Nàng hãy chú ý nếu đàn ông 'đụng chạm' cơ thể theo những cách này thì 99% chàng đã 'mê điếu đổ' bạn rồi đấy!

Với một mối quan hệ giữa nam và nữ, một khi đã sản sinh những hành động này chứng tỏ mối quan hệ giữa hai bạn đã không còn tầm thường là bạn bè nữa mà chắc chắn một trong hai người phải có tình cảm với đối phương.
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Động vào chuyện cũ trong lòng đối phương
Mỗi một người đều sẽ không muốn nhớ lại một vài ký ức xưa cũ, vì vậy họ cũng sẽ không dễ dàng gì đề cập nó với người khác. Thế nhưng, khi bạn ở trong một mối quan hệ mà cả hai có thể nói hết cho nhau nghe bí mật của mình, một mặt nói rõ rằng hai người rất tin tưởng nhau, mặc khác còn cho thấy được quan hệ của cả hai bạn chắc chắn đã có sự thay đổi.
Chính vì sự tin tưởng dần dần sẽ phát sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm vào đối phương. Đặc biệt là đối với phụ nữ, khi cô ấy chủ động nói với một người đàn ông bên cạnh hết những chuyện cũ trong lòng mình thì nói rõ rằng cô ấy đã động lòng trước đối phương. Nếu như cả hai đang trong quan hệ bạn bè thì đây chắc chắn là dấu hiệu cho thấy tình bạn của hai người có thể bước thêm một bước nữa.
Nhiều lần tiếp xúc cơ thể
Nếu như hai người chỉ đơn thuần là bạn thân khác giới đương nhiên sẽ không dễ có những tiếp xúc cơ thể thân mật. Dù sao thì bạn bè khác giới cũng sẽ phải giữ được mức độ thân thiết nhất định, không thể không như cùng giới. Bởi vậy, khi ở trong một mối quan hệ nam nữ mà hai bạn thường xuyên có những tiếp xúc cơ thể thân mật khá nhiều lần thì chắc chắn cả hai không còn đơn thuần là bạn bè nữa.
Ví dụ như những cái ôm hoặc đụng vào bả vai đối phương, cánh tay, cổ,... sẽ nói rõ cho bạn biết rằng đối phương có tình cảm với bạn hay không thông qua phản ứng của họ. Hoặc giả khi bạn có thể thoải mái gần gũi, thân mật với người bạn khác giới đôi khi không phải vì cảm giác quá thân thiết mà chính là trong lòng bạn vị trí của người đó có khi đã thay đổi. Điều này cũng cho thấy rằng mối quan hệ của cả hai đã biến chất.
Biệt danh thân mật
Giữa tình bạn khác giới có biệt danh dành cho đối phương là một chuyện khá bình thường. Tuy nhiên, khi biệt danh đó chỉ được phép một trong hai người biết hay hiểu rõ nguyên nhân và cũng chỉ để hai người gọi nhau thì quan hệ giữa cả hai đã không còn đơn thuần nữa.
Việc hai người khác giới thân thiết đến mức có bí mật với nhau sẽ hình thành cảm giác tin tưởng và tình cảm ngày càng lớn dành cho nhau dễ biến thành tình cảm. Đây cũng chính là lý do dẫn đến việc mọi người đều không tin tưởng có tình bạn đơn thuần giữa hai người khác giới.