Nàng dâu ám ảnh vì bố chồng vừa lôi thôi lại ở bẩn, đau khổ nói ra nhưng lại vướng phải điều không được sống sạch sẽ này?

Tâm sự 24/03/2023 20:52

Một tuần mới về nhà chồng một lần nhưng nàng dâu choáng váng khi chứng kiến những hành động của bố chồng lại ám ảnh.

Chồng Hảo là con trai một trong gia đình có 3 chị em. Nhà chồng Hảo ở quê nên nghèo lắm. Bố chồng cô lại rất lôi thôi, ở thỉu khiến Hảo lần nào về quê cũng là nỗi ám ảnh và phải lên dây cót tinh thần tới vài ngày trước đó. Dù biết không nên như vậy nhưng mỗi lần về nhà chồng, người vợ trẻ chẳng khác gì cực hình.

Quê nhà chồng Hảo rất rộng rãi nên bố chồng nuôi rất nhiều gà, chó, mèo. Tuy nhiên, ông lại chẳng quây chúng trong vườn nhà hay dọn dẹp sạch sẽ mà để mặc chúng hoành hành ăn, ị khắp nơi. Sáng nào, sân nhà dù được lát đá hoa vẫn đầy rẫy những bãi phân gà, vịt. Hảo có chạy ra cật lực dọn dẹp sân, vườn cả buổi rồi quây lưới rồi nhốt chúng lại trong góc vườn thì bố chồng lại thả ra. Ông cứ bảo gà vịt phải thả ra cho chúng ăn để chúng đẻ nhiều trứng.

Lần nào về nhà, Hảo cũng cầm cây chổi để quét mạng nhện nữa. Nếu lâu không quét là mạng nhện giăng kín. Ngay cả chỗ linh thiêng nhất trong nhà là bàn thờ tổ tiên mà bố chồng cũng chẳng chú ý lau dọn sạch sẽ thường xuyên và để mạng nhện giăng. Nhìn cảnh ấy, Hảo ngao ngán.

Nàng dâu ám ảnh vì bố chồng vừa lôi thôi lại ở bẩn, đau khổ nói ra nhưng lại vướng phải điều không được sống sạch sẽ này? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các em chồng cũng đã lấy chồng và đi học xa nhà. Hiện tại chỉ có một mình bố chồng cô ở. Vậy nhưng nhà cửa lúc nào cũng lộn xộn. Nhà vệ sinh bao lần bảo ông xây lại nhưng vẫn cứ năm này qua năm khác.

“Mấy lần chồng mình đã đưa tiền cho ông đặt cửa mới cũng như xây nhà vệ sinh tự hoại. Thế nhưng tiền thì đã tiêu, cửa và nhà vệ sinh vẫn không có. Nói ra thì ông lại bảo bao năm ông ở vậy cũng có sao đâu”, chị Hảo tủi thân nghĩ lại.

Dù mới lấy chồng nhưng mỗi lần về nhà chồng chơi, chị Nhung, 30 tuổi ở Hà Đông cũng rất thích vì khí hậu trong lành. Nhưng điều chị ám ảnh nhất là bố chồng ở bẩn quá.

Bố chồng chị là đàn ông nhưng rất thích trồng rau sạch ăn. Tuy nhiên, rau bố chồng cho, chị Nhung chẳng dám ăn. Bởi vì bố chồng cứ tối tối đi tiểu trong bô, sáng ra lại mang nước tiểu này tưới rau trong vườn. Có lúc ông còn bón phân heo cho rau, rồi hái rau đó cho cả nhà ăn.

Lúc đầu, chị Nhung không biết vẫn ăn uống như bình thường. Sau biết, chị nhiều lần khuyên bố chồng. Chẳng những ông không nghe còn quát tháo: "Chúng mày ăn cái gì mà lớn lên? Vẽ chuyện".

Nàng dâu ám ảnh vì bố chồng vừa lôi thôi lại ở bẩn, đau khổ nói ra nhưng lại vướng phải điều không được sống sạch sẽ này? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lại thêm, bố chồng chị thường xuyên dùng thau nước đã rửa chén để rửa rau, vo gạo. Hoặc ông trữ nước ấy vào 1 cái xô lớn để hôm sau tưới rau. Chưa kể, mỗi lần về nhà thấy bếp núc và bàn ăn cơm y như bãi chiến trường làm chị Nhung muốn stress.

Xoong nồi trong nhà, ít khi ông rửa. Cứ dùng xong, ông lại để qua 1 bên, lấy nồi khác nấu tiếp. Còn khi ông rửa chén bát thì toàn dầu mỡ, thức ăn còn bám đầy vào miệng. Điều này khiến cho mỗi lần về nhà, chị Nhung phải mang cả chục cái nồi xung quanh kệ bếp đi dọn rửa.

Dù cả tuần mới về nhà chồng 1 lần nhưng chị Nhung không khỏi ám ảnh với bố chồng ở bẩn. Thú thật chị chỉ dám ăn những thứ do chính tay chị nấu ra, kể cả cơm bố chồng cắm chị cũng vừa ăn vừa hãi.

 

Cách ứng xử của nàng dâu khi bố chồng hoặc nhà chồng ở bẩn?

Rất nhiều chị em phàn nàn khi phải sống cùng bố mẹ chồng ở bẩn mà không biết phải ứng xử thế nào. Tuy nhiên lời khuyên đầu tiên dành cho những nàng dâu là hãy thông cảm, tôn trọng sự khác biệt trên. Hàng chục năm, bố chồng, mẹ chồng hay nhà chồng bạn đã sống trên bãi rác thì hà cớ gì bạn lại phải đau khổ thay họ vì họ không được sống sạch sẽ?

Thứ hai, hãy khuyên bố mẹ chồng khéo léo để họ nhận ra, sống sạch sẽ có rất nhiều lợi ích với sức khỏe. Nói chung, khi bố mẹ chồng hiểu điều này và hiểu cái tâm tốt của bạn thì chắc chắn họ sẽ cải thiện và thay đổi, miễn là tốt nhất cho cuộc sống của con cháu.

Thứ ba, nàng dâu đừng vì lối sống, thói quen khác biệt của bố mẹ chồng mà áp góc nhìn méo mó của mình vào. Bởi điều này sẽ chỉ khiến nhà chồng, nàng dâu bất hòa. Người khổ nhất vẫn là chồng bạn, người chịu ảnh hưởng là con bạn, và người thiệt thòi nhất là chính bạn.

Thứ 4, nếu cuộc sống ở chung chỉ vì bố chồng ở bẩn mà xảy ra những mâu thuẫn quá lớn và không thể giải quyết, bạn nên tìm cách ra ở riêng để tránh trường hợp phải sống quá lâu trong giận hờn, ức chế, bế tắc... Điều này tránh được cảnh giọt nước tràn ly, mâu thuẫn gia đình không đáng có.

Nghi ngờ chồng ngoại tình một mực đòi ly hôn, vợ choáng váng khi biết lí do vì những điều bất ngờ này

Nghi ngờ chồng ngoại tình một mực đòi ly hôn, vợ choáng váng khi biết lí do vì những điều bất ngờ này

Có rất nhiều lí do để hôn nhân không hạnh phúc dẫn đến ly hôn. Những điều sau đây được liệt kê ra.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 2 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường