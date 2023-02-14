Phát hiện thỏi son lạ trên xe chồng, vợ giận run người điều tra, đến khi biết được sự thật thì ám ảnh mấy ngày liền

Tâm sự 14/02/2023 10:08

Sáng nay, khi cầm xấp ảnh trên tay, tôi há hốc vì quá kinh ngạc. Trong ảnh là chồng tôi đang ở nhà anh bạn thân thiết từ thời cấp 2

Phú phải theo đuổi suốt cả năm tôi mới đồng ý làm người yêu của anh. Bởi tôi muốn dùng thời gian để tìm hiểu sự chân thành của anh. Trong thời gian đó, anh không chỉ chiều chuộng tôi mà còn cố gắng làm hài lòng tất cả người nhà tôi. Thế nên bố mẹ tôi thương Phú lắm.

Chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng nhìn anh trẻ hơn tôi. Chỉ có điều, năng lực và vị trí của anh trong công ty thì thua xa tôi. Hiện tại, tôi đang làm giám đốc điều hành còn anh chỉ là trưởng phòng kinh doanh thôi. Có lẽ vì sự thua thiệt này nên Phú càng sợ mất tôi hơn. Anh hối thúc chuyện cưới hỏi ngay khi tôi đồng ý làm người yêu của anh.

Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá êm đềm. Phú là một người chồng rất tốt. Tôi mới có thai được vài tuần nhưng đã nhận được sự chăm sóc chu đáo của chồng. Tôi luôn nghĩ mình đã tìm được chân ái của cuộc đời. Cho đến mấy ngày trước, tôi vô tình tìm thấy một thỏi son được giấu kín ở xe ô tô của anh.

Phát hiện thỏi son lạ trên xe chồng, vợ giận run người điều tra, đến khi biết được sự thật thì ám ảnh mấy ngày liền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc cầm thỏi son, tôi giận đến run tay. Thật không ngờ, chồng lại có thể ngang nhiên "cắm sừng" tôi một cách đau đớn đến thế. Nhưng tôi không hỏi chồng ngay mà lặng lẽ thuê thám tử theo dõi anh. Thỏi son cũng được tôi cất vào vị trí cũ như chưa hề phát giác ra điều gì.

Sáng nay, khi cầm xấp ảnh trên tay, tôi há hốc vì quá kinh ngạc. Trong ảnh là chồng tôi đang ở nhà anh bạn thân thiết từ thời cấp 2 (theo lời chồng tôi nói). Hai người có những hành động, cử chỉ rất thân mật. Đặc biệt trong một tấm ảnh, chồng tôi còn tự tay tô son lên môi anh chàng kia.

Phát hiện được bí mật khủng khiếp của chồng mà giờ tôi rối trí thật sự vì không biết phải giải quyết như thế nào? Phơi bày tất cả hay âm thầm chấp nhận cho con đủ cha mẹ đây?

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Hai đứa cùng một mẹ mà, sao vợ lại ghét con gái lớn như vậy. Chẳng lẽ nó không phải con cô ấy ư? Hay là bé Mơ không phải con của tôi?

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