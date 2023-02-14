Bị hàng xóm bàn tán, mẹ liền kêu tôi về làm xét nghiệm với con trai, về đến nhà tôi liền thông báo một chuyện khiến bà bật khóc nức nở

May mà mẹ sau khi biết chuyện, ban đầu có chút không tin được nhưng sau đó lại khóc lóc xin lỗi vợ tôi.

Ly và chồng đã kết hôn được 8 năm, tình cảm luôn rất tốt. Lúc kết hôn, Ly không phải là người đặt nặng vấn đề vật chất và thực dụng như con gái bây giờ. Cô chỉ muốn tìm được 1 người đàn ông yêu mình, một người bầu bạn trong cuộc sống. Chồng Ly là người như vậy. Sau khi có con trai, để mẹ con Ly có cuộc sống tốt hơn, chồng Ly đi làm ăn xa, còn Ly thì sống ở quê với bố mẹ chồng. Nơi nhà chồng ở chỉ là một thôn nhỏ nên chuyện nhà nào từ to đến nhỏ, đều sẽ được và bị mọi người bàn tán không ngớt. Ví như chuyện con trai Ly càng lớn càng không giống bố khiến người người nhà nhà trong thôn bắt đầu bàn luận sôi nổi.

Chẳng mấy chốc mà chuyện đến tai mẹ chồng Ly. Bà là kiểu người luôn để ý đến ánh mắt mọi người nhìn mình, vì vậy mà rất bận lòng. Ly nói với bà: “Mẹ ơi, miệng đời là gươm dao, mình không cần phải bận tâm. Mặc họ nói gì thì nói, dù sao muốn chặn cũng không được”. Cho tới một ngày, mẹ chồng Ly tập trung tinh thần, chăm chú nhìn ngắm gương mặt đứa cháu trai đang ngủ say, sau đó nghiêm túc nói với con dâu: “Mẹ nghĩ con nên để cho hai bố con nó giám định quan hệ đi”. Ly biết mẹ chồng đã hoài nghi thì muốn giấu cũng không được. Ảnh minh họa: Internet Thế nên, Ly đành bất đắc dĩ gọi cho chồng, bảo anh nhanh trở về nhà xử lý tình hình. Để sớm dập tắt chuyên này, chồng Ly suốt đêm vội vã về nhà. Nhìn thấy con trai, mẹ chồng có chút kinh ngạc. Ly và chồng quyết định nói ra bí mật họ giấu giếm bao lâu nay để tránh những hiểu lầm lớn hơn sau này.

Trong thực tế, con trai không phải là con ruột của chồng Ly. Năm đó trước khi kết hôn, vợ chồng Ly có đi khám sức khỏe tổng quát. Chồng Ly vì lý do sức khỏe nên không thể sinh con. Dù vậy, hai người vẫn quyết định đến với nhau. Được người khác mách nước có thể xin tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng rồi làm thụ tinh ống nghiệm, vợ chồng Ly nghe theo, không ngờ lại được thần may mắn mỉm cười, thuận lợi sinh được 1 cậu con trai. Vốn dĩ chuyện này vợ chồng Ly dự định cả đời cũng sẽ không nói ra. Nhưng mẹ chồng lại yêu cầu xét nghiệm ADN. Nếu không nói ra, một khi nhìn thấy kết quả, cả nhà có thể tanh bành. May mà mẹ chồng sau khi biết chuyện, ban đầu có chút không tin được, sau đó lại khóc lóc xin lỗi Ly, nói bà không nên nghe lời người ta đồn đại mà nghi ngờ con dâu. Để tránh né những lời đồn đại của người dân trong làng, Ly quyết định sẽ mang con tới sống cùng chồng, chờ con trai lớn hơn 1 chút thì trở về làng. Cô không muốn con mình phải lớn lên trong những lời bình luận của người khác về thân thế của thằng bé. Cô hoàn toàn hiểu miệng đời cay đắng và có tính sát thương lớn đến thế nào…

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