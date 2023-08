Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ có mỗi một cô bạn thân. Chúng tôi học với nhau từ thời mẫu giáo cho đến đại học. Ai cũng bảo hai đứa thật là có duyên gắn bó. Tôi xem bạn thân hơn cả ruột thịt vì khi tôi có bất cứ món đồ gì, tôi đều để dành cho cô ấy và ngược lại. Tôi nghĩ rằng, đời mình không cần nhiều bạn bè, chỉ cần một người bạn này để lúc buồn vui tâm sự, chia sẻ nỗi lòng là may mắn rồi.

Thời đại học, tôi và bạn thân đều có bạn trai. Chúng tôi thường hẹn hò đi chơi vô cùng vui vẻ. Nói chung lúc sinh viên cả hai có nhiều kỉ niệm ngọt ngào bên nhau, thật khó quên. Lúc ra trường, tôi với bạn trai chia tay vì anh phải về quê lập nghiệp. Tôi buồn lắm, rất may mà có bạn thân ở bên cạnh động viên an ủi. Còn bạn thân thì may mắn hơn tôi, cô ấy vẫn lấy được người yêu của mình, tôi thầm mong ước cho họ được hạnh phúc trọn đời. Bạn thân bày tỏ: "Tao mong mày sớm tìm được ý trung nhân, đừng để mình cô đơn lâu quá, tao lại lo lắng lắm đấy".