Nghe lén em dâu và chồng nói chuyện, tôi sụp đổ, chân tay riệu rã khi phát hiện 'sự thật động trời' đằng sau

Đúng hôm cưới, tôi thấy chồng kéo em dâu vào phòng một mình. Nghĩ rằng anh chỉ muốn dặn dò em dâu đối tốt với em trai, tôi cũng không nghi ngờ gì. Nhưng vì tò mò, tôi vẫn lắng tai nghe.

Tôi và chồng là đồng nghiệp. Công ty làm gia công sản phẩm, rất ít con gái, vì tôi có bằng đại học, ngoại hình ưa nhìn nên có nhiều người theo đuổi, trong số đó có cả quản đốc và những kỹ sư vận hành nòng cốt. Thế nhưng tôi chỉ yêu chồng tôi. Tôi cảm thấy anh là một người đàn ông trưởng thành, đem lại cảm giác an toàn, dựa dẫm. Yêu nhau được 6 tháng thì chúng tôi kết hôn. Sau khi cưới, chồng cũng rất tốt với tôi. Khi mang thai, tôi không phải làm việc nhà, ngày nào chồng cũng nấu cơm. Lúc đó tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Tuy nhiên, tất cả điều này đã tan vỡ bởi em trai chồng tôi là kẻ phá tài. Chú ấy không ngừng gây chuyện, hết tụ tập đánh bạc lại gây rối, bị công an bắt mấy lần. Thấy thế, mẹ chồng tôi nóng lòng muốn tìm cho con trai thứ một người vợ, muốn chồng tôi mừng cưới khoảng 700 triệu đồng làm vốn riêng cho vợ chồng em.

Chồng tôi đồng ý ngay mà không bàn bạc với vợ. Dù chúng tôi không thiếu tiền nhưng dù sao đây cũng là tài sản chung của hai vợ chồng, tốt xấu cũng nên nói với tôi chứ. Tôi rất bực nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi tự nhủ có lẽ chồng biết chắc chắn vợ sẽ đồng ý. Cũng vì anh ấy đối xử tốt với tôi như vậy nên tôi không còn so đo đến chuyện này nữa.

Ảnh minh họa: Internet Đám cưới chú em diễn ra suôn sẻ. Đúng hôm cưới, tôi thấy chồng kéo em dâu vào phòng một mình. Nghĩ rằng anh chỉ muốn dặn dò em dâu đối tốt với em trai, tôi cũng không nghi ngờ gì. Nhưng vì tò mò, tôi vẫn lắng tai nghe. Chồng tôi nói: "Thương, sau này em cố gắng chăm sóc em trai anh cho tốt. Tuy rằng anh không thể thành chồng em, nhưng anh sẽ cố hết sức chăm sóc cho em, bù đắp những tổn thương mà anh đã gây ra cho em". Em dâu tôi nói: "Cảm ơn anh đã sắp xếp tất cả những chuyện này. Vậy sau này chúng ta có thể lén gặp nhau, lén hẹn hò được không?". Chồng tôi đáp: "Chuyện này... Chuyện này để sau hãy nói đi". Nghe xong tôi mới hiểu, hóa ra cuộc hôn nhân của chú em đều do chồng tôi một tay sắp đặt, em dâu chính là mối tình đầu của chồng. Trước đây sau khi hai người chia tay, cô ấy yêu người đàn ông giàu có nhưng chuyện không thành, còn phải bỏ thai. Để bù đắp cho mối tình đầu, chồng tôi còn giới thiệu cô ấy cho em trai để hai người kề cận một nhà. Sự thật này khiến tôi rơi vào màn sương, không biết chồng thực sự đang cố gắng bù đắp cho mối tình đầu hay vì muốn tiện bề ôn lại tình xưa. Hiện tại, mọi chuyện đã như ván đóng thuyền, tôi phải làm sao đây? Tôi có nên phơi bày sự thật này không, hay để chuyện này vĩnh viễn chìm xuống? Tôi thực sự rất sợ chồng tôi sẽ lừa dối, phản bội tôi bất cứ lúc nào. Mấy ngày nay tôi thực sự rất mệt mỏi, tôi muốn ly hôn, mọi người nói có nên hay không?

Sung sướng vì được ông xã yêu chiều hết mực, nửa đêm vô tình nghe chồng và mẹ nói chuyện tôi gục ngã đau đớn Cách đây mấy ngày, mẹ chồng từ quê lên thành phố khám bệnh và ở lại nhà tôi một đêm. Nhưng đêm đó tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và chồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-len-em-dau-va-chong-noi-chuyen-toi-sup-do-chan-tay-rieu-ra-khi-phat-hien-su-that-dong-troi-dang-sau-538200.html