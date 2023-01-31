Đêm đầu tiên gần gũi bạn trai sau 2 năm yêu nhau, nhìn thấy một thứ trên người tôi, anh liền thảng thốt rồi cài lại áo bỏ đi

Tâm sự 31/01/2023 09:03

Hơn 2 năm, thời gian đủ dài để hai đứa tính chuyện tương lai, khi mọi thứ đã ổn định. Anh nói đưa tôi về trong đêm say đó, nhưng lại đưa tôi vào nhà nghỉ.

Yêu nhau hơn 2 năm trời, chúng tôi mới thực sự thấu hiểu nhau. Những ngày tháng trước đó, có giận dỗi, có mệt mỏi, có chán chường, chúng tôi dường như chưa cảm nhận được tình yêu thực sự đối phương dành cho nhau. Có những lúc, cả hai đều cảm thấy mệt mỏi, chán nản, nhưng cả hai đều cố gắng để vượt qua được giai đoạn này.

Khi thời gian chán nhau đã qua đi, chúng tôi lại tìm đến nhau, trân trọng và yêu thương nhau. Bởi cả hai đều hiểu rằng, ngoài nhau ra, chúng tôi không còn hợp với ai được hơn nữa.

Tôi và anh không bao giờ kể về những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì cả hai đều tôn trọng lẫn nhau. Đã yêu nhau, quá khứ có là gì, anh thường nói với tôi như vậy. Tin tưởng anh, yêu anh, trái tim đã dành trọn cho anh. Nếu không phải là anh, tôi sẽ chẳng muốn lấy ai khác. Anh có vẻ gì đó phong trần, điềm tĩnh khiến tôi thấy rất mê. Đó là gu đàn ông của tôi.

Đêm đầu tiên gần gũi bạn trai sau 2 năm yêu nhau, nhìn thấy một thứ trên người tôi, anh liền thảng thốt rồi cài lại áo bỏ đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hơn 2 năm, thời gian đủ dài để hai đứa tính chuyện tương lai, khi mọi thứ đã ổn định. Anh nói đưa tôi về trong đêm say đó, nhưng lại đưa tôi vào nhà nghỉ. Tôi cũng không ý kiến gì vì tôi hiểu, chuyện đó trước sau gì cũng sẽ xảy ra, đến sớm cũng được.

Tôi vào nhà nghỉ với anh, đêm hôm đó là lần đầu tiên tôi gần gũi đàn ông. Nhưng lần đó, tôi bất ngờ vì khi anh vừa cởi cúc áo tôi ra, nhìn thấy hình xăm trên người tôi, anh đã bỏ chạy mất dép. Tôi gọi tên anh thảng thốt, hỏi anh tại sao lại như thế, thì đã thấy anh ra khỏi cửa.

Nhìn lại hình xăm ấy, tôi bất chợt nhớ tới quá khứ của mình mà không kịp che đậy. Đó là hình xăm một cô gái, tóc dài, tư thế uyển chuyển. Tôi còn ghi dòng chữ ‘my love’. Anh đã thấy tất cả và đã nghĩ, tôi chính là người đàn bà đồng tính. Người yêu cũ của tôi là nữ chứ không phải đàn ông. Xăm cả tên người đó lên người, chứng tỏ tình nghĩa sâu đậm.

Đúng, tôi thừa nhận đó là quá khứ của mình, là người con gái mà tôi đã từng yêu. Tôi từng thích con gái nhưng chỉ là chuyện trong quá khứ, bây giờ, tôi đã không còn như thế nữa. Tôi hoàn toàn có tình cảm với đàn ông và những gì tôi dành cho anh là thật lòng. Tôi muốn được yêu anh, được lấy anh làm chồng, không hề tính toán hay có ý lừa dối anh. Anh đã nói không quan trọng quá khứ của tôi, vậy giờ tại sao anh lại hốt hoảng bỏ chạy khi thấy thứ đó của tôi vậy?

Tôi hận bản thân mình đã không cẩn trọng, hận anh đã nói lời giả dối. Tôi gọi cho anh suốt mấy ngày sau đó và không thấy anh nghe máy. Cuối cùng, chỉ nhận được một câu vỏn vẹn anh nhắn cho tôi ‘chúng ta chia tay đi, anh không thể yêu em được nữa, xin lỗi em’.

Đêm đầu tiên gần gũi bạn trai sau 2 năm yêu nhau, nhìn thấy một thứ trên người tôi, anh liền thảng thốt rồi cài lại áo bỏ đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi òa khóc như một đứa trẻ, khóc hết nước mắt. Tôi không thể nào tin được vì một hình xăm mà tôi mất anh thật rồi. Tôi đã từng nghĩ, vì anh tôi sẽ làm tất cả, vì anh tôi sẽ hi sinh bản thân mình, nhất định phải cưới anh. Nhưng bây giờ, chuyện đến nước này tôi vĩnh viễn sẽ không còn được làm vợ anh nữa.

Quá khứ đó đã từng ám ảnh tôi, từng biến tôi thành một người khác. Nhiều năm qua, tôi đã khác, đã thay đổi bản thân mình, hi vọng sẽ tìm được chỗ dựa là anh, ai ngờ… Tất cả tan biến chỉ vì một lần vào nhà nghỉ với anh. Tại sao tôi lại không nghĩ tới hình xăm đó, lại chủ quan để khiến mọi chuyện ra nông nỗi này? Phải chăng đó là số phận, rằng cả đời này tôi cũng sẽ vĩnh viễn không được ở bên cạnh anh…

Nhờ bố chồng phân xử chuyện chồng ngoại tình, nào ngờ kết cục quá bẽ bàng khiến tôi không nói nên lời

Nhờ bố chồng phân xử chuyện chồng ngoại tình, nào ngờ kết cục quá bẽ bàng khiến tôi không nói nên lời

Cuối cùng, tôi nghĩ mình phải nhờ người lớn trong nhà. Có thể phụ huynh khuyên can, thì chồng tôi sẽ nghe. Đặc biệt trong gia đình, bố chồng là một người rất cương quyết, tính thẳng thắn, ăn nói còn rành rọt.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 1 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống