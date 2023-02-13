Vừa chuyển nhà mới không bao lâu đã bị hàng xóm lườm nguýt, sang nhà hỏi rõ ngọn ngành tôi lại phát hiện một sự thật động trời từ chồng

Sau ngần ấy năm tiết kiệm, dành dụm, vợ chồng tôi cũng đã đủ tiền để chuyển về một căn chung cư khang trang, hiện đại. Thậm chí nhà của chúng tôi còn một trong những tầng cao nhất - đó luôn là ước mơ của tôi từ ngày lấy chồng. Trong những năm này, chồng tôi luôn cố gắng làm ăn chi chắt, anh cũng đưa vợ đủ tiền nội trợ nuôi con. Chưa bao giờ tôi rơi vào tình trạng túng thiếu cả.

Chẳng biết tôi đã làm sai điều gì để chồng phải chán vợ và đi ngoại tình . Chúng tôi lấy nhau tới nay đã được 5 năm, có một đứa con trai 4 tuổi khỏe mạnh thông minh. Dẫu tôi biết chồng làm kinh doanh sẽ gặp gỡ nhiều người nhưng không thể ngờ anh lại đối xử với mình tệ bạc đến thế. Đặc biệt hơn, khi tôi lúc nào cũng vun vén gia đình, biết cách đổi mới bản thân, hoàn thành tốt công việc nội trợ, vậy mà... Tất cả bắt đầu từ khi tôi chuyển về nhà mới.

Chúng tôi chuyển về căn chung cư này từ khoảng đầu tháng 4 năm nay. Sau khi hoàn thành xong mọi thủ tục ban đầu, chúng tôi dần ổn định cuộc sống. Tuy sống ở chung cư nhưng tôi cũng rất biết quan tâm tới hàng xóm. Ở dãy bên này, nhà tôi gần với 3 nhà nữa. Trong đó 1 nhà là của cậu sinh viên đi học đi làm tối ngày. 1 nhà là của cặp vợ chồng hơn chúng tôi vài tuổi, rất thích động vật và còn sống chan hòa vui vẻ. Còn lại là một nhà chỉ có một bác gái lớn tuổi. Thi thoảng tôi mới thấy con cái bác ấy đến thăm.

Thời gian đầu tôi chưa thấy biểu hiện gì là vì thú thật là bận bịu chuyển nhà, cũng chưa giao lưu, trò chuyện mấy. Nhưng dần dần, khi gặp mọi người trong thang máy, tôi đều hỏi han vài câu. Nhất là khoảng thời gian buổi sáng khi tôi dậy sớm tập thể dục dưới sân và đi chợ gần đó luôn. Mọi người đáp lại tôi cũng cực kỳ trìu mến, thân thiện. Duy chỉ có bác gái lớn tuổi là không hề niềm nở chút nào.

Có nhiều lúc chỉ tôi và bác trong thang máy, tôi hỏi nhưng bác chỉ đứng yên, giống như vờ không biết. Tôi còn nghĩ là hay do họ lớn tuổi, tai bị lãng nên mới không nghe rõ. Thi thoảng, tôi còn ngại ngùng vì hỏi mà chỉ đáp lại rất ngắn gọn, thậm chí đa phần là không hồi đáp. Đỉnh điểm nhất là từ khoảng tháng 5, bác còn có biểu hiện lườm nguýt, vẻ mặt cực kỳ khó chịu.

Trong một lần sang nhà của vợ chồng mà tôi kể ở trên, tôi cũng hỏi người phụ nữ lớn tuổi có tính cách ra sao. Đáp lại tôi, cặp vợ chồng ấy nói sống ở đây vài năm rồi nhưng bác ấy rất tốt. Có hoa quả hoặc đặc sản gì các con gửi cũng đem biếu nhà hàng xóm. Họ còn giật mình bất ngờ khi biết bác lại đối xử với tôi lạ lùng đến thế.

Ảnh minh họa: Internet

Tính tôi ngay thẳng, muốn tìm hiểu rõ nguồn cơn. Một hôm, mượn cớ đem ít bánh kẹo hoa quả sang cho bác gái đó, tôi xin phép được vào nhà. Không ngờ, bác cũng đồng ý. Vào tới trong nhà, tôi ngồi xuống bàn uống nước nói chuyện, đề cập ngay tới chuyện mà bấy lâu nay vẫn trăn trở trong lòng.

Tôi nói: "Cháu hỏi thật, sao bình thường cháu thấy bác cứ có vẻ không ưa cháu đúng không? Nhưng cháu và gia đình đã làm gì sai đâu..."

Bác ấy vẫn giữ vẻ lặng lẽ, ngồi xuống ghế rồi bắt đầu kể lý do:

"Tôi thấy gia đình cô phức tạp nên không muốn thân quen thôi".

Tôi nhíu mày, nói "Sao lại phức tạp nhỉ, vợ chồng cháu mới chuyển về đây, ngày ngày làm ăn lương thiện rồi nuôi con, không va chạm với ai mà?"

Câu chuyện đằng sau tiếp tục khiến tôi sốc óc khi bác ấy kể: "Thi thoảng tôi đi thang bộ để rèn luyện sức khỏe. Thấy chồng cô cứ gọi điện cho em nào ngọt sớt. Có khi ngoại tình mà cô không biết đó thôi. Nhưng tôi cũng chẳng muốn kể sâu, không lại mang tiếng đưa chuyện".

Tới giây phút này, tôi mới bàng hoàng nhớ ra, đúng là từ ngày chuyển về chung cư này, chồng hay ra ngoài rất lâu với lý do hút thuốc. Bản thân tôi cũng không muốn trong nhà có mùi thuốc lá nên bảo anh ra cầu thang mà hút. Chồng tôi ra cầu thang lâu là để gọi điện cho người khác ư?

Về đến nhà, tôi lập tức âm thầm điều tra thì chỉ khoảng vài ngày sau đó đã phát hiện đúng là có người phụ nữ lạ chuyên nhắn tin với chồng. Trước nay, tôi nghĩ anh làm ăn nên mới không để ý đến điện thoại của anh. Trời ơi, tôi liệu có nên vạch trần việc này ngay không... Tại sao tôi lại khổ sở thế này cơ chứ, vừa bị chồng ghét bỏ, vừa bị hàng xóm gièm pha...