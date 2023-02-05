Buồn chán vì bạn bè đều kết hôn, tôi tặc lưỡi trao thân cho anh đẹp trai, giàu có, nào ngờ tá hỏa sau màn tin nhắn giữa đêm khuya

Tôi đã ra trường và đi làm được 5 năm nay. Kể ra cũng hơi ngại nhưng tôi sở hữu ngoại hình cao ráo, ưa nhìn chứ không đến nỗi nào. Vậy mà từ nhỏ đến giờ, tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

Bằng chứng là tôi được bạn bè giới thiệu chẳng dưới 10 kèo rồi nhưng chẳng tìm được ai như ý. Tôi cũng đi xem mắt cùng bố mẹ mấy lần nhưng sau lần gặp gỡ, bên kia cũng chẳng nhắn tin, liên hệ gì với tôi. Buồn chán vì mấy cô bạn thân, anh chị em lần lượt lập gia đình trong khi mình vẫn đi lẻ về loi. Tôi tải ứng dụng và lên ứng dụng trò chuyện, kết bạn.

Với tuổi tôi ở quê, nhiều người đã có gia đình, con cái đề huề. Nhìn tôi thui thủi một mình, bố mẹ, người thân trong nhà cũng sốt ruột, giục giã. Tuy nhiên, chuyện tình yêu là do duyên số chứ tôi nghĩ cưỡng cầu cũng không được.

Trên ứng dụng ghép đôi này quả là có nhiều loại người. Nhưng theo tôi thấy, ở trên này có rất nhiều đàn ông làm quen với bạn gái với mưu đồ xấu. Tôi quen biết với một người đàn ông tên Nam. Chúng tôi trò chuyện được 2 ngày, anh ta đã rủ tôi đi nhà nghỉ. Nghe những lời tán tỉnh, gạ gẫm của người đàn ông đó, tôi sợ chết khiếp, vội vã chặn tin nhắn của anh ta.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng thử làm quen, trò chuyện với một vài người đàn ông nữa nhưng mục đích của anh ta cũng chẳng khác gì với người đàn ông tên Nam kia. Buồn chán, đang định xóa ứng dụng thì một chàng trai tên Tân kết bạn và muốn nói chuyện với tôi.

Tân chia sẻ rằng anh là công tử con nhà giàu nhưng lại sống tự lập từ nhỏ. Anh giờ đã mở một văn phòng luật và công việc của anh tiến triển rất thuận lợi. Càng trò chuyện với Tân, tôi càng thấy cuốn.

Mỗi sớm mai thức dậy, điều đầu tiên tôi mong đợi chính là tin nhắn của anh. Tôi không biết từ lúc nào, tôi lại hay để ý điện thoại và mong chờ tin nhắn từ anh như thế.

Trò chuyện với nhau được 2 tuần, anh mời tôi đi uống cà phê. Lần đầu tiên gặp, anh bước ra từ ô tô, anh đẹp trai hơn trong ảnh.

Chúng tôi trò chuyện vui vẻ như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Sau hôm đó, anh ngập ngừng nói lời yêu làm trái tim tôi run lên vì hạnh phúc.

Tân chia sẻ rằng anh đã có nhà, có xe rồi, chỉ thiếu mỗi cô dâu thôi. Vì vậy, anh và bố mẹ đều rất mong mỏi anh lập gia đình. Yêu nhau được 2 tháng, anh đưa tôi về nhà giới thiệu với bố mẹ.

Tôi tròn mắt và hỏi anh liệu có quá sớm không? Nhưng anh chỉ nói rằng vì anh yêu tôi thật lòng nên chẳng quan tâm đến chuyện sớm hay muộn.

Ảnh minh họa: Internet

Lần đầu về nhà anh ra mắt, tôi run và hồi hộp lắm. Bố mẹ anh đều đã về hưu. Khi nhìn thấy tôi, họ rất mừng, luôn miệng hỏi chuyện rồi giục giã tôi với anh sớm về chung một nhà. Sau lần về nhà anh ra mắt, tôi say trong hạnh phúc và quyết định sẽ trao thân cho anh. Khi tôi thú nhận mình chưa từng yêu ai và vẫn còn trong trắng, anh rất bất ngờ.

Tuy nhiên, đến nửa đêm, tôi đi vệ sinh thì tá hỏa khi thấy tin nhắn hiện lên trên nhóm chat mang tên: "Nhóm trao đổi kịch bản" của anh liên tục nổi. Tôi tò mò nên dùng vân tay của anh mở điện thoại. Không ngờ, việc Toàn đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ chỉ là một màn kịch.

Anh đã thuê 2 người làm bố mẹ của mình với giá 200 ngàn/người. Anh lập nhóm trên Facebook để trao đổi "nội dung vở kịch" cho tiện. Và 3 người họ đã diễn kịch quá đạt, đạt đến nỗi tôi tin sái cổ và đã trao thân cho anh ta.

Giữa đêm hôm đó, tôi vừa khóc, vừa tủi nhục rời khỏi nhà nghỉ. Tôi đã tin lầm, yêu lầm nên giờ đã bị lợi dụng. Thực ra, Toàn chẳng yêu thương gì mà chỉ coi tôi là một con mồi mà thôi. Sáng hôm sau, tôi thấy Toàn liên tục gọi điện và nhắn tin cho tôi nhưng tôi không trả lời. Tôi không biết trả lời sao đây vì đã trót yêu anh ta thật lòng.