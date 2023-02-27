Bụng chửa vượt mặt mà vẫn bị chồng ‘đòi gần gũi’, tôi ‘mất hồn’ khi nghe câu nói đầy bất ngờ này

Tâm sự 27/02/2023 19:25

Ngày qua ngày, thai trong bụng tôi mỗi ngày một lớn. Có vẻ như tôi sẽ không đáp ứng anh được lâu dài như anh đang mong muốn rồi, ấy thế nhưng...

Trước khi tôi mang thai, đời sống tình dục của hai vợ chồng diễn ra rất thường xuyên. Nhưng từ lúc biết mình đang mang thêm một sinh linh bé bỏng, tôi cứ cảm thấy không được khỏe, nôn nao mệt mỏi, vật vờ suốt cả ngày.

Tôi sụt cân trong 3 tháng đầu thai kỳ, ốm yếu dặt dẹo và hoàn toàn không có ham muốn đối với chồng nữa. Lúc đó anh ấy cũng khá là kiên nhẫn, không chạm vào vợ, lo nhiều hơn cho sức khỏe của tôi.

Qua thời gian ốm nghén, tôi bắt đầu tăng cân, ăn ngon miệng và lại sức. Khi đó chúng tôi bắt đầu gần gũi, dù tôi luôn cảm thấy lo lắng cho em bé đang mang trong mình.

Chồng tôi thì trái lại, dường như vợ càng đi đến những tháng cuối thai kỳ anh ấy càng trở nên hứng thú. Anh ấy luôn nói thích những nét mới mẻ trên cơ thể tôi, khi cái gì cũng to ra và thật êm ái, ấm áp. Anh ấy nói tôi hãy sinh thêm thật nhiều con nếu mỗi lần mang bầu tôi đều trở nên hấp dẫn như vậy.

Bụng chửa vượt mặt mà vẫn bị chồng ‘đòi gần gũi’, tôi ‘mất hồn’ khi nghe câu nói đầy bất ngờ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có một ông chồng mê vợ trong giai đoạn bầu bì thế này có lẽ là hạnh phúc. Bản thân tôi thấy mình xấu như thị nở, nhiều người phụ nữ có chồng đi ngoại tình khi họ mang thai và trở nên xấu xí, vậy mà chồng tôi lại nói tôi đẹp và luôn muốn vợ chồng gần gũi nhau.

Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy mình không theo kịp hứng thú của chồng. Tôi mệt mỏi, nặng nề, thấy mình xấu và quan trọng hơn cả là lo cho con trong bụng khi mỗi lúc con một lớn dần, việc quan hệ thường xuyên nhỡ ảnh hưởng đến con thì sao.

Bụng chửa vượt mặt mà vẫn bị chồng ‘đòi gần gũi’, tôi ‘mất hồn’ khi nghe câu nói đầy bất ngờ này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gần đây tôi hay né tránh chồng, cứ viện cớ làm việc thật muộn để không phải vào màn "chào hỏi trên giường" cùng anh ấy. Làm việc bên máy tính muộn khiến cơ thể nặng nề của tôi khá mỏi mệt, nhưng vào giường nghỉ sớm thì lại bị chồng "quấy", tôi thấy mình chẳng còn cách nào nên vẫn cứ phải chịu đựng.

Nếu tôi nói quan hệ vợ chồng có thể ảnh hưởng đến con thì anh ấy không nghe, anh bảo tôi chẳng hiểu biết gì, có bầu không ảnh hưởng gì đến đời sống tình dục cả. Tôi phải làm sao để kìm hãm lại ham muốn của chồng?

 

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