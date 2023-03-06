Ngày ba mẹ cãi nhau ồn ào khắp nhà cửa, con gái chạy ra nói một câu khiến cả hau 'câm nín'

Tâm sự 06/03/2023 18:18

Con biết ba ngoại tình đã rất lâu rồi. Ngay từ khi con còn học tiểu học, khi ba mẹ cãi nhau, đã luôn nghe hai người nhắc đến người thứ ba, người đàn bà khác, nhân tình của ba…

Con lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Những bữa cơm thường xuyên không có mặt ba, nếu có cũng chỉ là gượng gạo, khiêng cưỡng. Con chứng kiến ba mẹ cãi nhau thường xuyên. Mẹ đau khổ, ôm lấy ngực mà khóc. Ba vắng nhà biền biệt, có khi mấy tuần mới về nhà một lần. Lớn lên con mới biết ba sống chung với người đàn bà đó. 

Dù đau khổ nhưng mẹ vẫn không chọn phương án ly hôn. Như bao nhiêu người đàn bà khác, mẹ mong chị em con có 1 gia đình trọn vẹn. Mẹ sợ những lời dị nghị, đàm tiếu của người đời sẽ làm tổn thương các con của mình. Mẹ sợ tương lai của ảnh hưởng… Mẹ khổ cực, làm lụng nuôi con. Mẹ héo úa và tàn tạ. Nhiều đêm mất ngủ, mẹ cứ ngồi vật vờ trong bóng tối. Hình ảnh khổ sở của mẹ luôn khiến con khổ tâm. Mẹ tưởng rằng cam chịu thì con sẽ hạnh phúc. Nhưng không, con làm sao vui vẻ, bình yên được khi cha ngoại tình, còn mẹ khổ sở như vậy được?

Ngày ba mẹ cãi nhau ồn ào khắp nhà cửa, con gái chạy ra nói một câu khiến cả hau 'câm nín' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ba có người phụ nữ khác, ba thậm chí đã có con với người phụ nữ đó. Thật ra con đã nhiều lần cố tình đi ngang ngôi nhà của ba. Con nhìn thấy ba hạnh phúc với mái ấm của mình. Con nhìn thấy ba chơi với một đứa trẻ, thấy ba ngồi ăn cơm vui vẻ… Con trào nước mắt, nhận thấy sự hy sinh và cam chịu của mẹ thật vô nghĩa. Ba chưa bao giờ xem mẹ quan trọng, chưa bao giờ xem căn nhà này là gia đình. Con cũng là con ba, nhưng đau lòng thay, chưa bao giờ có được cái hạnh phúc giản dị như ba đã làm với đứa trẻ kia…

 

Bây giờ con đã lớn, đã hiểu hết những khổ sở tận cùng mà mẹ đã chịu đựng. Con muốn mẹ sống khác đi, bình yên và vui vẻ. Ba à, hãy ly hôn với mẹ đi. Chỉ cần một tờ giấy, một chữ ký là có thể giải thoát cho mẹ. Đừng ích kỷ, tham lam giữ bên mình hai người đàn bà như thế. Suy cho cùng, ba làm chồng trên giấy tờ chứ có bao giờ ba làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha?

Khi con hiểu rõ ngoại tình là gì, con đã không còn tôn trọng ba như trước. Con đã nói với mẹ, con không hề hạnh phúc trong vỏ bọc gia đình yên ấm mà mẹ cố gìn giữ cho con bao lâu nay. Mẹ càng cam chịu, càng nhẫn nhịn điều đó lại làm con khổ sở hơn. Con đã khuyên mẹ ly hôn và rời xa ba. Bởi vì ba không xứng đáng!

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9 năm làm vợ, câu mà em hay nghe chồng mình nói nhất chính là: “Anh bận quá”. Anh nói câu đó khi em nhờ anh đón con ở nhà trẻ khi mình có việc đột xuất không đón được.

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