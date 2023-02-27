Biết thư ký bóng gió, tự nguyện 'tặng' chồng một đêm nóng bỏng, vợ thản nhiên gửi đến cho cô ta một món quà rồi tuyên bố điều sốc óc

Tâm sự 27/02/2023 16:53

Nghe tiếng gõ cửa, cô ta cũng hí hửng ngay lập tức mở cửa, toàn thân ăn diện món đồ mềm mại, quyến rũ...

Hạnh vốn là 1 cô gái chân dài, từ thời còn học ở trường đại học cô đã được bao người theo đuổi. Vì ý thức được mình xinh đẹp nên Hạnh cho mình cái quyền được người ta chiều chuộng cung phụng. Cô chỉ yêu và cặp với đại gia, được đưa đón bằng xe đẹp xe sang mà thôi. Còn cái kiểu yêu “Một túp lều tranh hai trái tim vàng” không bao giờ có trong từ điển của Hạnh.

Thỉnh thoảng cô về quê người ta lại thấy có ô tô đưa rước. Mặc kệ ai nói gì, cô vẫn muốn mình được sống hưởng thụ như vậy. Với thân hình 3 vòng chuẩn đầy quyến rũ trời cho của mình. Cô nhanh chóng xin được vào làm thư ký của 1 công ty lớn.

Từ ngày Hạnh đến ai cũng trầm trồ rồi chỉ trỏ. Đồng nghiệp nam thì khen cô xinh muốn tiếp cận còn đồng nghiệp nữ thì ghen tỵ với vẻ đẹp của cô. Phải thú thực 1 điều, bộ phận nhân sự đã tuyển cho giám đốc 1 cô thư ký ngoài cả sự mong đợi.

Ngày anh đi nước ngoài về anh cũng ngạc nhiên khi phòng làm việc của mình xuất hiện 1 cô gái trẻ và có thân hình quyến rũ như thế. Nhưng với anh gái đẹp chỉ để ngắm vì anh đã có gia đình rồi. Anh có 1 cô vợ cao chưa đến mét 6 nhưng cô lại rất đáng yêu, xinh đẹp và luôn khiến anh phải hạnh phúc khi nghĩ về.

Biết thư ký bóng gió, tự nguyện 'tặng' chồng một đêm nóng bỏng, vợ thản nhiên gửi đến cho cô ta một món quà rồi tuyên bố điều sốc óc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thật khó tin nếu nói anh làm giám đốc 7 năm và chưa từng qua đêm với cô nào ở ngoài, nhưng đó là sự thật. Vợ anh cũng rất thoáng, cô bảo: “Nếu anh có lỡ tòm tem bên ngoài thì hãy tự biết bảo vệ sức khỏe “. Cô càng như vậy anh lại càng yêu cô hơn.

Từ ngày đến làm việc Hạnh lại thấy rung động trước sự lịch thiệp, đẹp trai và cách làm việc quyết đoán của anh giám đốc. Lâu rồi cô mới chủ động thích 1 người đàn ông như vậy. Và trong suy nghĩ của cô, cô chưa từng biết thất bại trong trường tình là gì. Cô chủ động à ơi, lả lơi để muốn lấy được lòng anh. Những hôm đi thăm dự án với giám đốc cô đều ăn mặc thật đẹp, trang điểm thật xinh để gây ấn tượng. Người như Hạnh không thiếu cách để lấy lòng đàn ông.

Anh hiểu tình ý của cô nên anh đã bóng gió rằng cô nên có điểm dừng. Càng vậy Hạnh lại càng háu thắng hơn, cô suốt ngày kè kè bên anh làm nhân viên trong công ty ai cũng thấy ghét. Anh đã hết mực từ chối thậm chí còn nói: “Nếu như em còn như vậy anh sợ mình sẽ không hợp tác lâu dài được. Anh có gia đình rồi, em thì còn rất trẻ, đừng dại dột như vậy”.

Hôm đó Hạnh lấy cớ sinh nhật mời anh đến dự và nơi tổ chức sinh nhật là tại 1 khách sạn (Dưới là nơi ăn uống, trên là nơi ngủ nghỉ”. Anh nói vợ: “Cô thư ký mời anh đi dự sinh nhật nhưng anh không muốn đến từ chối thế nào nhỉ?”. Nói vậy là chị đã nghi rồi, vợ anh hào hứng: “Để đó em bảo người gửi quà đến cho, cho em địa chỉ đi chồng”. Anh cười nhìn chị rồi nói: “Như vậy có ổn không em?”. “Có gì mà không ổn, vụ này cứ để em lo. Chắc lại thêm 1 cô muốn gạ gẫm chồng em đây mà”. Anh không nói gì chỉ nhìn chị cười, vì anh tin tưởng chị và họ cũng quá hiểu nhau rồi.

Biết thư ký bóng gió, tự nguyện 'tặng' chồng một đêm nóng bỏng, vợ thản nhiên gửi đến cho cô ta một món quà rồi tuyên bố điều sốc óc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó chị lấy số của cô ta, tối đến khi chồng đang đi tắm. Chị lấy máy anh nhắn: “Cho anh địa điểm cụ thế nhé, anh sẽ đến”. Hạnh hí hửng nhắn lại lần này Hạnh làm liều nhắn luôn số phòng vì nghĩ là anh đã đồng ý tình cảm của cô. Chị nhếch mép cười khi thấy cô ta nhắn tin số phòng khách sạn chứ không phải là nhà hàng ăn uống như chồng chị nghĩ, chỉ bảo chồng:

- Em ra ngoài tý, anh tắt máy đi không cô thư ký lại làm phiền. Em bảo người gửi hoa đến rồi đấy. Anh cũng không cần nhắn tin gì đâu nhé. Tối nay anh đưa con qua bà chơi nhé, em đi chút em về.

- Em đi đâu thì cũng về sớm nhé, hay để anh đưa em đi.

- Dạ thôi, em với Dung đi chọn váy ấy mà, em về liền à.

 

Chị lấy ô tô phóng đi, đi qua cửa hàng hoa chị chọn đại lấy 1 bó. Lên đến cửa phòng chị dơ tay gõ nhẹ. Hạnh hí hửng chạy ra, ngó qua khe nhỏ cô thấy 1 bó hoa rực rỡ cô nghĩ là giám đốc nên không ngần ngại mở cửa.

Để rồi c.hết đứng khi thấy người đó là vợ giám đốc chứ không phải là anh ta. Hạnh định đóng sầm cửa lại thì chị đã nhanh chân bước vào phòng. Trên người cô ta mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh, áo ngực không mặc, chỉ thấy lấp ló chiếc quần lót. Cô ta luống cuống mặc đồ vào:

– Sao chị lại vào đây, chị nhầm phòng tôi với ai à?

- Cô không cần mặc đâu, cảnh này tôi nhìn quen rồi. Tôi đến đây vì chồng tôi nhờ tôi chọn quà cho cô. Tôi định ship hoa đến nhưng nghĩ lại nếu làm vậy thì không được chu đáo với thư ký của chồng nên đích thân đến đây.

- Anh Hùng bảo chị đến sao?

 

- Thế chẳng lẽ tôi tự biết địa chỉ và số phòng ư?

- Chị về đi tôi không cần hoa của các người.

- Cô cũng chẳng còn cơ hội nhận hoa hay nhận bất cứ thứ gì từ chồng tôi nữa đâu. Đồ đàn bà trơ trẽn, cởi đồ trao thân như cô tôi gặp nhiều rồi. Nhưng xin lỗi chồng tôi không phải loại đàn ông gặp ai cũng lên giường được đâu. Ngày mai cô khỏi đến cơ quan làm việc nữa, thế nhé. Đêm nay chồng tôi không đến đâu, nếu cô thấy tiếc tiền khách sạn thì cứ gọi ai đến mà ngủ cùng đi nhé.

- Chị dám…

- Tôi làm sao nào?

Nói rồi chị trợn mắt lên nhìn cô thư ký còn Hạnh uất nghẹn không nói nổi câu gì. Nhục nhã ê chề, Hạnh tức tối ngồi ôm gối khóc. Ra khỏi khách sạn chị nhếch mép cười, chị lái xe que nhà bố mẹ chồng đón chồng và con. Nhìn thấy chị anh đã mỉm cười chào đón, chị chỉ cần vậy thôi. Chị thì thầm với anh: “Anh chỉ việc yêu em còn các cô gái ngoài kia cứ để em lo. Từ mai anh tuyển thư ký nam đi nhé”.

Giật mình tỉnh dậy 2h sáng, tôi kinh hãi trông thấy một việc khiến vợ mất sức lao động, ướt vã hết mồ hôi còn mẹ ruột thì…

Giật mình tỉnh dậy 2h sáng, tôi kinh hãi trông thấy một việc khiến vợ mất sức lao động, ướt vã hết mồ hôi còn mẹ ruột thì…

Đúng lúc ấy đẩy cửa bước vào, tôi kinh hãi khi thấy vợ bên trong, cánh tay đang làm quần quật không thôi. Mắt tôi bắt đầu cay cay...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 30 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường