Nghe tin tình cũ gặp tai nạn, chồng túc trực chăm sóc ngày đêm, tôi hằn học đến thăm hỏi để rồi phải chết sững trước lời thú nhận của chồng

Tâm sự 28/11/2022 16:37

Rồi chồng cô nhanh tay thu dọn hành lý đến nhà tình cũ chăm bệnh. Trước khi anh ra khỏi nhà, còn bỏ lại một câu: “Nếu em yêu anh bằng 1 phần cô ấy thôi, em chắc chắn sẽ thông cảm cho nỗi khó xử của anh”.

Nga chia sẻ, cô với chồng kết hôn được 6 năm. Anh và cô đã có với nhau cậu con trai lên 4 tuổi. Anh là một người chồng mẫu mực, cho đến cuối tuần trước. Anh đột ngột rủ vợ tới thăm người bạn đang nằm viện vì gãy chân do tai nạn giao thông. Cô nào nghĩ ngợi gì, hồn nhiên mua hoa quả theo anh vào bệnh viện. Lúc gặp mặt Nga mới biết, đó là một người phụ nữ.

Cô lấy làm lạ, bởi chưa từng biết chồng có người bạn nào như thế. Để rồi khi ra khỏi phòng bệnh, câu trả lời của anh khiến cô lặng người: “Đó là người yêu cũ của anh”.

Nga đau đớn nói, sau đó chồng kể toàn bộ sự thật cho cô nghe. Anh với người đó từng yêu nhau nhưng không được mẹ anh chấp nhận. Thậm chí lúc cô ấy mang thai đứa con của anh, mẹ anh vẫn khăng khăng phản đối. Cuối cùng, anh đành chọn chữ “hiếu” mà phụ bạc người con gái mình yêu.

Nghe tin tình cũ gặp tai nạn, chồng túc trực chăm sóc ngày đêm, tôi hằn học đến thăm hỏi để rồi phải chết sững trước lời thú nhận của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những năm qua, trong lúc anh lấy Nga và xây dựng gia đình với cô, thì chị ấy 1 mình cực nhọc nuôi con. Chồng Nga có chu cấp đều, nhưng không gặp gỡ nhiều vì sợ Nga nghi ngờ.

Nga bảo, lúc này chị ấy bị tai nạn giao thông không có ai bên cạnh. Thời điểm chị ấy quyết định làm mẹ đơn thân đã bị gia đình từ mặt. Con gái 2 người chả ai chăm sóc, chị ấy đành gọi cho anh. Anh dù gì cũng là bố đứa bé, lại nghĩ chuyện chả giấu được cả đời, liền nói rõ với Nga.

Nga rơm rớm nước mắt cho hay, cô sốc lắm. Nhưng đề nghị sau đó của chồng còn khiến cô sốc hơn nhiều. Chồng cô muốn chuyển đến chăm sóc chị ấy cho tới khi lành hẳn thương!

“Cô ấy dù gì cũng là mẹ của con gái anh. Không còn tình yêu thì vẫn còn nghĩa. Giờ cô ấy gặp hoạn nạn, anh sao có thể bàng quan đứng nhìn. Chưa nói, vì anh mà cô ấy đã khổ đủ đường. Bị gia đình ghét bỏ, mấy năm nay vẫn ở vậy nuôi con không qua lại với ai. Tình yêu cô ấy dành cho anh quá lớn...”, anh đã nói như vậy.

Rồi chồng cô nhanh tay thu dọn hành lý đến nhà tình cũ chăm bệnh. Trước khi anh ra khỏi nhà, còn bỏ lại một câu: “Nếu em yêu anh bằng 1 phần cô ấy thôi, em chắc chắn sẽ thông cảm cho nỗi khó xử của anh”.

Nga bảo, cô nghẹn lời không nói được gì. Yêu chồng nghĩa là phải chấp nhận để chồng với người cũ qua lại kiểu “hết tình còn nghĩa” như thế? Muốn chăm bệnh thiếu gì cách. Anh có thể thuê người có chuyên môn chăm sóc chị ấy, thi thoảng tới chơi là được. Cần thiết túc trực ngày đêm bên cạnh, cùng ăn cùng ngủ ư? Cô phải thông cảm và tin tưởng chồng thế nào đây?

Nga chia sẻ, chồng cô rõ ràng vẫn còn ít nhiều tình cảm với người cũ. Anh vin vào chuyện này để chính thức qua lại với chị ấy không muốn giữ mẹ con họ trong bóng tối như trước. Hay như anh nói ấy, vì nhận thấy tình cảm chị ấy dành cho mình quá lớn, lòng anh sinh áy náy và hiện tại muốn bù đắp.

Nghe tin tình cũ gặp tai nạn, chồng túc trực chăm sóc ngày đêm, tôi hằn học đến thăm hỏi để rồi phải chết sững trước lời thú nhận của chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chưa vượt qua được cú sốc sau bí mật động trời về con riêng của chồng, lúc này Nga còn bị chồng ép vào thế phải “đón nhận” tình cũ của anh. Phẫn nộ và uất ức, Nga tuyên bố thẳng với chồng “đã thế sao anh không ly hôn và cưới chị ta đi cho vẹn tình vẹn nghĩa”. Sau đó Nga đùng đùng dọn đồ, mang con về nhà mẹ đẻ.

Nga chán nản nói, cô không rõ cách giải quyết của mình là đúng hay sai. Cô thấy mình như bị lừa hôn vậy. Chồng có con riêng lại giấu cô ngay từ đầu. Hiện tại đã biết bí mật động trời của chồng, Nga vẫn chưa hạ quyết tâm chia tay được. Bởi cô còn yêu chồng mà anh thì luôn đối xử tốt với vợ con. Nhưng bảo cô phải thừa nhận mẹ con tình cũ của anh như một điều hiển nhiên, cô thật sự không làm được. Hạnh phúc, đúng là chẳng bao giờ đến dễ dàng.

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