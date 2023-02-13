Ngay đêm đính hôn, tôi giật thót thấy mình ngủ trong nhà vệ sinh, bước ra ngoài thì chứng kiến cảnh tượng động trời của bạn thân và chồng sắp cưới

Dẫu vậy, chuyện tình cảm của Mỹ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Giữa cô và chồng khi đó cũng có những cuộc cãi vã, chia tay rồi hàn gắn, dây dưa trong nhiều năm. Thậm chí họ từng có mối quan hệ mới sau chia tay nhưng đi một đường vòng, cuối cùng lại quay về với nhau. Năm nay, khi cả hai cùng 28 tuổi thì chồng hỏi cưới Mỹ. Anh nói: “Chúng ta không còn trẻ nữa. Không còn thời gian để giận hờn nữa em ạ!”

Mỹ và chồng yêu nhau từ thời còn đi học. Mỹ xinh đẹp, học giỏi thuộc top 3 lớp. Mà chồng cũng coi như là con nhà giàu có, điều kiện gia đình rất tốt, bố mẹ buôn bán, có xe có nhà có tiền tiết kiệm. Tuy thế Mỹ đến với chồng không phải vì tiền mà là thực sự bị anh làm cho rung động. Vào thời điểm đó, chồng theo đuổi Mỹ điên cuồng, cuối cùng trái ngọt cũng đến khi 2 người thành đôi.

Ngày đính hôn, vợ chồng Mỹ mời một số người thân và bạn bè đến dự. Không khí vô cùng náo nhiệt, khách khứa cũng “chơi” quên trời đất.

Mỹ chấp nhận lời cầu hôn, bởi những năm gần đây, cô đã gặp một số người nhưng chỉ có anh ấy là vẫn luôn ở bên cạnh cô, đồng hành cùng cô suốt thời tuổi trẻ. Điều kiện nhà Mỹ mặc dù không thể so sánh với nhà chồng nhưng cũng không phải tệ nên không cần phải chần chừ thêm nữa.

Hôm đó, Mỹ bị mọi người chuốc rượu đến say. Nửa đêm gần sáng thức dậy lại thấy mình ngủ trong nhà vệ sinh. Trở về phòng, cô thậm chí còn thấy tức giận hơn! Tất cả bạn bè đều nằm lung tung, mỗi người 1 nơi mà bạn thân của Mỹ còn nằm ôm chồng sắp cưới của Mỹ. Mỹ tức đến nỗi vơ ngay chai rượu bên cạnh, tưới lên mặt hai người kia.

Ảnh minh họa: Internet

Bị rượu đổ vào mặt, bạn thân và chồng Mỹ đều bừng tỉnh. Tiếng kêu của họ đánh thức tất cả mọi người. Chồng Mỹ như phát điên hỏi chuyện đi đang xảy ra, Mỹ thì cho bạn thân 1 cái tát, chất vấn cô ta vì sao đưa mình vào nhà vệ sinh, còn ngủ cùng chồng sắp cưới của bạn.

Bạn thân khóc lóc nói không phải cô ấy làm nhưng Mỹ không tin. Mỹ vẫn luôn cảm thấy cô ấy đối với chồng tương lai của mình có ý tứ, bây giờ cuối cùng mới lòi mặt chuột. Trong khi đó, chồng Mỹ nói: “Mọi người đều uống quá nhiều. Chắc là đều không tự chủ được hành động. Em đừng hiểu lầm nữa!”

Nhưng Mỹ thật sự rất tức giận, quá kích động nên cô tháo nhẫn đính hôn ném xuống sàn nhà rồi bỏ đi, nói: “Tôi không kết hôn nữa. Nếu hai người tâm ý tương thông thì tôi rời đi là được chứ gì?”

Sau khi Mỹ về nhà và kể mọi chuyện với mẹ, mẹ cô nói 1 câu khiến cô hoàn toàn tỉnh ngộ: “Con làm vậy là không hiểu chuyện rồi, đính hôn là chuyện đại sự. Như thế chẳng có cốt khí gì cả. Nếu bạn thân của con thực sự có ý với chồng con và muốn phá hoại con thì con càng không để nó thực hiện được mục đích chứ!”

Mỹ cảm thấy mẹ nói rất có lý. Dù nghĩ lại hình ảnh bọn họ ôm nhau, cô vẫn cảm thấy rất bực mình nhưng quyết định nếu chồng tương lai cầu xin, có thể cô sẽ cho anh 1 cơ hội.