Nàng 9x bật mí cách 'yêu' ĐỘC LẠ khiến chồng 'RÊN RỈ' không ngớt mỗi lần lâm trận, chị em nên thử nếu cuộc yêu với chàng đang dần nhàm chán!

Vì vậy, phụ nữ nên biết cách để giúp cuộc sống hôn nhân ngày càng hạnh phúc hơn nhé. Dưới đây là những bí mật phòng the, bạn nên biết để làm mới hơn cho bạn thân cũng như chuyện ấy .

Hôn nhân sẽ càng hạnh phúc và nồng nàn khi cả hai có thể hòa nhịp cùng nhau mỗi khi ‘lâm trận’. Chỉ có những giây phút như thế cả hai mới thấu hiểu về nhau hơn, sẵn sàng chia sẻ với ‘đối tác’ của mình. Các chuyên gia tâm lí khẳng định rằng, những cặp vợ chồng hòa hợp trong chuyện gối chăn hôn nhân sẽ bền vững đến 90% so với những người khác.

Dù nghe có vẻ đơn giản nhưng chiêu trò này có thể mang lại hiệu quả đáng kể nếu áp dụng đúng cách. Khi đắm đuối vào đôi mắt đối tác, khoảng cách giữa hai người sẽ nhanh chóng được xóa bỏ, chỉ còn lại những cảm xúc ngọt ngào và tuyệt vời. Không chỉ vậy, duy trì giao tiếp ánh mắt sẽ giúp bạn và chàng tập trung vào cuộc yêu, xua đuổi những suy nghĩ vẩn vơ và tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này một cách trọn vẹn nhất. Những suy nghĩ về cuộc sống thường nhật và áp lực công việc luôn là nhân tố khó chịu đeo bám và tìm mọi cách len lỏi vào không gian riêng tư của hai người.

Đa số những cặp vợ chồng hạnh phúc họ không cần nói quá nhiều mà chỉ cần nhìn vào đôi mắt của người bạn đời cũng có thể biết được đối phương của mình cần gì, muốn gì. Khi bạn đạt tới ‘trình độ thượng thừa’ này đảm bảo cuộc sống hôn nhân không bao giờ gặp phải những trắc trở.

Ảnh minh họa: Internet

‘Mở rộng’ khu vực ‘yêu’

Tập trung vào một khu vực duy nhất là vùng kín đôi khi sẽ gây nhàm chán và giảm hứng thú cho cả hai. Nếu kết hợp một cách khéo léo những kích thích tại vòng một hay vòng ba, chắc chắn cuộc vui của bạn sẽ thú vị hơn gấp bội.

Thay vì chỉ chú trọng vào một khu vực cụ thể, hãy gợi ý chàng mở rộng cuộc vui ra những khu vực khác. Nhẹ nhàng mơn trớn và vuốt ve những khu vực này của đối tác là cách gợi ý vô cùng tinh tế giúp chàng nhận ra những gì bạn muốn. Khi sợi dây cảm xúc của cả hai đã hòa quyện và bện chặt vào nhau, bạn cùng đối tác dễ dàng tận hưởng những cảm xúc ngọt ngào mà cuộc yêu mang lại.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng nên giúp chàng lấy thêm cảm xúc trước lúc nhập cuộc bằng cách khiến chàng ‘chết nghiện’ với những trò nghịch phá ở trong đùi và bụng dưới. Đây cũng chính là vùng nhạy cảm nhất của các anh ấy đấy.