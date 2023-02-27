Trước khi ngỏ lời yêu, Hào tâm sự tất cả về mình. Anh nói đã từng kết hôn và ly hôn cách 7 năm về trước. Anh và vợ cũ có một đứa con gái, nhưng hiện tại nó đang ở với mẹ. Họ chia tay nhau vì bất đồng quan điểm, không thể giải hoà được. Sau khi chia tay, Hào khá suy sụp, không có tình cảm với ai cho đến khi gặp tôi.

Gặp nhau trong một buổi đi hội thảo, tôi đã bị Hào thu hút bởi sự tự tin, lịch thiệp, đàn ông của anh. Hào hơn tôi 11 tuổi nhưng anh khá phong độ, trẻ hơn so với tuổi. Sau lần gặp đó, tôi không hiểu vì sao anh có được số điện thoại của tôi rồi nhắn tin làm quen. Cứ thế chúng tôi tìm hiểu, hẹn hò rồi dần dần phải lòng nhau.

Chúng tôi ở bên nhau nửa năm thì Hào ngỏ lời cầu hôn, tôi đưa anh về gia đình ra mắt. Bố mẹ tôi phản đối kịch liệt, họ có duy nhất mình tôi là con gái, lại càng không muốn gả cho người đàn ông có quá khứ. Bị bố mẹ ngăn cấm, tôi đâm chán nản, stress cứ giam mình trong phòng đến tiều tuỵ. Xót con, bố mẹ đành chịu để tôi đến với Hào.

Thấy anh chân thành, thẳng thắn tôi khá yên tâm nhưng cũng đắn đo vì quá khứ của Hào. Trong khi đó, tôi lại chưa hề yêu ai, chưa có gia đình. Tôi không biết đến với Hào sẽ được gia đình chấp thuận hay không, tôi chỉ biết người đàn ông này khiến tôi yêu, yêu đến bất chấp.

Ảnh minh họa: Internet

Đám cưới của hai đứa tổ chức vừa phải, giản dị, không cầu kỳ, khoa trương. Điều bất ngờ trong ngày Hào tái hôn là sự xuất hiện của Tâm - vợ cũ của anh. Chị ấy đưa con đến dự một cách vui vẻ. Hào lo lắng trước vị khách không mời mà tới này, nhưng tôi khuyên anh cứ bình tĩnh, coi chị Tâm như một người bạn, anh đồng ý.

Tôi không có cơ hội tiếp xúc với vợ cũ của chồng, không hiểu chị ấy là người như thế nào. Nhưng cô ấy là mẹ của con anh nên tôi tôn trọng. Tiệc tàn, khách khứa cũng ra về gần hết, chị Tâm vẫn ở lại rồi lên tặng cho tôi chỉ vàng làm quà cưới. Chị nhìn tôi một lúc rồi nháy mắt thì thầm: "Cô giống tôi 7 năm về trước quá. Hạnh phúc nhé". Chị bỏ đi sau lời nói ẩn ý đó khiến tôi hoang mang vô cùng.

Ảnh minh họa: Internet

Đem chuyện chị Tâm tặng vàng nói cho chồng, anh khuyên tôi đừng nghĩ gì nhiều cứ để kệ vợ cũ. Sự tử tế, lời nói của chị khiến tôi cứ nghĩ mãi. Làm vợ Hào hơn 3 tháng, tôi mới tìm được câu trả lời cho sự ẩn ý của vợ cũ. Cưới rồi, tôi mới biết chồng không chân thành, yêu tôi như tôi nghĩ. Thay vào đó là sự tính toán, chi li và sở khanh của anh.

Chồng hay giục tôi về xin tài sản của bố mẹ, anh xúi tôi khuyên bố mẹ nên làm di chúc sớm kẻo sau này ông bà bệnh tật, các anh con nhà chú lại chiếm hết. Tôi không nghĩ Hào lại cơ hội, toan tính đến vậy. Anh nghĩ nhiều về tài sản của nhà vợ hơn là tôi, rồi những lần anh đi nhậu về, những vết son trên áo, những lời nói cọc cằn của anh khiến tôi chết lặng.

Hoá ra chị Tâm ngày xưa cũng giống tôi, không chịu được tính kẹt sỉ, khôn lỏi, trai gái của Hào mà rời đi. Vậy mà tôi cứ nghĩ anh thật thà, yêu tôi chứ không phải đến với tôi vì tiền của bố mẹ tôi. Bước chân vào hôn nhân tôi mới vỡ mộng, muốn rút lui nhưng khi tôi muốn bỏ cuộc thì lại biết mình có bầu. Tôi phải làm gì đây, chẳng lẽ lựa chọn ra đi khi con còn chưa chào đời ư?