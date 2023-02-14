Bị hàng xóm bàn tán, mẹ liền kêu tôi về làm xét nghiệm với con trai, về đến nhà tôi liền thông báo một chuyện khiến bà bật khóc nức nở

Tâm sự 14/02/2023 10:59

May mà mẹ sau khi biết chuyện, ban đầu có chút không tin được nhưng sau đó lại khóc lóc xin lỗi vợ tôi.

Ly và chồng đã kết hôn được 8 năm, tình cảm luôn rất tốt. Lúc kết hôn, Ly không phải là người đặt nặng vấn đề vật chất và thực dụng như con gái bây giờ. Cô chỉ muốn tìm được 1 người đàn ông yêu mình, một người bầu bạn trong cuộc sống. Chồng Ly là người như vậy. 

Sau khi có con trai, để mẹ con Ly có cuộc sống tốt hơn, chồng Ly đi làm ăn xa, còn Ly thì sống ở quê với bố mẹ chồng. Nơi nhà chồng ở chỉ là một thôn nhỏ nên chuyện nhà nào từ to đến nhỏ, đều sẽ được và bị mọi người bàn tán không ngớt. Ví như chuyện con trai Ly càng lớn càng không giống bố khiến người người nhà nhà trong thôn bắt đầu bàn luận sôi nổi.

Chẳng mấy chốc mà chuyện đến tai mẹ chồng Ly. Bà là kiểu người luôn để ý đến ánh mắt mọi người nhìn mình, vì vậy mà rất bận lòng. Ly nói với bà: “Mẹ ơi, miệng đời là gươm dao, mình không cần phải bận tâm. Mặc họ nói gì thì nói, dù sao muốn chặn cũng không được”. Cho tới một ngày, mẹ chồng Ly tập trung tinh thần, chăm chú nhìn ngắm gương mặt đứa cháu trai đang ngủ say, sau đó nghiêm túc nói với con dâu: “Mẹ nghĩ con nên để cho hai bố con nó giám định quan hệ đi”. Ly biết mẹ chồng đã hoài nghi thì muốn giấu cũng không được.

Bị hàng xóm bàn tán, mẹ liền kêu tôi về làm xét nghiệm với con trai, về đến nhà tôi liền thông báo một chuyện khiến bà bật khóc nức nở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, Ly đành bất đắc dĩ gọi cho chồng, bảo anh nhanh trở về nhà xử lý tình hình. Để sớm dập tắt chuyên này, chồng Ly suốt đêm vội vã về nhà. Nhìn thấy con trai, mẹ chồng có chút kinh ngạc. Ly và chồng quyết định nói ra bí mật họ giấu giếm bao lâu nay để tránh những hiểu lầm lớn hơn sau này.

 

Trong thực tế, con trai không phải là con ruột của chồng Ly. Năm đó trước khi kết hôn, vợ chồng Ly có đi khám sức khỏe tổng quát. Chồng Ly vì lý do sức khỏe nên không thể sinh con. Dù vậy, hai người vẫn quyết định đến với nhau. Được người khác mách nước có thể xin tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng rồi làm thụ tinh ống nghiệm, vợ chồng Ly nghe theo, không ngờ lại được thần may mắn mỉm cười, thuận lợi sinh được 1 cậu con trai.

Vốn dĩ chuyện này vợ chồng Ly dự định cả đời cũng sẽ không nói ra. Nhưng mẹ chồng lại yêu cầu xét nghiệm ADN. Nếu không nói ra, một khi nhìn thấy kết quả, cả nhà có thể tanh bành. May mà mẹ chồng sau khi biết chuyện, ban đầu có chút không tin được, sau đó lại khóc lóc xin lỗi Ly, nói bà không nên nghe lời người ta đồn đại mà nghi ngờ con dâu.

Để tránh né những lời đồn đại của người dân trong làng, Ly quyết định sẽ mang con tới sống cùng chồng, chờ con trai lớn hơn 1 chút thì trở về làng. Cô không muốn con mình phải lớn lên trong những lời bình luận của người khác về thân thế của thằng bé. Cô hoàn toàn hiểu miệng đời cay đắng và có tính sát thương lớn đến thế nào…

Phát hiện thỏi son lạ trên xe chồng, vợ giận run người điều tra, đến khi biết được sự thật thì ám ảnh mấy ngày liền

Phát hiện thỏi son lạ trên xe chồng, vợ giận run người điều tra, đến khi biết được sự thật thì ám ảnh mấy ngày liền

Sáng nay, khi cầm xấp ảnh trên tay, tôi há hốc vì quá kinh ngạc. Trong ảnh là chồng tôi đang ở nhà anh bạn thân thiết từ thời cấp 2

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva kết quả xét nghiệm ADN ngoại tình con riêng mẹ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 6 giờ 23 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 6 giờ 25 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 6 giờ 32 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 33 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 6 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường