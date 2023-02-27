Vợ ‘còn nguyên’ đêm tân hôn, nhưng chồng bất ngờ lôi ra mắng nhiếc mặc kệ chỏng chơ trên giường, câu trả lời khiến cô nhục nhã, ê chề

Tâm sự 27/02/2023 17:18

Nghi thậm chí còn chưa hiểu chuyện vì sao vừa nhìn thấy điều ấy anh lại có phản ứng quá gay gắt, bỏ mặc cô nằm chỏng chơ.

Hậu chững chạc và điềm đạm, cách cư xử rất thoáng đúng chuẩn đàn ông Nghi thích nên khi Hậu tỏ tình với Nghi, Nghi đã gật đầu đồng ý luôn. Tình yêu của Nghi với Hậu vô cùng lãng mạn. Cuối tuần nào bận việc không đưa Nghi đi chơi được, Hậu cũng đều gửi tặng Nghi một bó hồng đỏ thắm. Tối nào rảnh rỗi, Hậu cũng đến đưa Nghi đi dạo phố, ăn những món ăn Nghi thích, mua món đồ Nghi yêu. Cả hai cứ như thế được chừng hơn một năm thì quyết định tiến tới hôn nhân.

Vẫn còn trẻ nên trong đám cưới, Nghi cùng đám bạn thân vẫn còn nhắng nhít lắm. Ai cũng tranh nhau chụp ảnh cùng cô dâu xinh xắn, cả nam cả nữ. Mấy cậu bạn còn tranh thủ ôm Nghi lần cuối vì sau này Nghi đã là vợ người ta rồi. Cả hội chơi thân với nhau từ nhỏ nên những hành động này với Nghi là rất bình thường. Nghi chỉ không ngờ, trong mắt Nghi nó là bình thường nhưng trong mắt Hậu thì không hề như thế.

Vợ ‘còn nguyên’ đêm tân hôn, nhưng chồng bất ngờ lôi ra mắng nhiếc mặc kệ chỏng chơ trên giường, câu trả lời khiến cô nhục nhã, ê chề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau những câu nói ngọt ngào, những cử chỉ nhẹ nhàng đầy yêu thương, Nghi và Hậu đã có với nhau những giây phút nồng nàn, say đắm. Nhìn vết m.áu đỏ tươi vương trên ga giường, Nghi ngượng ngùng lép đầu vào ngực Hậu. Hậu không ôm Nghi như Nghi nghĩ mà đẩy Nghi ra, nhìn Nghi đầy nghiêm trọng:

- Thấy anh thế nào, có mạnh mẽ hơn mấy thằng bạn thân của em không?

Thật lòng Hậu vừa dứt lời, Nghi chỉ muốn cho Hậu một cái tát để hả giận. Yêu nhau từng ấy thời gian lẽ nào Hậu còn không hiểu Nghi. Nghi có cách sống hiện đại nhưng không phải là người con gái dễ dãi. Hơn nữa, Hậu nghĩ những thứ Hậu vừa chứng kiến – sự trong trắng của Nghi là giả ư. Nghi chợt cảm thấy nhân cách bị tổn thương, nước mắt cứ thế lăn dài. Nghi khóc, Hậu không những không an ủi còn mắng nhiếc Nghi:

- Đồ nước mắt cá sấu, cô định mang thứ nước mắt rẻ tiền ấy ra để đ.ánh đòn tâm lý tôi ư?

Mắng nhiếc một hồi Hậu bỏ Nghi nằm chỏng chơ trong nhục nhã. Đêm tân hôn vừa kết thúc, Nghi đã biết mình sẽ không được sống yên từ hôm nay.

Đúng như Nghi nghĩ, những tháng ngày sau đó của Nghi vô cùng mệt mỏi. Nghi dường như ngạt thở trước sự quản lí chặt chẽ của Hậu. Không biết Hậu có theo dõi Nghi hay không chứ ngày nào về nhà, Nghi cũng phải ngồi im khoảng 1 tiếng để nghe Hậu đọc bản ghi chú những việc Nghi làm từ lúc bước chân ra khỏi nhà cho đến lúc về. Rồi sau đó là màn chất vấn, tra hỏi. Đại loại như:

Vợ ‘còn nguyên’ đêm tân hôn, nhưng chồng bất ngờ lôi ra mắng nhiếc mặc kệ chỏng chơ trên giường, câu trả lời khiến cô nhục nhã, ê chề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 - 20 phút buổi chiều, em ra ngoài với nét mặt khó chịu, khi ấy em đi đâu?

Hay:

- Tại sao hôm nay em về nhà muộn đến cả tiếng. Giải thích cho hợp lý vào.

 

Hậu coi Nghi như một đ.ứa t.rẻ mà Hậu là người bảo hộ. Nghi đi đâu, làm gì, ăn gì cũng phải báo cáo để Hậu biết. Vào một sáng nọ tỉnh dậy, Nghi tá hỏa khi danh bạ điện thoại của mình toàn bộ những số điện thoại dính dáng đến tên đàn ông đều bị xóa sạch. Nghi nhìn Hậu bằng ánh mắt giận giữ thì Hậu bình thản:

- Anh chỉ muốn giữ hạnh phúc cho mình. Phòng trước vẫn hơn giữ sau đúng không?

Có rất nhiều số điện thoại quan trọng với Nghi, vậy mà Hậu. Nghi uất nghẹn không nói thêm được bất cứ lời nào. Bởi Nghi biết bây giờ mà nói ra, Hậu sẽ ngay lập tức vu cho Nghi cái tội che giấu, bao biện.

Ai cũng trách Nghi khi yêu sao không tìm hiểu trước để bay giờ về khổ sở thế này. Nhưng khổ nỗi, khi yêu, Hậu đâu có bộc lộ cái thói ghen tuông vô lý này ra đâu cơ chứ. Bây giờ trong nhà này Hậu chính là lý lẽ, mọi lời Nghi nói Hậu đều vô hiệu lực nó. Nghi cảm giác mình như một con rối phải sống theo sự sắp đặt của Hậu. Nếu trái ý sẽ bị trách mắng ngay. Nhưng ngoài chuyện ghen tuông này ra thì Hậu chẳng còn bất kì thói hư tật xấu nào khác. Không lẽ Nghi ly hôn chỉ vì chồng ghen tuông vô lý thôi thì liệu người ta có chấp nhận không? Mà không ly hôn thì sống như thế này, Nghi sợ Nghi sẽ phát điên lên mất.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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