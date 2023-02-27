Rã rời vì vợ ‘đòi hỏi’ chuyện ấy liên tục, ngày nào cũng phải đáp ứng, tôi choáng váng vì lí do khó đỡ mà em đưa ra

Tâm sự 27/02/2023 20:45

Khi tôi giải thích, vợ mình không nghe khiến tôi cũng phải đau đầu. Hơn nữa, em còn trả lời cho lí do đầy nghiệt ngã này.

Vợ chồng tôi lấy nhau gần 7 năm và có hai đứa con. Con trai lên 5 tuổi còn con gái được 8 tháng. Trước đây, vợ tôi nấu ăn cho trường mầm non nhưng sau khi sinh con thứ hai, không ai chăm con phải nghỉ làm luôn.

Tôi phụ bán hàng cho cửa hàng vật liệu xây dựng của một người quen. Công việc của tôi khá vất vả, vì muốn kiếm thêm tiền lo cho vợ con nên tôi nhận thêm việc vận chuyển bốc vác hàng hoá. Làm quần quật cả ngày, về nhà tôi chỉ muốn lăn ra ngủ cho thẳng giấc.

Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi trước đây khá ổn, mỗi tuần giao ban hai đến ba lần, cả hai đều vui vẻ. Nhưng sau khi sinh con thứ hai, nhu cầu của vợ bỗng dưng tăng lên, ngày nào cũng muốn gần chồng.

Vợ đòi hỏi mỗi ngày khiến tôi kiệt sức. Lúc đầu, sợ vợ buồn, tôi gắng gượng chiều nhưng về sau không thể chịu nổi vì không còn sức để đi làm. Nếu tôi không đáp ứng, đêm đó vợ không ngủ được, kêu nhức đầu rồi khóc lóc.

Rã rời vì vợ ‘đòi hỏi’ chuyện ấy liên tục, ngày nào cũng phải đáp ứng, tôi choáng váng vì lí do khó đỡ mà em đưa ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi giải thích thì vợ bù lu bù loa kêu gào, không hiểu tâm lý vợ, chỉ ích kỉ nghĩ đến bản thân. Vợ lải nhãi cả đêm làm tôi mất ngủ, cả hai vợ chồng đều mệt mỏi.

Tôi bực mình, bỏ sang phòng khác ngủ, vợ lại vật vã kêu muốn tự tử chết quách cho xong để khỏi phải chịu đựng cảm giác tủi nhục vì chồng xa lánh. Khi tôi đi làm, vợ liên tục gọi điện, nhắn tin kiểm tra, thậm chí khơi gợi chuyện chăn gối.

Tôi bận không trả lời, cô ấy lại nghi ngờ tôi bồ bịch ở ngoài nên về nhà mới chán vợ. Tệ hại hơn, vợ còn lên Facebook than vãn, bóng gió về chuyện chồng yếu sinh lý rồi người quen vào bình luận hỏi thăm khiến tôi rất ngại. Tôi biết vợ mới sinh con xong nên nhạy cảm nhưng tôi không thể đáp ứng nổi nhu cầu.

Rã rời vì vợ ‘đòi hỏi’ chuyện ấy liên tục, ngày nào cũng phải đáp ứng, tôi choáng váng vì lí do khó đỡ mà em đưa ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì chuyện này mà cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt làm tôi rất sợ cảm giác về nhà. Bởi chỉ cần nhìn thấy tôi là vợ đòi hỏi mà không chiều lại bị khủng bố tinh thần.

Tôi thật sự chán nản, không biết vợ có bị bệnh gì mà trở nên như thế. Động viên vợ đi khám thì vợ giận dỗi, nói tôi “trù ẻo” cô ấy bị bệnh. Tôi bế tắc, chẳng biết làm sao. Sau giờ làm, tôi không muốn trở về nhà vì sợ phải đối mặt với vợ.

Tôi đang tính thuê người chăm con để vợ đi làm trở lại dù tốn tiền. Hy vọng khi đi ra ngoài nhiều, vợ sẽ giải toả được căng thẳng mà giảm bớt nhu cầu. Giờ cứ ở nhà chăm con cả ngày, đầu bù tóc rối lại tiều tuỵ do mất ngủ mỗi đêm nên trông vợ rất xơ xác. Vợ mà cứ mãi như thế thì tôi cũng chẳng được yên thân.

Suốt cả năm chồng không động chạm, nghi ngờ chồng ngoại tình, tôi kiên quyết bỏ đi nào ngờ anh đưa ra tờ giấy khiến tôi khóc ròng

Suốt cả năm chồng không động chạm, nghi ngờ chồng ngoại tình, tôi kiên quyết bỏ đi nào ngờ anh đưa ra tờ giấy khiến tôi khóc ròng

Tôi dần dần không còn kiên nhẫn nổi với sự thờ ơ, chểnh mảng của anh, ngay cả khi tôi mệt nhọc anh cũng không quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường