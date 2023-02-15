Nghe lời chồng, nhận nuôi con nuôi nhưng càng lớn đứa bé lại càng giống em trai của chồng, làm xong xét nghiệm ADN, cả nhà tôi sốc nặng

Tâm sự 15/02/2023 19:58

Chỉ là mẹ chồng không biết sự thật về vụ nuôi con nuôi nên luôn hoài nghi tôi và em chồng có chuyện khuất tất.

Lan và chồng là nhờ bạn bè giới thiệu mà quen biết nhau. Trong thời gian ở bên nhau, Lan dần cảm nhận chồng là một người đàn ông tốt bụng, chính trực, đôi khi hơi thẳng dẫn đến cục tính. Nhưng tính xấu này, anh chỉ dùng đối với người khác, còn với Lan, anh chưa bao giờ tức giận, luôn chiều chuộng, nâng niu cô.

Sau 2 năm tìm hiểu, mặc dù cũng có một số mâu thuẫn không tránh khỏi của các cặp đôi nhưng Lan  cảm thấy đa phần là thời gian hạnh phúc. Chỉ có điều ngày chồng cầu hôn, Lan hơi hụt hẫng vì anh không lãng mạn như cô nghĩ. Không có hoa, không có người chứng kiến, cũng không có lời chúc phúc của bạn bè, gia đình, lời cầu hôn ấy có vẻ hơi gấp gáp. Đối với một cô gái như Lan, đối với một dịp quan trọng thế này thì chắc chắn sẽ muốn nó phải đặc biệt, trở thành khoảnh khắc khó quên trong cuộc đời. Dù trong lòng có chút miễn cưỡng, cuối cùng Lan vẫn đồng ý, bởi cô nghĩ mặc dù cách cầu hôn đơn giản, nhưng miễn là hai người thực sự yêu nhau, nguyện ý đi cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng sau khi thực sự kết hôn, Lan phát hiện ra rằng những gì cô nhìn thấy bằng mắt, không phải là anh ta thực sự. Trong những ngày ở bên cô, chồng không bao giờ hút thuốc nên cô nghĩ anh ta là kiểu người nói không với thuốc lá. Sự thật lại không phải vậy. Sau kết hôn, bản tính của chồng Lan liền bị bại lộ, không những rít ít nhất 5, 6 điếu thuốc một ngày mà anh ta còn hoàn toàn không quan tâm đến cảm giác của Lan. Khi Lan bị sặc vì khói thuốc, đề nghị chồng ra chỗ khác hút, anh ta liền nổi giận với cô.

Chỉ có điều, đôi khi chồng Lan cũng rất dịu dàng. Một lần Lan tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ, anh ta ngay lập tức đến nơi dỗ dành và chủ động xin lỗi. Ngày hôm đó, chồng Lan đã chia sẻ rất nhiều điều, bao gồm hoàn cảnh gia đình mà anh chưa từng kể. Anh ta nói mình đã rất cô đơn từ khi còn nhỏ, người mẹ hiện tại không phải là mẹ ruột, bà chỉ đón anh về để cho con trai bà, tức chú út có bạn để chơi cùng. Lan đột nhiên thấy thông cảm với chồng nên lại mềm lòng lần nữa. Cô cho rằng có thể là do áp lực cuộc sống khiến chồng cô đổ đốn nghiện thuốc. Khi nghe những gì chồng kể, cơn tức giận của Lan biết mất trong nháy mắt.

Sau đó chồng Lan đột nhiên nói muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Lúc ấy Lan khá buồn bực, cô cảm thấy vợ chồng cô có thể tự sinh được một đứa trẻ xinh xắn khỏe mạnh, không cần phải nhận nuôi. Nhưng cuối cùng không hiểu làm sao, cô lại u mê đồng ý. Chuyện nhận con nuôi này, vợ chồng Lan không nói cho mẹ chồng biết. Dù sao vợ chồng cô cũng xa nhà cả năm nay nên mẹ chồng chắc sẽ không nghi ngờ gì.

Nghe tin có cháu trai, mẹ chồng vội vàng từ dưới quê lên thăm. Nhưng khi đứa trẻ dần lớn lên, mẹ chồng phát hiện ra điều bất thường. Bà luôn nói thằng bé trông ngày càng giống chú út em chồng. Nhưng chỉ vợ chồng Lan mới hiểu chuyện này rõ ràng sẽ không thể xảy ra. Chỉ là mẹ chồng không biết sự thật nên luôn hoài nghi Lan và em chồng có chuyện khuất tất. Bà bóng gió mắng Lan không biết xấu hổ, còn nhiều lần gợi ý sẽ cho con trai Lan và chú út xét nghiệm ADN. Mỗi lần như vậy, Lan chỉ biết cười trừ, không nói gì. Nếu như mẹ chồng đã như vậy thì vợ chồng cô cũng sẽ không giấu chuyện nhận con nuôi nữa. Nhưng kết quả giám định sau đó khiến cả gia đình phải mắt tròn mắt dẹt, nhất là Lan, sốc đến khó tin.

Nghe lời chồng, nhận nuôi con nuôi nhưng càng lớn đứa bé lại càng giống em trai của chồng, làm xong xét nghiệm ADN, cả nhà tôi sốc nặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đứa nhỏ và Lan chính xác là không có quan hệ huyết thống, nhưng nó lại có quan hệ máu mủ với chú út. Cả nhà đều chấn động với kết quả này. Sau đó chồng Lan và chút út biết giấy không gói được lửa nên đành nói sự thật. Thì ra chú út chưa kết hôn đã có con, mà gia đình chồng Lan, đặc biết là bố chồng là kiểu người rất truyền thống, rất nghiêm khắc, không cho phép chuyện này xảy ra. Vì vậy, chồng Lan bàn với em trai lừa Lan, giúp chú út đổ vỏ.

Mẹ chồng sau khi biết chuyện này mặc dù tức giận nhưng cũng không làm lớn chuyện, bởi vì bà cũng sợ nếu để chồng bà biết, sẽ phạt chú út rất nặng. Hiện tại Lan đang lo sợ mẹ chồng vì bảo vệ cho chú út và muốn giấu bố chồng, sẽ đổ vấy hết trách nhiệm lên đầu cô. Mà bố chồng lại nghiêm khắc, khó có thể chấp nhận những việc làm không chính trực. Nếu mẹ chồng và chồng đều không bênh vực, Lan sợ sẽ bị đuổi khỏi nhà chồng. Sau khi suy nghĩ thật thấu đáo, Lan chỉ biết cười cay đắng, nếu nhà bọn họ đã tuyệt tình như vậy, thì cô cũng không cần gì phải níu kéo. Có khi rời khỏi gia đình đó, lại là điều may mắn của Lan!

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Thảo nào lúc trước Tết Nguyên Đán gần 3 tháng, vợ cứ đòi đến nơi tôi ở để du lịch và thăm chồng, thì ra cô ấy muốn hợp thức hóa cái thai trong bụng.

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