Ngày nào vợ cũng cho ăn ngon, hỏi han thì cô ấy ấp úng, chết lặng khi phát hiện ra nguồn tiền vợ lấy

Tâm sự 26/12/2022 10:55

Toàn bộ chi tiêu trong gia đình đổ lên đầu tôi, nên nhiều lúc cũng muốn vợ đi làm để chồng bớt vất vả nhưng con tôi còn nhỏ ốm đau liên miên, chẳng thể gửi ai được, đành để vợ ở nhà.

Gần 2 năm nay, vợ tôi ở nhà chăm sóc con và không có làm gì. Toàn bộ chi tiêu trong gia đình đổ lên đầu tôi. Nhiều lúc cũng muốn vợ đi làm để chồng bớt vất vả nhưng con tôi còn nhỏ ốm đau liên miên, chẳng thể gửi ai được, đành để vợ ở nhà. Mỗi tháng tôi kiếm được hơn 20 triệu, sau khi trả tiền phòng và đưa cho vợ 4 triệu chi tiêu, khoản tiền còn lại tôi mua vàng cất giữ.

Chưa bao giờ tôi nói thật số tiền mình kiếm được cho vợ biết nên cô ấy hoàn toàn không biết tôi cất vàng trong phòng trọ. Tôi biết số tiền mình đưa cho vợ không nhiều nên hằng ngày cô ấy cho ăn đạm bạc tôi cũng chấp nhận. Bởi vì chỉ có tiết kiệm mới có thể mua nhà được, còn cứ ăn cho sướng miệng cả đời sẽ phải ở trọ.

Tối hôm trước, ngồi vào mâm cơm tôi thấy món mực luộc rất ngon, đó là món ưa thích của tôi. Sau bữa ăn, tôi tự nhiên ngồi ngẫm lại. Suốt thời gian ở nhà giãn cách, ngày nào vợ cũng làm món ngon cho chồng ăn. Với số tiền tôi đưa cho mỗi tháng thì chỉ có thể ăn cá, đậu phụ, rau luộc.

Ngày nào vợ cũng cho ăn ngon, hỏi han thì cô ấy ấp úng, chết lặng khi phát hiện ra nguồn tiền vợ lấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi liền hỏi vợ lấy tiền đâu mà mua đồ ngon? Cô ấy im lặng càng làm tôi tò mò hơn. Tôi rối rít hỏi có phải nhà ngoại cung cấp tiền không? Thấy vợ vẫn lắc đầu, tôi cáu lên hỏi có phải đi cặp bồ bịch lấy tiền không? Vợ rơm rớm nước mắt nói chặn trước: "Em sẽ nói thật nhưng anh đừng trách em được không?". Thấy vợ ngập ngừng, tôi càng khó chịu nên hứa đại.

Vợ kể khoảng 1 tháng trước, vợ tôi dọn tủ, thấy trong đó có một chiếc hộp vàng, cô ấy đã bán lấy tiền chi tiêu. Tôi hốt hoảng lao đến chiếc tủ để kiểm tra xem bị mất mấy chỉ vàng và tôi sốc khi phát hiện trong đó rỗng không, toàn bộ 3 cây vàng của tôi mất trắng. Vợ run sợ nói xin lỗi, cô ấy bảo mang hết số vàng đó đi trả nợ rồi.

Không hiểu vợ làm gì mà nợ nần nhiều thế? Cô ấy bảo số tiền tôi đưa mỗi tháng không đủ chi tiêu sinh hoạt. Tháng nào cũng thiếu, biết tôi thu nhập thấp nên không dám đòi đưa thêm. Vì vậy vợ tôi đã đi vay. Chưa hết sốc, cô ấy nói là vẫn còn nợ người ta 50 triệu nữa, đang bị đòi ráo riết, chưa biết lấy tiền đâu mà trả.

Tôi rất tức giận về cách chi tiêu hoang phí của vợ nhưng giờ vẫn phải giải quyết mọi việc trước đã. Theo mọi người tôi có nên đứng ra trả số tiền đó cho vợ hay để cô ấy tự lo đây?

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Sau kết hôn, dù rất mong ngóng có con bế bồng nhưng không hiểu sao chúng tôi mãi vẫn không có tin vui. Hơn 1 năm sau vợ chồng dắt nhau đi khám hiếm muộn. Hôm ấy không biết bác sĩ nói gì với em mà cô ấy còn rủ tôi lưu trữ tinh trùng nữa.

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