyết định mang ít đồ hầm sang nhà cho con dâu, nhưng đứng cửa cả nửa tiếng vẫn không thấy Mai về, mỏi chân bà sang quán nước đối diện ngồi đợi. Chị ta mồm năm miệng mười chào hỏi lại còn ra sức khen cô con dâu của bà:

“Bà có cô con dâu xinh quá lại còn biết ăn mặc nữa. Có bầu mà ăn mặc cứ như là chưa có gì ấy, vẫn váy bó giày cao gót, ra đường khối trai chưa vợ vẫn muốn xếp hàng dài. Thỉnh thoảng cháu thấy cô ấy dẫn về nhà 1 người đàn ông đẹp trai lắm, đi ô tô vào buổi trưa không biết làm gì nhưng thấy khoảng 1 giờ sau lại đi ra, có vẻ lén lút lắm”.

Nghe chị ta nói mà bà Hoa nóng hết cả mắt. Ngày trước còn ở cùng bà Mai có ăn diện thế này đâu. Giờ vừa mới chuyển ra ở riêng, chồng lại đang đi công tác mà con dâu đã thay đổi chóng mặt thế sao? Lại còn dám công khai đưa trai về nhà nữa chứ, thật là không coi ai ra gì. Bực mình bà Hoa đứng dậy về luôn chẳng thèm đợi con dâu nữa.

Nghi con dâu dắt nhân tình về hú hí khi chồng đi công tác, mẹ chồng trốn dưới giường để bắt quả tang thì chết đứng với cảnh trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suốt đêm ấy bà Hoa trằn trọc không thể nào ngủ nổi. Bà không ngờ đứa con dâu mà trước đây bà thương yêu ca ngợi hết lời lại đổ đốn thế này sao. Chợt nhớ ra chùm chìa khóa con trai để quên ở nhà mình trước khi đi công tác, bà Hoa tìm lại và quyết định làm một việc bất ngờ vào hôm sau. Khoảng 11 giờ trưa bà sang nhà con dâu út, mở cửa vào nhà rồi nhanh chóng lên phòng ngủ của hai vợ chồng con và chui xuống gầm giường. Chắc chắn hôm nay bà phải bắt được quả tang thì Mai mới không chối cãi được. Lần này thì bà tống cổ ra khỏi nhà luôn, biết đâu cái thai trong bụng kia cũng chẳng phải m.áu mủ nhà bà.

Bà Mai nằm im thin thít chờ đợi, và bà cũng đã không uổng công khi nửa tiếng sau thấy có tiếng lạch cạch mở cửa đi vào. Hóa ra trưa nào con dâu bà cũng đưa nhân tình về nhà đây. Máu trong người bà sôi lên nhưng vẫn phải cố gắng trấn tĩnh, bà sẽ phải bắt quả tang chúng trên giường không quần áo rồi quay clip lại thì con dâu bà mới không chối cãi được và con trai bà mới tin hoàn toàn, vì xưa nay nó tin tưởng vợ nó lắm.

Những tiếng động và âm thanh phát ra từ trên giường khiến bà nhiều lần định chui ra nhưng rồi lại thôi. Và chỉ cho tới khi chiếc váy ngủ mà bà nghĩ là của hôm trước của con gái để quên ở nhà mình rơi xuống thì bà mới há hốc mồm ngạc nhiên, sao con dâu bà lại có cái váy giống y như của em chồng nó như thế. Lúc này thi thoảng thấy con dâu nói vài từ bà nghe giật bắn mình. Bà Hoa vội vàng chui ra.

Nghi con dâu dắt nhân tình về hú hí khi chồng đi công tác, mẹ chồng trốn dưới giường để bắt quả tang thì chết đứng với cảnh trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Và cảnh tượng trên giường khiến bà ngã quỵ. Cô gái trên giường kia không phải con dâu út mà lại chính là con gái bà. Đi rình bắt quả tang con dâu ngoại tình ngờ đâu bà lại bắt gặp ngay con gái. Cả 2 mẹ con c.hết lặng nhìn nhau, hóa ra vì không muốn để chuyện ngoại tình của mình bại lộ con gái bà đã mượn chìa khóa nhà chị dậu và nhân lúc anh trai đi vắng, chị dâu bận làm đã đưa nhân tình về đây hú hí.

Bà Hoa không nói được câu nào đành lủi thủi đi về. Con rể bà biết được chuyện này thì sao. Trước giờ nhìn bề ngoài con gái bà vẫn sống hạnh phúc lắm cơ mà, tại sao lại xảy ra cơ sự này cơ chứ. Hay là vợ chồng con đang có chuyện gì mà bà không biết? Giờ bà phải làm sao đây?

Dụ cậu đồng nghiệp qua đêm để 'xin giống', xong xuôi nửa đêm canh cậu ấy ngủ say tôi định cuốn đồ trốn đi thì hoảng hồn nghe tiếng cười man rợ

Dụ cậu đồng nghiệp qua đêm để 'xin giống', xong xuôi nửa đêm canh cậu ấy ngủ say tôi định cuốn đồ trốn đi thì hoảng hồn nghe tiếng cười man rợ

30 tuổi nhưng tôi vẫn không mặn mà với chuyện chồng con, hôn nhân. Nghe mọi người kể về hôn nhân bi đát của họ mà tôi sợ hãi cảnh lấy chồng. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 3 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt