Rã rời vì vợ ‘đòi hỏi’ chuyện ấy liên tục, ngày nào cũng phải đáp ứng, tôi choáng váng vì lí do khó đỡ mà em đưa ra

Tôi phụ bán hàng cho cửa hàng vật liệu xây dựng của một người quen. Công việc của tôi khá vất vả, vì muốn kiếm thêm tiền lo cho vợ con nên tôi nhận thêm việc vận chuyển bốc vác hàng hoá. Làm quần quật cả ngày, về nhà tôi chỉ muốn lăn ra ngủ cho thẳng giấc.

Vợ chồng tôi lấy nhau gần 7 năm và có hai đứa con. Con trai lên 5 tuổi còn con gái được 8 tháng. Trước đây, vợ tôi nấu ăn cho trường mầm non nhưng sau khi sinh con thứ hai, không ai chăm con phải nghỉ làm luôn.

Vợ đòi hỏi mỗi ngày khiến tôi kiệt sức. Lúc đầu, sợ vợ buồn, tôi gắng gượng chiều nhưng về sau không thể chịu nổi vì không còn sức để đi làm. Nếu tôi không đáp ứng, đêm đó vợ không ngủ được, kêu nhức đầu rồi khóc lóc.

Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi trước đây khá ổn, mỗi tuần giao ban hai đến ba lần, cả hai đều vui vẻ. Nhưng sau khi sinh con thứ hai, nhu cầu của vợ bỗng dưng tăng lên, ngày nào cũng muốn gần chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi giải thích thì vợ bù lu bù loa kêu gào, không hiểu tâm lý vợ, chỉ ích kỉ nghĩ đến bản thân. Vợ lải nhãi cả đêm làm tôi mất ngủ, cả hai vợ chồng đều mệt mỏi.

Tôi bực mình, bỏ sang phòng khác ngủ, vợ lại vật vã kêu muốn tự tử chết quách cho xong để khỏi phải chịu đựng cảm giác tủi nhục vì chồng xa lánh. Khi tôi đi làm, vợ liên tục gọi điện, nhắn tin kiểm tra, thậm chí khơi gợi chuyện chăn gối.

Tôi bận không trả lời, cô ấy lại nghi ngờ tôi bồ bịch ở ngoài nên về nhà mới chán vợ. Tệ hại hơn, vợ còn lên Facebook than vãn, bóng gió về chuyện chồng yếu sinh lý rồi người quen vào bình luận hỏi thăm khiến tôi rất ngại. Tôi biết vợ mới sinh con xong nên nhạy cảm nhưng tôi không thể đáp ứng nổi nhu cầu.

Ảnh minh họa: Internet

Vì chuyện này mà cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt làm tôi rất sợ cảm giác về nhà. Bởi chỉ cần nhìn thấy tôi là vợ đòi hỏi mà không chiều lại bị khủng bố tinh thần.

Tôi thật sự chán nản, không biết vợ có bị bệnh gì mà trở nên như thế. Động viên vợ đi khám thì vợ giận dỗi, nói tôi “trù ẻo” cô ấy bị bệnh. Tôi bế tắc, chẳng biết làm sao. Sau giờ làm, tôi không muốn trở về nhà vì sợ phải đối mặt với vợ.

Tôi đang tính thuê người chăm con để vợ đi làm trở lại dù tốn tiền. Hy vọng khi đi ra ngoài nhiều, vợ sẽ giải toả được căng thẳng mà giảm bớt nhu cầu. Giờ cứ ở nhà chăm con cả ngày, đầu bù tóc rối lại tiều tuỵ do mất ngủ mỗi đêm nên trông vợ rất xơ xác. Vợ mà cứ mãi như thế thì tôi cũng chẳng được yên thân.