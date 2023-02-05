Ngày nào vợ cũng tắm ở cơ quan rồi mới về nhà, sinh nghi nên tôi lén đến nơi, thấy bóng dáng mập mờ ấy trong bóng tối, tôi kinh hãi trước mọi việc cùng lời thừa nhận cay đắng

Thục kết hôn ở tuổi 23. Khi đó còn trẻ nên coi tình yêu là quan trọng nhất, chỉ cần gả cho người đàn ông mình thích là chuyện phi thường hạnh phúc, không hề nghĩ tới bản thân sẽ phải đối mặt với những gì.

Nhưng khi đó Thục chỉ một lòng muốn gả cho người mình thích, sợ người đó bị người khác cướp mất. Hơn nữa khi ấy bạn trai còn muốn đi đây đi đó để phát triển, khiến Thục có cảm giác không an toàn nên sau khi tốt nghiệp, liền vội vàng kết hôn.

Lúc Thục kết hôn, rất nhiều người cảm thấy tiếc cho cô. Họ đều cảm thấy sau khi tốt nghiệp Đại học thì phụ nữ nên dành một thời gian để phát triển bản thân, kết nhiều bạn bè thú vị hơn. Việc kết hôn quá sớm sẽ khiến phụ nữ như bị mắc kẹt trong 1 cái lồng, không dễ mà có được tự do như trước.

Sau kết hôn, Thục mới phát hiện người đàn ông ấy không yêu cô như cô tưởng tượng. Thậm chí mỗi ngày Thục đều phải tìm cách lấy lòng chồng, tất nhiên cô không thích điều này nhưng vì quá yêu chồng nên thấy như vậy cũng không sao.

Ảnh minh họa: Internet

Thục cứ như vậy sống 1 cuộc hôn nhân “người nóng kẻ lạnh”. Cô thì nhiệt tình mà ông xã chẳng khi nào thấy tăng nhiệt. Mỗi lần Thục muốn hai vợ chồng “nóng” hơn, chồng cô sẽ liền dội gáo nước lạnh: “Lấy nhau bao năm rồi, giờ còn muốn chơi trò trẻ con à?”

Dần dần Thục nhận ra đây không phải là cuộc hôn nhân cô muốn. Lâu dần, khát khao được yêu thương, ôm ấp bởi một người đàn ông ngày càng nhen nhóm. Trong khi đó đời sống vợ chồng mỗi ngày càng nhàm chán, mà chồng luôn không muốn giao tiếp. Hàng ngày sau khi vợ chồng ăn tối xong, chồng không muốn nói với Thục câu nào, nếu Thục chủ động nói chuyện, anh sẽ thấy cô phiền, thậm chí thấy cô quấy rối anh ta chơi game. Đôi khi Thục cảm thấy đối với chồng cô mà nói, mấy trò chơi điện tử còn quan trọng hơn vợ. Chồng cô sẵn sàng chi cả tiền triệu để mua sắm đồ chơi game nhưng sẽ không chi từng ấy tiền để vợ mua một chiếc váy. Có lần 2 vợ chồng đi dạo ở Trung tâm thương mại, Thục rất ưng 1 bộ trang phục nên muốn chồng mua cho, anh lại đáp ráo hoảnh: “Chẳng phải em có lương sao?”

Cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt, đam mê phát tiết ra bên ngoài

Thục nhiều lần cảm thấy cuộc hôn nhân của mình quá nhàm chán. Cô tự hỏi bản thân rằng năm xưa vì sao lại đồng ý gả cho người đàn ông này. Quả thật lúc mới yêu, cô thật sự quá yêu anh ta, mà anh cũng đối xử tốt với cô. Chẳng ngờ hiện tại lại chỉ có mình Thục kiên trì duy trì tình cảm.

Khi Thục mất đi niềm đam mê với cuộc sống thì một đồng nghiệp nam mới vào làm. Cô phụ trách hướng dẫn người này làm việc. Anh là người vô cùng hài hước, thú vi, thường xuyên kể chuyện cười cho Thục nghe. Ở cùng anh, cô cảm thấy rất vui vẻ, giống như đã tìm lại được chính mình trước kết hôn.

Ảnh minh họa: Internet

Có một thời gian, công việc của Thục rất bận rộn, thường xuyên phải ở lại cơ quan làm đến khuya. Người đồng nghiệp nam kia sau khi làm xong công việc của anh, sẽ tự nguyện ở lại giúp cô hoàn thành công việc. Khoảng thời gian tăng ca cũng là thời gian hai người ở bên nhau, Thục đối với người đàn ông kia không làm chủ được bản thân mà bị hấp dẫn.

Hai người thường xuyên ở một mình nên nảy sinh quan hệ, đi quá giới hạn lúc nào không hay. Thục sợ bị chồng phát hiện dấu vết trên người nên mỗi đêm đều tắm ở cơ quan trước khi về nhà.

Thấy vợ mỗi ngày đều tắm rửa ở cơ quan rồi mới về nhà, chồng Thục bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Anh hỏi cô tại sao phải tắm ở cơ quan? Thục nói dối: “Bởi em làm thêm ca mệt mỏi, về nhà chỉ muốn đi ngủ ngay nên tắm luôn ở cơ quan cho tiện”.

Người chồng bán tín bán nghi với lời nói của Thục, bởi vì trước đây dù làm việc muộn đến đâu, cô vẫn về nhà tắm. Gần đây vợ lại rất kỳ quái, luôn tắm rửa ở cơ quan. Chồng Thục thậm chí hoài nghi có phải vợ bị mắc bệnh gì nhưng không cho anh ta iết.

Người chồng chứng kiến vợ ngoại tình

Trong lòng không thể hết hoài nghi, một đêm nọ, chồng Thục cố tình đến nơi làm việc của vợ để tìm hiểu xem cô làm những gì vào buổi đêm ở cơ quan. Không nghĩ tới lại tận mắt chứng kiến màn ngoại tình của vợ.

Khi người chồng đến cơ quan vợ, phát hiện nơi vợ làm việc đã tắt đèn. Trong lòng anh ta nghĩ thầm chẳng lẽ vợ đã tan làm rồi? Chồng Thục định rời đi thì nghe thấy bên trong có tiếng động.

Anh ta nhìn thấy một người đàn ông bật đèn, sau đó là thấy vợ mình với mái tóc rối bù, quần áo lộn xộn. Ngay lập tức, chồng Thục có thể tưởng tượng giữa hai người bọn họ vừa xảy ra chuyện gì.

Thay vì vội vã vạch trần họ ngay lập tức, chồng Thục đã ở một mình bên ngoài trong một thời gian dài. Trong lòng anh ta nghĩ không ra, mình yêu vợ như vậy, sao cô ấy lại có thể ngoại tình?

Suy nghĩ rất lâu cũng không hiểu được nguyên nhân vợ sẽ ngoại tình, chồng Thục chờ vợ về nhà, cảm xúc của anh hoàn toàn bộc phát.

Thục vừa về đến nhà, chồng liền hung hăng tát cô một cái nói: "Cô còn có mặt mũi mà về nhà?” Bị chồng đánh, Thục cũng bối rối: “Anh bị điên à? Sao lại đánh em?”

Chồng Thục đáp: “Cô đã làm gì, trong lòng cô phải biết rõ hơn ai hết chứ? Tối nay tôi đã cố ý đến nơi làm việc của cô để điều tra”. Thục nghe xong, không hề kinh ngạc, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Cô nói: “Em đã muốn nói với anh từ lâu. Giờ anh biết rồi thì cũng tốt. Vậy em không cần giấu anh nữa”.

Thấy vợ bình tĩnh như vậy, chồng Thục có chút hoảng loạn, hỏi: “Cô không sợ tôi sẽ ly dị cô sau khi biết sự thật sao?” Thục đáp: “Ly hôn thì ly hôn di. Dù sao cuộc hôn nhân thế này, tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì”.

Chồng Thục bẽ bàng: “Chẳng phải cô nói là yêu tôi rất nhiều sao? Tình yêu của cô dành cho tôi chỉ là giả dối, đúng không? Thật sự là một người phụ nữ chỉ biết dối lừa tình cảm!”

Thục đáp: “Đúng, em yêu anh rất nhiều. Nhưng, tình yêu của em đã dần bị phai mờ bởi sự thờ ơ của anh! Tình yêu là con đường 2 chiều, nếu chỉ mình em hy sinh và anh chỉ biết tận hưởng, như vậy em sẽ rất mệt mỏi”

Hai người sau khi cãi nhau một trận, đem toàn bộ bất mãn trong lòng nói ra với đối phương. Cuối cùng chồng Thục vẫn quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo đến 8 năm, Thục cũng chấp nhận. Hai người đều cảm thấy hôn nhân không có tình cảm như vậy, cho dù là tha thứ, cũng sẽ không lâu dài.