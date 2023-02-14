Vợ tôi đúng là người phụ nữ toàn vẹn, không chỉ xinh đẹp mà còn khéo đối nội đối ngoại, rất giỏi chăm các con và được lòng mọi người xung quanh. Hàng tháng làm được bao nhiêu tiền, tôi đều tin tưởng giao hết cho vợ.

Mấy năm nay, tôi làm công trình ở xa, rất ít khi về chơi nhà. Từ đầu năm đến giờ, tôi chưa có thời gian về thăm gia đình. Với lại vợ bảo tôi cứ chăm chỉ làm việc, kiếm tiền nuôi con, còn việc nhà đã có cô ấy lo toan hết.

Bác ấy bảo bạn trai của con gái bác ấy tên Lân đã cặp bồ với vợ tôi. Bác Lành nói từ trước đến nay gia đình tôi là hàng xóm thân thiết của gia đình bác ấy. Mỗi khi có cỗ bàn là bác ấy hay mời vợ con tôi qua ăn. Nào ngờ chính điều đó lại gây ra họa. Khi phát hiện vợ tôi qua lại với Lân thì gia đình bác ấy mới xa lánh nhà tôi.

2 tuần vừa rồi, một người hàng xóm bất ngờ gọi điện cho tôi báo tin đứa con trai của tôi mới sinh là con của người đàn ông khác. Không hiểu sao bác Lành lại có số điện thoại của tôi, còn nói linh tinh những điều khiến tôi rất khó chịu.

Vì con gái bác ấy quá si tình nên phải im lặng để bảo vệ Lân. Thế nên chuyện vợ tôi ngoại tình chỉ có 4 người biết được. Nhưng khi con tôi được sinh ra và xét nghiệm ADN thì gia đình bác Lành không thể chấp nhận được sự thật về cậu con rể tương lai có con riêng.

Dù cho cô con gái kiên quyết lấy Lân nhưng bác Lành không đồng ý và đã gọi điện cho tôi để nói hết sự thật và mong tôi về sớm để giải quyết chuyện gia đình.

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Thảo nào lúc trước Tết Nguyên Đán gần 3 tháng, vợ cứ đòi đến nơi tôi ở để du lịch và thăm chồng, cô ấy nói nhớ tôi lắm rồi. Bây giờ tôi mới biết được mưu đồ của cô ấy là để hợp thức hóa cái thai trong bụng.

Ngày hôm qua tôi đã về nhà, vợ tỏ ra rất mừng rỡ và nũng nịu chồng, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi qua gặp bác Lành, tôi đã tận mắt nhìn thấy tờ xét nghiệm ADN. Tôi đau lòng khi thấy đứa con vợ sinh ra không phải giọt máu của mình. Bác Lành khuyên tôi nên nói tất cả sự thật để vạch trần bộ mặt giả tạo của vợ. Nhưng tôi nhờ bác Lành tiếp tục giữ kín chuyện này đừng nói cho ai biết.

15 năm nay, làm được bao nhiêu tiền, vợ giữ hết, bây giờ cô ấy đang giữ hơn 5 tỷ. Nếu tôi mà ly hôn thì sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Vì thế trước mắt tôi sẽ tìm cách để lấy dần số tiền của vợ và sau đó sẽ rời bỏ vợ sau.