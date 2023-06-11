Sau cuộc yêu, 6 điều các cặp đôi TUYỆT ĐỐI PHẢI LÀM để tránh 'RƯỚC HỌA VÀO THÂN'!

Sau một đêm mặn nồng, có lẽ tất cả những gì bạn thực sự muốn làm chỉ là ôm với đối tác của mình. Nhưng có một số điều quan trọng bạn nên làm sau đó để bảo vệ sức khỏe cho cả hai.

Chỉ làm một vài điều cần thiết ngay sau “cuộc yêu”, cũng đủ để gắn kết 2 người và thúc đẩy ham muốn tình dục mạnh mẽ. Dưới đây là một vài thói quen được chuyên gia khuyến khích để đảm bảo sức khỏe tình dục của cả 2 người. Ảnh minh họa: Internet Rửa tay sạch sẽ: Ngay cả trước và sau khi quan hệ tình dục, hãy chắc chắn rằng tay của bạn đã được rửa sạch sẽ. Theo chuyên gia sức khỏe tình dục Caleb Backe, một chuyên gia về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe của Maple Holistic, không ai muốn bị chạm vào bằng bàn tay nhớp nháp hoặc cáu bẩn. Thói quen này cần được tạo lập để tránh bị lây nhiễm vi khuẩn và nhiễm trùng.

Súc miệng: Nếu bạn đã tham gia vào bất kỳ hành động bằng miệng nào, chuyên gia tình dục học Jules Purnell khuyên bạn nên vệ sinh khoang miệng sạch sẽ. Một số nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, sử dụng nước súc miệng sau khi quan hệ tình dục bằng miệng có thể giúp ức chế sự lây lan của các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn như lậu hoặc chlamydia. Các chuyên gia cũng lưu ý rằng, bạn thực sự không nên đánh răng trước khi quan hệ bằng miệng. Vết xước nhỏ ở miệng có thể khiến bạn dễ bị mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục hơn. Vệ sinh bộ phận sinh dục: Ngoài bàn tay, hãy chắc chắn rằng bạn đã vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục trước khi làm “chuyện ấy”. Đối với đàn ông, chuyên gia nói rằng cần đặc biệt vệ sinh khu vực bên dưới bao quy đầu, sau đó, kéo lại bao quy đầu và rửa sạch da bên trong, bên ngoài bằng nước ấm và dung dịch vệ sinh. Đối với phụ nữ, bác sĩ sản khoa cho biết cần làm ướt vùng âm đạo bên ngoài và rửa sạch với dung dịch vệ sinh và nước ấm để ngăn vi khuẩn lây lan.

Ảnh minh họa: Internet Đi tiểu sau khi quan hệ tình dục: Thói quen này đã được công nhận là một trong những cách hiệu quả nhất để tránh nhiễm trùng tiết niệu. Tuy nhiên, Tiến sĩ Blatt nói rằng bạn không cần phải ép buộc mình đi tiểu ngay sau khi “chuyện ấy” vừa kết thúc. Thay 1 bộ đồ lót mới sau khi quan hệ: Các cặp đôi chắc hẳn sẽ không muốn mặc lại bất cứ thứ gì có chứa vi khuẩn hoặc các chất lỏng liên quan đến “chuyện ấy” vì thực sự nó có thể gây ra nhiễm trùng, chuyên gia về chăm sóc sức khỏe tình dục Caleb Backe nói. Làm sạch sản phẩm hỗ trợ: Nếu bạn đã sử dụng chất bôi trơn hoặc đồ chơi tình dục, hãy làm sạch những thứ đó để ngăn chặn bất kỳ vi trùng lây lan. Chuyên gia chỉ ra cách vệ sinh đúng là với nước ấm và xà phòng. Nhiều đồ chơi bằng silicon có thể được đun và bảo quản ở nơi khô ráo.

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