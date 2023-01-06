Nghe tiếng gõ cửa lạch cạch, tôi chạy ra xem thì không có bóng dáng người nào, đọc tờ giấy dán bên túi đồ mà tôi bàng hoàng

Đến nay chuyện ly hôn giữa hai vợ chồng tôi đã được nửa năm. Phải nói khoảng thời gian này tôi bắt đầu thấy trống trải vì không có ai ở bên. Tất nhiên con cái vẫn là niềm vui, song bởi tôi mới 32 tuổi, hẵng còn dạt dào nhiều xúc cảm, nên mới thèm khát một tình yêu đến vậy. Trên mạng xã hội, tôi trở về đúng khí chất, hình tượng một người phụ nữ độc thân, độc lập quyến rũ. Có những ngày tôi chụp vài tấm ảnh gợi cảm mặc váy để đăng lên, nhưng sau khoảng nửa tiếng, nghĩ thế nào mà lại xóa đi. Tôi chỉ giữ những bức hình chụp cùng con thôi.

Năm vừa qua là khoảng thời gian khó khăn với tôi khi mối quan hệ hôn nhân đổ vỡ. Chồng cũ của tôi ngoại tình, đã vậy còn không đỡ đần vợ trong các công việc nhà. Vì quá bất mãn anh ta, tôi đã thẳng thừng đề nghị ly hôn. Giữa chúng tôi có một em bé là con gái, năm nay cháu 4 tuổi. Tôi có nền tảng kinh tế vững vàng, lại đủ điều kiện chăm sóc con , nên con đang sống với tôi. Tôi tin là chồng cũ sớm muộn cũng sẽ lấy vợ mới.

Tôi dùng app hẹn hò hơn 1 tháng thì xóa. Cũng chẳng tính gặp ai ở ngoài đời từ ứng dụng. Trên công ty, tôi cũng là một người giữ vị trí quan trọng, thường xuyên được sếp tổng mời đi tiếp khách cùng, đàm phán, hoặc những buổi nhậu giao lưu. Thi thoảng sẽ có vài người đàn ông hỏi kỹ về tình trạng mối quan hệ, tôi trả lời thật lòng là mình đang muốn tìm kiếm một tâm hồn đồng điệu. Ấy vậy mà mấy mối quan hệ kiểu như vậy cũng chẳng kéo dài được lâu.

Bạn bè nói tôi có thể sử dụng app hẹn hò để tìm kiếm tình yêu mới. Thú thật tôi đã có sử dụng qua mà thấy chẳng phù hợp lắm. Kiểu nói chuyện, tán tỉnh của mấy chàng trai trên ứng dụng thật khiến tôi phải “bức xúc”. Đôi lúc họ rất bạo dạn theo kiểu vô duyên, có người thì nhạt quá, chẳng muốn nói chuyện thêm. Thậm chí, không ít cậu “phi công” còn đòi lên giường với tôi chỉ sau vài câu nói tán tỉnh.

Thậm chí, có một người đàn ông đang hạnh phúc bên gia đình, vợ con đàng hoàng mà vẫn ve vãn tôi. Đến lúc tôi phát hiện ra sự thật, bản thân tôi cực kỳ tức giận và chấm dứt ngay mọi thứ trước khi quá muộn. Dần dần, tôi như mất niềm tin vào tình yêu hơn. Và mới đây, có một người làm tôi trăn trở và đắn đo vô cùng. Đó là Hùng – tình cũ của tôi hồi Đại học.

Thật bất ngờ khi vào một buổi tối bình thường, anh ấy kết bạn Facebook với tôi. Ngày trước lúc còn yêu nhau, chúng tôi đã là bạn bè song tôi lập nick mới nên mới mất liên lạc. Chẳng biết bằng cách nào mà Hùng lần ra được nick mới của tôi. Tôi cũng đồng ý kết bạn. Quả thật anh ấy đã vào nhắn tin hỏi chuyện tôi lập tức. Ban đầu, tôi nghĩ là chắc anh ấy muốn hỏi han xã giao. Nhưng dần dần, tôi càng cảm nhận thấy dường như Hùng muốn quay lại với tôi…

Ảnh minh họa: Internet

Trước đây, tôi với Hùng chia tay nhau vì cảm thấy không còn tình cảm, vả lại yêu đương trong những năm tháng tuổi trẻ cũng có chút bốc đồng. Vào xem trang cá nhân của Hùng, tôi thấy anh trưởng thành lên nhiều.

Đỉnh điểm là một hôm khác, tôi đăng status lúc 9 giờ tối là “Thèm chân gà nướng quá, giá mà có ai mua cho mình”. Một lát sau, bỗng có người gõ cửa nhà tôi. Song lúc tôi ra mở thì chẳng thấy ai, tuy nhiên ngửi thấy mùi chân gà nướng rất rõ. Không chỉ vậy, với tờ giấy dán trên đó, tôi chắc chắn người gửi là Hùng. Anh viết “Em vẫn thích ăn chân gà nướng như ngày nào nhỉ. Ngon miệng nhé cô gái của anh!”

Tôi nhắn tin cảm ơn Hùng, thì anh ấy bảo không có gì, sau này nếu thèm ăn món nào đó, cứ bảo với anh rồi anh sẽ đưa tôi đi. Hùng còn quan tâm tới tôi như thế, chả nhẽ anh ấy muốn hàn gắn mối quan hệ? Trong lòng tôi khá rối bời, thật sự việc Hùng làm như thế tôi không biết nên ứng xử ra sao. Chỉ sợ là dù có cố gắng thì cũng chẳng thể mang lại kết quả tốt. Yêu lại tình cũ, tôi hiểu là một điều vô cùng khó khăn. Liệu tôi có nên cho Hùng một cơ hội không?