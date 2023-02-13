Mang nhầm túi xách bạn thân về nhà, nửa đêm tôi nghe tiếng chuông điện thoại liền mở nghe thì chết đứng với giọng nói ở đầu dây bên kia

Tâm sự 13/02/2023 19:38

Nhìn màn hình điện thoại, cô ấy không lưu tên nhưng tôi phát hiện ra ngay là số của chồng mình.

Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ có mỗi một cô bạn thân. Chúng tôi học với nhau từ thời mẫu giáo cho đến đại học. Ai cũng bảo hai đứa thật là có duyên gắn bó. Tôi xem bạn thân hơn cả ruột thịt vì khi tôi có bất cứ món đồ gì, tôi đều để dành cho cô ấy và ngược lại. Tôi nghĩ rằng, đời mình không cần nhiều bạn bè, chỉ cần một người bạn này để lúc buồn vui tâm sự, chia sẻ nỗi lòng là may mắn rồi.

Thời đại học, tôi và bạn thân đều có bạn trai. Chúng tôi thường hẹn hò đi chơi vô cùng vui vẻ. Nói chung lúc sinh viên cả hai có nhiều kỉ niệm ngọt ngào bên nhau, thật khó quên. Lúc ra trường, tôi với bạn trai chia tay vì anh phải về quê lập nghiệp. Tôi buồn lắm, rất may mà có bạn thân ở bên cạnh động viên an ủi. Còn bạn thân thì may mắn hơn tôi, cô ấy vẫn lấy được người yêu của mình, tôi thầm mong ước cho họ được hạnh phúc trọn đời. Bạn thân bày tỏ: "Tao mong mày sớm tìm được ý trung nhân, đừng để mình cô đơn lâu quá, tao lại lo lắng lắm đấy".

Tôi đi làm được một năm thì tình cờ gặp chồng mình. Anh là người đẹp trai, hay nói và năng động khiến tôi có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xuất thân của anh cũng gia giáo, bố mẹ đều là giảng viên đại học, mức sống khá giả. Nhìn chung về mọi mặt anh đều nổi trội hơn tôi.

Chúng tôi yêu nhau được 1 năm thì tổ chức hôn lễ. Trong đám cưới tôi, bạn thân mặc một chiếc váy trắng dịu dàng, quyến rũ. Cô ấy được khen ngợi xinh đẹp chẳng kém gì chủ nhân. Tôi thực sự hãnh diện về bạn mình.

Thời gian trôi đi, gia đình tôi và bạn thân vẫn qua lại bình thường. Gần đây, là dịp kỉ niệm 20 năm chúng tôi tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi đi họp lớp rất vui vẻ. Nhân dịp này tôi cũng mua một đôi túi giống nhau y xì để tự thưởng cho mình và tặng bạn thân. Đây coi như tấm lòng thành của tôi.

Mang nhầm túi xách bạn thân về nhà, nửa đêm tôi nghe tiếng chuông điện thoại liền mở nghe thì chết đứng với giọng nói ở đầu dây bên kia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây ít ngày, chồng đi công tác, tôi buồn quá sang nhà bạn thân chơi. Ăn uống xong, tôi chia tay ra về. Trên đường đi tôi mới phát hiện mình cầm nhầm chiếc túi của cô ấy. Trước đó, cô ấy đi làm về vứt túi ở ghế sofa, tôi đến nơi cũng để ở đấy nên vô tình cầm lẫn lộn.

Tôi tính sáng sớm mai sẽ mang qua đổi vì lúc đó cũng đã 11h giờ đêm. Bỗng dưng trong túi bạn thân có tiếng chuông điện thoại. Tôi mở ra ngay vì giữa tôi và cô ấy chẳng có gì phải giấu diếm nhau. Nhìn màn hình điện thoại, cô ấy không lưu tên nhưng tôi phát hiện ra ngay là số của chồng mình.

Tôi hơi chút giật mình nhưng vẫn mở máy xem thế nào, đầu dây bên kia chồng tôi nói: "Em yêu ngủ chưa, anh say rồi đang nhớ em lắm". Nghe xong tôi câm nín, choáng váng suýt ngã khụy rồi tắt máy luôn. Nước mắt tôi bỗng dưng trào dâng, thì ra bấy lâu nay tôi không hề hay biết mối quan hệ ngoài luồng giữa chồng mình và bạn thân.

Đêm về tôi không tài nào ngủ được, bao nhiêu ý nghĩ nảy ra trong đầu. Sau đó tôi vẫn trả lại túi cho bạn thân mà không nói gì, đến khi chồng về, tôi hỏi chuyện thì anh trả lời là gọi nhầm máy. Lẽ ra anh gọi cho tôi nhưng trong lúc say bấm nhầm vào số của bạn thân tôi. Tôi không biết lời nói của anh có thật hay không nhưng rất vô lý. Giờ tôi muốn tự điều tra làm rõ mọi chuyện hoặc nói thẳng luôn với bạn thân. Nhưng tôi chỉ sợ càng đào sâu vấn đề tôi lại càng đau khổ. Hãy cho tôi lời khuyên!

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