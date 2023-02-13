Nhờ em trai chồng rước con gái hộ, chiều về đến nhà tôi hốt hoảng với cảnh tượng trên ghế sofa, lập tức đuổi em ra khỏi nhà

Tâm sự 13/02/2023 10:06

Chồng tôi đứng giữa, lúc đầu còn khuyên can em trai, sau thì nói không nổi nữa nên cũng buông xuôi. Không khí gia đình luôn căng thẳng, chẳng ai vui nổi.

Em chồng tôi ham chơi lười làm, tính ỷ lại vào anh trai. Hồi trước còn đi học đại học, tháng nào chồng tôi cũng phải gửi cho 3 triệu tiền sinh hoạt phí. Thậm chí có những khi khó khăn, con đau bệnh, vợ chồng tôi phải ăn mì tôm cả tuần nhưng 3 triệu đó vẫn phải gửi đủ cho cậu ấy. Biết tôi khó chịu, chồng hay động viên, bảo anh chỉ đang làm tròn nghĩa vụ của 1 người anh trong gia đình và khi nào Tùng - em chồng tôi - tốt nghiệp đại học rồi thì kinh tế sẽ ổn hơn.

4 năm học trôi qua, em chồng tốt nghiệp rồi nhưng không chịu đi làm. Bố mẹ chồng hối thúc quá thì Tùng cũng cầm hồ sơ đi phỏng vấn. Nhưng cứ đi làm chỗ này vài hôm, chỗ kia vài bữa lại nghỉ vì đủ thứ lý do. Dù chồng không nói ra nhưng tôi biết, anh vẫn lén lút cho tiền em trai. Bởi những tin nhắn của Tùng gửi, đa số đều liên quan đến tiền bạc.

Tuần trước, em chồng gọi điện, bảo vợ chồng tôi dọn dẹp sẵn cho cậu ấy 1 phòng. Tôi hỏi để làm gì thì Tùng nói cậu ấy sẽ chuyển đến ở 1 thời gian vì mới xin được việc làm ở công ty gần nhà tôi. Biết tính chồng thương em trai, dù bản thân không muốn nhưng tôi cũng đành miễn cưỡng đồng ý cho Tùng đến ở nhờ nhà mình.

Mới 1 tuần thôi mà tôi đã điên đầu với em chồng rồi. Đi làm thì thôi, về nhà là vứt đồ đạc lung tung, mở ti vi xem bóng đá rồi hét ầm ầm. Khi thì nằm dài chơi game, la hét liên tục trong lúc đợi tới giờ ăn cơm.

Tôi cũng đi làm ngày 8 tiếng, về nhà vừa lo dọn dẹp nhà cửa, lo con cái, nay lại phải lo thêm em chồng. Mệt quá nên tôi hay cáu gắt. Tùng không hiểu chuyện lại còn cho rằng tôi ỷ là chủ nhà nên xem thường cậu ấy. Chồng tôi đứng giữa, lúc đầu còn khuyên can em trai, sau thì nói không nổi nữa nên cũng buông xuôi. Không khí gia đình luôn căng thẳng, chẳng ai vui nổi.

Nhờ em trai chồng rước con gái hộ, chiều về đến nhà tôi hốt hoảng với cảnh tượng trên ghế sofa, lập tức đuổi em ra khỏi nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua, tôi nhờ Tùng ghé trường tiểu học đón cháu hộ vì tôi đi chợ về không kịp, còn chồng tôi tăng ca đến 8 giờ tối mới về. Thế mà Tùng lại quên việc đón cháu mà về thẳng nhà, vô tư nằm chơi game. Gần 6 giờ chiều, tôi tay xách nách mang đủ thứ đồ lỉnh kỉnh về nhà. Tôi còn tưởng Tùng đã đón cháu rồi nên lớn tiếng gọi con ra cầm đồ phụ mẹ. Lúc này, em chồng mới thủng thẳng bảo đã quên đón cháu ở trường.

Tôi hốt hoảng gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm. Cô nói đã đưa con về nhà cô rồi vì chờ mãi không thấy ai đến đón con, gọi điện cho bố mẹ cũng không được. 

Tôi đến nhà cô chủ nhiệm đón con về mà cơn giận lên đến đỉnh điểm. Tối đó, tôi và em chồng tranh cãi lớn tiếng với nhau. Tôi bảo Tùng tự ra ngoài thuê trọ chứ tôi không hầu hạ cậu ấy nữa. Em chồng cũng chẳng vừa, thu xếp đồ đạc và mắng chồng tôi không biết dạy vợ.

Tùng chuyển đi rồi, tôi cảm thấy thảnh thơi, thoải mái nhưng chồng lại ủ rũ buồn bã. Anh sợ khi chúng tôi về quê sẽ bị bố mẹ trách vì không chăm sóc em trai, lại còn đuổi em ra khỏi nhà. Tôi thì chả sợ. Tôi có nên gọi điện, kể hết mọi chuyện cho bố mẹ chồng nghe trước để tránh thị phi không?

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