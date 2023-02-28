Ngày cưới, bố vợ cho hẳn căn nhà 3 tỷ, tôi nghi ngờ điều dễ dãi để rồi nhận ra âm mưu thâm hiểm ông bộc lộ phía sau

Thay vì làm 1 việc, tôi nhận việc về làm thêm 2, 3 chỗ nữa để có thêm thu nhập. Cũng từ chỗ làm thêm, tôi quen và yêu Trâm - cô trợ lý giám đốc thường xuyên trao đổi công việc với tôi. Khác với tôi, Trâm là người thành phố, con nhà có điều kiện, thoải mái về kinh tế. Tôi không hiểu sao Trâm lại để mắt tới mình và chủ động ngỏ ý với tôi trước. So với Trâm, tôi kém em rất nhiều. Đó là điều tôi tự ti, lo ngại khi đến với em.

Xuất thân từ gia đình thuần nông, nghèo khó, nhà lại đông anh em nên tôi chỉ muốn làm được thật nhiều tiền về phụ giúp bố mẹ. Chính vì thế, tốt nghiệp Đại học ra trường tôi chọn ở lại thành phố lập nghiệp thay vì về quê. Thế nhưng công việc văn phòng lương cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ ăn tiêu dè dặt.

Có lẽ hiểu được điều kiện kinh tế của tôi, mỗi lần đi chơi Trâm đều đưa tôi vào những quán vỉa hè, giá rẻ hoặc em trả tiền bữa ăn hôm đó. Trâm nói với tôi, gia đình em cũng có điều kiện rồi, em chỉ cần một người chân thành, cho em cảm giác bình yên khi ở bên. Còn lại vật chất tôi không phải lo.

Không giấu Trâm về hoàn cảnh gia đình mình, tôi tâm sự hết cho em nghe. Tôi không có tiền đưa Trâm đi nhà hàng đắt đỏ, du lịch, thậm chí mời em một ly trà sữa vài chục ngàn. Tính tôi tiết kiệm hoặc nói thẳng ra là kẹt sỉ cũng được. Tôi luôn nhớ lời mẹ dặn, đồng tiền kiếm ra đã khó, chi tiêu phải cân nhắc. Tôi không muốn sự hoang phí của mình để bố mẹ và các em phải khổ.

Chưa xác định cưới ở tuổi 27, vậy mà đùng cái Trâm có bầu đặt tôi vào thế bị động. Bố mẹ Trâm biết gia cảnh của tôi cũng không hài lòng, nhưng vì con gái đã lỡ có bầu đành chịu. Vậy là chúng tôi cưới nhanh đến mức tôi không ngờ mình lấy vợ khi chưa có gì trong tay. Cưới xong chúng tôi vẫn ở trọ, chỉ khác là đổi chỗ rộng hơn một chút, có vài đồ tiện nghi hơn.

Ngày cưới, bố mẹ tôi chạy vạy mua tặng con dâu chiếc kiềng 5 chỉ cho đỡ ngại với thông gia. Vậy mà, lúc trao dâu bố mẹ vợ tôi lên tuyên bố sẽ cho tôi căn nhà 5 tỷ liền kề với nhà ông bà đang ở. Bất ngờ trước món quà của bố mẹ vợ, tôi mừng nhưng cũng sửng sốt rồi xin phép từ chối không nhận khi ông nói nhỏ với tôi: "Đổi lại cậu phải ở rể. Nhà này tôi chỉ sang tên cho cái Trâm thôi. Cậu đừng giở trò!".

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Lời từ chối của tôi trước bao người khiến nhà vợ không hài lòng, họ cho rằng tôi bày đặt, làm trò, nghèo còn sĩ diện hão. Bố vợ hỏi tôi định để con cháu ông ở trọ trong căn phòng chật hẹp chất đủ thứ đồ ư? Tôi chỉ dạ rồi im lặng, Trâm thì cứ thúc tôi xin lỗi bố rồi nhận món quà ấy không phải suy nghĩ đắn đo gì nhưng tôi vẫn từ chối.

Tôi nghèo thật nhưng để đổi lại sống tốt hơn mà mất sự tự do, sĩ diện của một người đàn ông thì tôi không muốn. Tôi thà ở trọ còn hơn mang tiếng ăn nhở ở đậu, sống dựa vào nhà vợ như thế. Tôi sẽ cho vợ con tôi được ở nhà to đẹp bằng tiền tôi làm ra, chỉ cần mẹ con cô ấy cho tôi chút thời gian là được. Tôi cũng muốn chứng minh cho bố mẹ thấy, tôi không nghèo, bất tài mãi và cũng mong con gái ông được sống sung sướng.

Có lẽ sự từ chối đó của tôi khiến nhà vợ không hài lòng, ông bà giận tôi từ hôm cưới đến giờ, sang hỏi cũng chẳng nói gì. Vợ thì cứ khóc suốt vì bố mẹ và chồng căng thẳng. Nhưng đặt mình vào tôi, có anh em nào muốn cuộc sống "chạn vương", người thân coi thường, người ngoài chê cười, bản thân thì tự ti không dám ngẩng mặt nhìn ai không?