Ngày tôi tái hôn, vợ cũ bỗng dưng xuất hiện tuyên bố điều 'động trời' khiến tôi bị đay nghiến, oán hờn không nguôi

Tâm sự 12/12/2022 04:15

Cô ấy vẫn nằng nặc yêu cầu ly dị, tôi đành thuận theo. Cuối cùng khi đường ai nấy đi, cô ấy lại quay ra làm như vậy.

Tôi thật sự không thể hiểu được vợ cũ của tôi muốn gì. Biết rằng người sai lúc đầu là tôi nhưng bản thân tôi đã làm tất cả để được cô ấy tha thứ. Cô ấy vẫn nằng nặc yêu cầu ly dị, tôi đành thuận theo. Cuối cùng khi đường ai nấy đi, cô ấy lại quay ra làm như vậy.

Tôi với vợ yêu nhau gần 5 năm mới kết hôn. Ngày trao nhẫn cưới cho cô ấy, tôi từng nghĩ cả đời sẽ không bao giờ phụ em. Tiếc là cuộc đời nói trước bước chẳng qua. 4 năm đầu tôi đã thực hiện rất tốt lời hứa của mình, luôn yêu thương chăm sóc vợ chu đáo.

Nhưng bước sang năm thứ 5, tôi gặp Uyên, cô sinh viên trẻ mới ra trường, về công ty tôi thực tập thì mọi chuyện bắt đầu chuyển hướng. Sự trẻ trung ngây thơ của Uyên làm tôi không thể cầm lòng. Ban đầu là anh em đồng nghiệp, sau rồi chúng tôi bắt đầu nảy nở tình cảm với nhau.

 

Biết rằng như thế là sai với vợ, tôi cố để mối quan hệ không đi quá sâu. Tất cả chỉ dừng lại ở ngoại tình tư tưởng. Vậy mà chẳng hiểu sao vợ tôi biết được, cô ấy bắt đầu dằn vặt, giày vò tôi mỗi đêm. Em trách tôi phản bội, bạc tình. Bảo tôi là kẻ lừa đảo. Vì không muốn mất gia đình, bản thân lại vẫn còn yêu vợ nên tôi đã cố gắng sửa sai. Với Uyên tôi né tránh hết sức có thể.

Ngày tôi tái hôn, vợ cũ bỗng dưng xuất hiện tuyên bố điều 'động trời' khiến tôi bị đay nghiến, oán hờn không nguôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi miệng nói bỏ qua nhưng không ngày nào là không mang tôi ra đay nghiến, oán hờn. Thậm chí trước mặt bạn bè cô, người thân cô ấy cũng bóng gió nói tôi ăn ở hai lòng, coi thường tôi ra mặt.

Cũng vì thế mà không khí gia đình mỗi ngày một thêm căng thẳng, chúng tôi thường xuyên cãi vã. Sau em nói không thể chấp nhận ở chung với người chồng "đồng sàn dị mộng" nên nhất quyết yêu cầu ly hôn. Không thuyết phục được em, tôi đành chấp nhận.

Ra tòa với vợ xong, tôi qua lại với Uyên. Sau 7 tháng yêu nhau, chúng tôi quyết định đám cưới. Không ngờ đúng ngày tái hôn của tôi, vợ cũ lại xuất hiện với cái bụng lùm lùm. Đứng trước mặt cô dâu chú rể, em chỉ vào bụng bảo tôi: “Đêm cuối anh làm tôi ra thế này đó. Giờ anh tính sao”.

Tôi thừa nhận đêm cuối trước khi ra tòa, tôi chán nản có uống say và làm chuyện ấy với vợ. Nhưng trong suốt thời gian qua, em có thai, không chịu nói với tôi mà lại chọn đúng thời khắc này nói chẳng phải em muốn làm khó chồng cũ.

Đúng ý cô ấy, Uyên tức giận tuyên bố hủy hôn ngay trước mặt quan khách, vợ cũ tôi thì đắc ý ra về. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa các bạn ạ.

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