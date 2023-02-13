Con trai càng lớn càng giống hàng xóm, làm xét nghiệm ADN thì đúng là con tôi, cho đến khi bố đến nhà tôi chơi thì một sự thật kinh hoàng được 'vén màn'

Tâm sự 13/02/2023 10:33

Nhận kết quả mà tôi đờ đẫn khó tin, thằng bé chính là con ruột của tôi không thể sai được! Vậy tại sao nó lại rất giống nhà hàng xóm?

Có lẽ trên đời này không có ai từng rơi vào hoàn cảnh trái ngang như tôi. Tôi lấy vợ cách đây 4 năm, con trai đầu lòng vừa lên 3 tuổi. Sau khi vợ sinh con ít lâu, vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày càng chồng chất nên chúng tôi đã chuyển ra ngoài ở riêng.

Mọi thứ đều ổn thỏa không có vấn đề gì lớn, ngoại trừ chuyện con trai tôi càng lớn càng thấy giống gã hàng xóm cạnh nhà bố mẹ tôi. Nhà hàng xóm có hai người con, gã con cả kém tôi 2 tuổi, bên dưới có một cô em gái nữa.

Hiện tại vợ chồng tôi đã ở riêng nhưng khi trước còn ở chung với bố mẹ, vợ đã mang thai ở thời điểm đó. Con trai không giống bố cũng chẳng giống ông nội mà lại giống gia đình nhà hàng xóm, thử hỏi ai không nghi ngờ? Gã hàng xóm kia lại còn độc thân chưa lấy vợ nữa chứ!

 

Để giải đáp cho mối nghi ngờ ngày càng lớn, tôi lén vợ đi xét nghiệm ADN quan hệ cha con giữa tôi và con trai. Nhận kết quả mà tôi đờ đẫn khó tin, thằng bé chính là con ruột của tôi không thể sai được! Vậy tại sao nó lại rất giống nhà hàng xóm?

Dù vẫn còn thắc mắc nhưng tôi cũng nhanh chóng quên bẵng đi, chỉ cần con tôi là được, giống hay không có lẽ là do ông trời nhào nặn.

Cách đây không lâu, bố tôi đến thăm con cháu. Ông bảo sẽ mua cho vợ chồng tôi một căn nhà để ở, cũng là cho cháu đích tôn của ông có chỗ chơi đùa rộng rãi. Vợ chồng tôi nghe vậy thì mừng lắm. Thế nhưng sau đó nhà cửa chẳng thấy đâu, chỉ có một tin sét đánh dội đến.

Bố gọi tất cả con cháu đến họp gia đình và tuyên bố một tin khiến mẹ tôi ngất lịm còn tôi thì sốc nặng. Ông bảo đã bí mật xét nghiệm ADN và kết quả cho thấy tôi không phải là con đẻ của ông!

Vậy là cái hôm đến nhà tôi chơi, ông tình cờ nhìn thấy giấy tờ tôi xét nghiệm quan hệ giữa mình và con trai. Không hiểu ông nghi ngờ và suy đoán thế nào, cuối cùng lại đi kiểm tra quan hệ huyết thống giữa tôi và ông thì được kết quả như vậy.

Tôi là con của ai, hẳn mẹ tôi phải là người rõ nhất. Không thể giấu giếm được nữa, mẹ đành kể lại toàn bộ mọi chuyện. Hóa ra khi trước bố tôi thường đi làm ăn xa nên mẹ có quan hệ bất chính với người hàng xóm, lúc mang thai bà thậm chí cũng không biết là con của ai. Vì tôi rất giống mẹ nên nhiều năm qua bố không nghi ngờ gì. Sao đó bố mẹ sinh thêm em trai tôi nữa.

Con trai càng lớn càng giống hàng xóm, làm xét nghiệm ADN thì đúng là con tôi, cho đến khi bố đến nhà tôi chơi thì một sự thật kinh hoàng được 'vén màn' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không thể ngờ nổi, chỉ vì tôi lén xét nghiệm ADN quan hệ giữa mình và con trai, từ đó lại khui ra một bí mật tày trời từ cách đây nhiều năm của mẹ. Vậy ra tôi mới chính là con của ông hàng xóm, con trai tôi là cháu ruột của gia đình đó.

Bảo sao nó giống gã hàng xóm trẻ tuổi, vì nó chính là cháu gọi anh ta bằng chú! Tôi giống mẹ, còn con trai tôi lại giống ông nội và chú ruột nó, thành ra mới không giống tôi!

 

Mọi chuyện đã được vén màn, bố tôi nói sẽ không ly hôn vì già rồi, ông không thích mọi người đàm tiếu. Hơn nữa cũng là vì nghĩ cho em trai tôi - con ruột của ông. Nhưng từ giờ trở đi tôi không được phép gọi ông là bố, ông sẽ coi như tôi không tồn tại trên đời. Tất nhiên tài sản của ông thì tôi cũng không được thừa hưởng một xu.

Tôi đờ đẫn đến chết lặng, nhà hàng xóm nghèo khó, nhận họ hàng có khi tôi còn phải chu cấp thêm cho họ. Bố tôi thì giỏi giang, nhiều đất đai của nả, ông còn đang định mua nhà cho chúng tôi cơ mà.

Tài sản của ông ước tính có khoảng hơn 10 tỷ, cho dù ông bà giữ lại một phần dưỡng già thì mỗi anh em tôi vẫn được chia 5 tỷ đồng. Chỉ vì nghi ngờ vợ ngoại tình mà tôi đã mất ngay 5 tỷ, đồng thời cuộc sống rơi vào xáo trộn lớn khi biết được thân thế thật của mình. Đúng là cuộc đời luôn có những éo le và trái ngang tới mức không thể tưởng tượng nổi.

Nhờ em trai chồng rước con gái hộ, chiều về đến nhà tôi hốt hoảng với cảnh tượng trên ghế sofa, lập tức đuổi em ra khỏi nhà

Nhờ em trai chồng rước con gái hộ, chiều về đến nhà tôi hốt hoảng với cảnh tượng trên ghế sofa, lập tức đuổi em ra khỏi nhà

Chồng tôi đứng giữa, lúc đầu còn khuyên can em trai, sau thì nói không nổi nữa nên cũng buông xuôi. Không khí gia đình luôn căng thẳng, chẳng ai vui nổi.

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