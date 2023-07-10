Ngày đầu tiên kết hôn, tôi hân hoan chờ đợi đêm xuân, nào ngờ chồng chẳng cho lên giường, sáng hôm sau cảnh tượng trong phòng khiến anh sững sờ

Tâm sự 10/07/2023 04:47

Đã là vợ chồng, đối xử tử tế với nhau bao nhiêu cũng chẳng đủ. Nếu chỉ chăm chăm "đánh phủ đầu", dọa dẫm và cư xử khắt khe với chính người đầu gối tay ấp, chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ đạt tới được hạnh phúc.

Ngọc chia sẻ cô và Phước có thời gian yêu nhau hơn 1 năm trước khi tiến đến hôn nhân. "Lúc yêu nhau thấy anh ấy là người biết tiết kiệm chi tiêu, có ý thức vun vén cho tương lai nên tôi khá mừng. Bản thân tôi là mẫu phụ nữ độc lập, tự chủ kinh tế nên giữa chúng tôi không xảy ra va chạm về tiền bạc", Ngọc kể.

Thời điểm chuẩn bị làm đám cưới, Ngọc ngày càng nhận thức rõ Phước rất tính toán trong chuyện tiền nong. Anh hỏi thăm bằng được Ngọc có bao nhiêu tiền trong tài khoản, hàng tháng biếu bố mẹ bao nhiêu, còn liên tục "dặn dò" cô phải giữ tiền lo cho gia đình riêng, không được để bố mẹ "moi" hết.

Càng gần đám cưới Phước càng nhắc nhiều tới tiền bạc khiến Ngọc đâm phản cảm. "Em tự biết bản thân cần phải làm gì, bố mẹ sinh ra em, nuôi lớn em trưởng thành, có báo hiếu ông bà cũng là điều bình thường", cô bực bội trả lời chồng sắp cưới.

"Cách đám cưới 1 tháng, mẹ tôi bị ốm phải đi khám bệnh, tôi có rút 3 triệu biếu bà. Chồng sắp cưới tình cờ xem điện thoại phát hiện tin nhắn báo biến động số dư, tất nhiên tôi chẳng việc gì phải giấu giếm. Và rồi chúng tôi cãi nhau bởi anh ấy cho rằng mẹ ốm thì sao phải biếu cả 3 triệu, biếu vài trăm là được rồi", Ngọc kể.

Ngày đầu tiên kết hôn, tôi hân hoan chờ đợi đêm xuân, nào ngờ chồng chẳng cho lên giường, sáng hôm sau cảnh tượng trong phòng khiến anh sững sờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đám cưới sắp diễn ra, khó lòng vì một trận cãi vã mà hủy hôn, hơn nữa Ngọc nghĩ cặp đôi nào cũng sẽ có va chạm, xích mích tương tự. Mọi chuyện cứ thế cho đến ngày cưới, tiệc vừa tàn Phước đã bắt vợ tháo vàng ra kiểm kê để cất vào két sắt cho yên tâm. Toàn bộ tiền vàng cưới sẽ do hai vợ chồng cùng quản lý và Ngọc cho rằng như vậy khá thỏa đáng.

Ngặt nỗi khi kiểm tra hai người lại phát hiện bị thiếu mất 1 chỉ vàng. Vàng đeo trên người Ngọc, cô không nhớ rõ bị mất ở đâu, chắc hẳn chiếc nhẫn vàng lỏng tay, trong lúc vô tình cô làm rơi.

Tiền mất ai cũng tiếc, Ngọc giải thích với chồng như vậy và xin lỗi Phước. Ai ngờ anh tức tối quát to: "Làm sao có thể mất được, chỉ có cô biển thủ để lén mang về nhà đẻ chứ gì? Trước đây tôi đã không muốn nói, cô được về làm dâu nhà tôi là tốt phúc lắm rồi, vậy nên phải biết đường mà vun vén cho hạnh phúc riêng. Tôi ghét nhất kiểu phụ nữ đã đi lấy chồng, ăn ở tại nhà chồng nhưng chăm chăm nghĩ tới bố mẹ đẻ".

Người phụ nữ này chia sẻ: "Quả thực lúc ấy tôi mới rõ ràng suy nghĩ thật sự trong lòng chồng. Nhà tôi ở tỉnh lẻ, nhà chồng ở thành phố nhưng không giàu có gì. Khi trước đi làm tôi luôn trích một phần lương gửi về cho bố mẹ vì ông bà không có thu nhập ổn định lại già yếu rồi. 

Phần lương khác để chi tiêu, phần dành tiết kiệm, tôi cân đối rất rõ ràng và có kế hoạch. Song có lẽ như vậy vẫn chưa làm hài lòng anh ấy...".

Quá đáng hơn cả sau khi trút giận xong Phước còn bắt vợ phải ngủ đứng suốt đêm tân hôn, không được phép lên giường. 

Ngày đầu tiên kết hôn, tôi hân hoan chờ đợi đêm xuân, nào ngờ chồng chẳng cho lên giường, sáng hôm sau cảnh tượng trong phòng khiến anh sững sờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Tôi sẽ không đòi lại chỉ vàng kia nhưng sự việc ngày hôm nay cô phải nhớ cho thật kỹ. Đừng trách tôi quá đáng, không răn đe ngay từ đầu thì làm sao cô biết sợ mà thay đổi", Phước tuyên bố như vậy.

Hẳn Phước bị ám ảnh chuyện vợ mang tiền cho bố mẹ, do đó anh mới ngay lập tức liên tưởng 1 chỉ vàng bị mất thành Ngọc "biển thủ" biếu nhà đẻ.

Cả ngày mệt mỏi với tiệc cưới, lại thêm men rượu trong người, Phước nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh cứ nghĩ sẽ nhận được lời xin lỗi, hứa hẹn thay đổi của vợ, ai ngờ cảnh tượng trong phòng khiến anh sững sờ. Ngọc biến mất cùng đồ đạc của cô, chỉ còn đơn ly hôn cô đã ký sẵn để lại.

"Cuộc hôn nhân với người chồng luôn sợ hãi vợ mang tiền về nhà đẻ, thiết nghĩ thật khó mà hạnh phúc. Vì tiền bạc mà chồng cư xử cay nghiệt với chính vợ mình, thật sự khiến tôi lạnh lòng. Thôi thì nhân lúc mọi thứ vừa mới bắt đầu, kết thúc sớm khỏi đau khổ dai dẳng về sau", Ngọc tâm sự.

Cô bảo sau đó Phước có đến xin lỗi nhưng cô không đồng ý. Lời xin lỗi của anh chỉ là giải pháp tình thế, suy nghĩ thật sự trong lòng anh thì chẳng bao giờ có thể thay đổi được. Phụ nữ lúc cần thiết phải thật dứt khoát và cứng rắn, nếu đã là bản chất của Phước thì khi cô quay về, chẳng bao lâu sau những chuyện tương tự sẽ lặp lại mà thôi.

Đêm muộn thấy cô bạn thân diện váy 2 dây khoe thân hình quyến rũ, lén la lén lút vào phòng chồng mình, tôi lén đi theo để rồi như muốn ù tai khi nghe lời anh nói

Đêm muộn thấy cô bạn thân diện váy 2 dây khoe thân hình quyến rũ, lén la lén lút vào phòng chồng mình, tôi lén đi theo để rồi như muốn ù tai khi nghe lời anh nói

Trong lòng thật ra không nghĩ ngợi gì, tôi chỉ muốn quan tâm xem đêm khuya Nhi có việc gì cần giúp đỡ hay không mà thôi. Để rồi tôi đã chứng kiến được một tình huống không tưởng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva Tâm sự gia đình tâm sự góc hôn nhân góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 5 phút trước
Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 1 giờ 5 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 2 giờ 35 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ